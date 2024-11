Burzovne robe: Rastu dolar, bitcoin i zlato, nafta volatilna, a cijene kave i kakaa ponovno ruše rekorde

Goldman Sachs predviđa da će cijena zlata iduće godine postići rekord zahvaljujući kupnji središnjih banaka i smanjenja kamatnih stopa u SAD-u

Iza nas je još jedan turbulentan tjedan na robnim burzama, u kojem i dalje dominira jačanje dolara ili pad eura, što se onda odražava na kretanja terminskih cijena na raznim tržištima. S toga ne čudi što je bitcoin dosegao razinu od 100 tisuća dolara, što je DXY indeks na 107 bodova, najvišoj razini u zadnje dvije godine, a zlato koketira s razinom od 2.700 $/oz. Kapitulacija eura?

Odnos EUR/USD je pao u petak na 1,0333, najnižu razinu u zadnje dvije godine, ali se na početku novog tjedna konsolidirao oko razie od 1,045. Suma sumarum, tržište ne vjeruje u euro. Kratkoročno, ta je razina ključno raskrižje, jer ako ona ne izdrži postoji velika vjerojatnost da ćemo dosegnuti ciljeve postavljene u području 0,9360-1,0070. Postoji skromna barijera na 1,02, ali to će teško moći zaustaviti ovo kretanje. U svakom slučaju, nije isto ako je odnos 0,95 ili 1,09! Objava prvih ekonomskih pokazatelja PMI-a za mjesec studeni čini veliku razliku između pada eurozone na 48,1 bodova na najnižoj razini u 10 mjeseci i porastu SAD-a na 55,3 boda na najvišoj razini u 18 mjeseci.

Tjedan pred nama bi mogao biti malo mirniji, jer se očekuje mirnije razdoblje uoči Dana zahvalnosti u SAD-u u četvrtak. Također, nema baš ni nekih značajnih izvještaja ili podataka koji se trebaju objaviti zbog čega bi tržište bilo napeto. Makro raspoloženje je mješovito, terminska cijena nafta se oporavlja, američki dolar raste, vrijeme u Južnoj Americi izgleda odlično, potražnja za kukuruzom je velika, ali soja je opterećena globalnom proizvodnjom i vjerojatno carinama 2025. godine.

Indija je navedena kao najbrže rastuće gospodarstvo G20, s očekivanim rastom BDP-a od sedam posto u 2024. Slijedi Indonezija, koja je nedavno stekla status partnera BRICS-a, s rastom od pet posto, dok je Kina na trećem mjestu sa stopom gospodarskog rasta od 4,8 posto za tekuću godinu. Ostala vodeća gospodarstva G20 uključuju Rusiju i Brazil, čiji bi BDP mogao porasti za 3,6 posto, odnosno tri posto u 2024. godini. Trenutačno G20 predstavlja približno 85 posto globalnog BDP-a, više od 75 posto međunarodne trgovine i približno 2/3 stanovništva Zemlje.

Državni dug SAD-a premašio je 36 trilijuna dolara po prvi put u povijesti, nešto više od sto dana nakon što je premašio 35 trilijuna dolara. S druge strane Pacifika, krajem prošlog tjedna kinesko tržište dionica je strmoglavo palo, više od 3,5 posto obzirom da je tržište prilično skeptično u učinkovitost kineskih poticajnih napora za jačanje gospodarstva. Hoće li možda Kina biti više spremna surađivati s Trumpom na carinama nego što mi mislimo?

Goldman Sachs predviđa da će cijena zlata iduće godine postići rekord zahvaljujući kupnji središnjih banaka i smanjenja kamatnih stopa u SAD-u. Po njima je plemeniti metal „must have“ roba za 2025. i smatraju da bi cijene mogle porasti tijekom predsjedničkog mandata Donalda Trumpa do razine od tri tisuće $/oz. U svakom slučaju, strukturni pokretač prognoze je povećanje potražnje središnjih banaka. Eskalacija trgovinskih napetosti bez presedana mogla bi oživjeti špekulativno pozicioniranje u zlatu. Uz to, rastuća zabrinutost oko fiskalne održivosti SAD-a mogla bi pomoći cijenama. Isto tako, procjenjuju da će se terminska cijena nafte Brent kretati između 70 i 85 $/bbl iduće godine, ali da postoji kratkoročni rizik povećanja cijene ako Trumpova administracija blokira dotok nafte iz Irana.

Geopolitika dirigira cijenu nafte

Jo-jo efekt nastavlja se na svjetskim tržištima nafte, gdje su prošlog tjedna terminske cijene porasle oko šest posto, dosegnuvši najviše razine u dva tjedna. Nakon što su tjedan dana prije oštro pale, prošloga su tjedna cijene nadoknadile sve gubitke. U fokusu trgovaca je eskalacija rata između Rusije i Ukrajine, nakon što je Ukrajina ispalila rakete zapadne proizvodnje na Rusiju, a Putin poručio nakon toga da bi Rusija mogla razmotriti korištenje nuklearnog oružja ako bude napadnuta konvencionalnim projektilima uz podršku nuklearne sile.

