Burzovne robe: Sve oči su uprte u FED i odluku o spuštanju kamatnih stopa

U tjednu pred nama sve su oči uprte u FED i odluku o kamatnim stopama, a nakon toga – praznici! Period godine kada tržišta malo utihnu jer većina involviranih na tržištu iskoristi ovaj period kako bi odmorili i napunili baterije za nove izazove u godini pred nama. Odluka FOMC-a od ove srijede posljednji je veliki makro događaj u 2024. Tržišta očekuju smanjenje od 25 baznih bodova. Dovish vijesti u naknadnim Powellovim komentarima (nešto tipa "omekšavanje tržišta rada" ili "zabrinutost oko carina") imale bi bearish utjecaj na dolar i potakle bi sezonske promjene cijene, uobičajene za prosinac.

Pokretač tjedna bit će FED-ova presuda u srijedu. Naglasak će posebno biti na novim gospodarskim projekcijama, u kontekstu snažnog tržišta rada i otpornije inflacije od očekivane. Od ostalih ključnih događaja u periodu pred nam biti će podaci o CPI inflacija u SAD-u sredinom siječnja i Trumpova inauguracija 20. siječnja.

Kao i uvijek u povijesti, ekonomska kriza uvijek ide ruku pod ruku s političkim ili geopolitičkim nemirima. Kada država troši novac koji nema, započinjanje rata je najprikladniji način za stvaranje novog papirnatog novca, koji, naravno, nema intrinzičnu vrijednost. Kreditna ekspanzija ili tiskanje novca ne stvaraju ekonomsku vrijednost, ali kupuju vrijeme. Banka za međunarodna poravnanja upozorava da navike državnog zaduživanja predstavljaju najveću prijetnju globalnoj gospodarskoj stabilnosti.

Kineski CPI u studenom porastao je za 0,2 posto u odnosu na prošlu godinu, a tržište sada vidi kako će Kina pružiti poticajne napore za napredovanje. Na ekonomskoj konferenciji kineske središnje vlade, čelnici su pokušali poslati jasnu poruku da su voljni učiniti ono što je potrebno kako bi pomogli u jačanju tamošnjeg domaćeg gospodarstva, kao i učiniti sve što je potrebno da nadoknade moguće Trumpove carine. Nema detalja kako, ali narativ je jasan.

Istovremeno, američki CPI u studenom je također porastao 0,3 posto, što odgovara procjenama, te je na godišnjoj razini 2,7 posto. Sve je postavljeno za novo snižavanje kamatnih stopa u ovaj tjedan, no hoće li ovo onda biti posljednje na neko vrijeme? Sve ovisi o Powellovim komentarima sljedeći tjedan. Na kraju, i ECB je smanjio stope za 25 baznih bodova, na tri posto i ostavlja otvorena vrata za buduća smanjenja.

Odnos EUR/USD ponovno testira važnu razinu od 1,0450; razinu koja otvara vrata koja guraju odnos prema paritetu, pa čak i daleko ispod njega. Ova slabost eura potaknuta je smanjenjem kamata od strane ECB-a, ali prije svega riječima Christine Lagarde, koja je jasno rekla da europski rast gubi zamah i da i dalje prevladavaju rizici pada u gospodarstvu, dok su rizici inflacije i prema gore i prema dolje.

Dan kada Šangajska burza zlata nadmaši COMEX u transakcijama označit će epohalnu promjenu: moć određivanja cijena zlata odlučno će se pomaknuti sa Zapada na Istok. Taj trenutak više nije daleka budućnost: on se događa sada.

Pala cijena plina

Terminske cijene sirove nafte Brent na početku tjedna pali su ispod 74 $/bbl, vjerojatno zbog tehničke korekcije nakon rasta od gotovo pet posto prošli tjedan. Porast je potaknut očekivanjima o smanjenoj opskrbi