Trgovci strahuju da bi napadi mogli ‘nehotice‘ prouzročiti dugoročnu štetu na kapacitetima za proizvodnju nafte i plina i dodatno ubrzati ratnu spiralu. Ako se prisjetimo, Ukrajina je ljetos u više navrata dronovima napala rafinerije, radarska postrojenja i vojne instalacije u Rusiji. Osim geopolitike, potporu cijenama pružile su i veće rafinerijske marže te niske temperature. Paralelno, trgovci se nadaju jačanju potražnje iz Kine, nakon uvođenja novih poticajnih gospodarskih mjera, kao i ubrzanju rasta gospodarstva eurozone, nakon smanjenja kamata od strane ECB-a. Međutim, istovremeno, rast cijena nafte ograničava jačanje dolara prema najvažnijim svjetskim valutama zbog čega nafta postaje skuplja za one koji plaćaju drugim valutama.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF spustile su se na razinu od oko 48 €/MWh, nakon što su dosegle najviše cijene u zadnjih godinu dana, budući da su izgledi za veći izvozni kapacitet LNG-a iz SAD-a smanjili rizike od prekida opskrbe iz Rusije. Izvoz ruskog plina u Europu preko Ukrajine bio je stabilan tijekom prošlog tjedna usprkos tekućim ugovornim nesuglasicama između Gazproma i austrijskog OMV-a, što je uzrokovalo privremeni prekid protoka u prošlu subotu.

Ipak, izgledi opskrbe u Europi ostali su neizvjesni u nadolazećim tjednima jer su podaci iz EUstreama pokazali da su niski zahtjevi kroz Austriju i Slovačku ostali ispod razina od prije obustave opskrbe, podižući cijene. To se dogodilo dok bi tokovi kroz Ukrajinu trebali završiti do kraja prosinca zbog iscrpljivanja u rusko-ukrajinskom ratu. Prema Eurostatu u rujnu je EU uvezla ruski plin u vrijednosti od 840 milijuna eura, što je najveća brojka u godinu i pol dana. Najveći uvoznici bili su Italija s 315,5 milijuna eura, rekord od siječnja 2023., Mađarska s 219,6 milijuna eura, rekord od siječnja 2024., Grčka sa 166,9 milijuna eura, rekordom od rujna 2023. i Slovačka sa 125,5 milijuna eura, rekordom u 2024. Kad je ruski plin u pitanju, očekuje se da će opskrbljivati domove u Šangaju strujom do kraja godine nakon što kineski radnici završe izgradnju posljednje dionice istočnog plinovoda između dviju zemalja.

Cijene bakra nestabilne

Hedge fondovi povećavaju svoje short pozicije na agri tržištima. Prošli tjedan ponovno su bili u bearish raspoloženju, prodavali su futurese CBOT pšenice, Kansas pšenice, sojine sačme, pauka i šećera. Uglavnom, najveći val prodaje od lipnja. Sredinom studenog smatralo se da je pozicioniranje fondova u cijelom poljoprivrednom kompleksu ‘na vrhuncu‘, a fondovi su sada ponovno uspostavili nove short pozicije. Zašto se tržište okreće bearish pogledu? Ključni faktori između ostalog su: američki dolar na najvišoj razini u 24 mjeseca, odlično južnoameričko vrijeme, rastuće globalne zalihe roba, nove Trumpove carine očekuju se 2025 i pad kineskih uvoznih očekivanja.

Treba spomenuti i da cijene kave i kakaa ponovno vrtoglavo rastu. Terminske cijene Arabica kave porasle su za 23 posto u studenom, a terminske cijene kakaa za 32 posto, čime su ove dvije robe ostvarili najveći rast na razini mjeseca u agri kompleksu roba. Cijene rastu zbog obilnih kiša koje su poremetile berbu robusta kave u Vijetnamu, zbog zimske suše u Brazilu koja je narušila izglede za usjeve u sezoni 2025/26, Zapadna Afrika se i dalje bori s bolestima kakaovca i lošim vremenom, a Gana ima najnižu proizvodnju kakaovca u zadnja dva desetljeća. Savršen spoj da vam cijene jutarnje kave u idućih nekoliko mjeseci poraste, a i čokolada. I dok su ključne robe poput soje, kukuruza i pšenice zabilježila pad zbog snage dolara i povoljnog južnoameričkog vremena, kave i kakao nam pokazuju da svako tržište roba ima jedinstvene faktore koji utječu na cijene robe.

Izvoz poljoprivrednih proizvoda od siječnja do listopada 2024. preko luke Constanza iznosio je 23,5 milijuna tona, 20 posto manje nego isti period proše godine. Udio ukrajinskih proizvoda je 5,6 milijuna tona, 52 posto manje nego šrošle godine, ali je to i očekivano jer se u ovoj godini normalizirao izvoz iz ukrajinskih crnomorskih luka unatoč riziku rata. U Brazilu, AgRural procjenjuje sjetvu soje na 80 posto, što je za 12 postotnih bodova više nego u istom periodu prošle godine. Posljedica je to povoljnog vremena za sjetvu i signal da nas čeka novi rekordan urod sljedeće godine. A povoljno je vrijeme i u Argentini i Australiji, što pogoduje žetvi pšenice. U SAD-u stanje usjeva ozime pšenice na najvišem nivou u zadnjih pet godina. Malezija je povećala izvozne carine na palmino ulje za 10 posto.

Terminske cijene bakra porasle su prema 4,10 $/lbs na početku novog tjedna, prekidajući dvodnevni niz gubitaka na burzi, dok je američki dolar oslabio nakon što je novoizabrani predsjednik Donald Trump nominirao Scotta Bessenta za ministra financija. Mekši dolar čini robu denominiranu u dolarima, poput bakra, pristupačnijom za kupce koji drže druge valute, što povećava potražnju. U međuvremenu, Narodna banka Kine zadržala je ključne kamatne stope ovog mjeseca stabilnima, ne pružajući nikakvu dodatnu monetarnu potporu kojoj su se tržišta nadala za poticanje gospodarstva. Na strani ponude, globalne zalihe bakra nastavile su se smanjivati zbog veće potrošnje. Međutim, tekuće globalne ekonomske neizvjesnosti vjerojatno će zadržati cijene bakra nestabilnima.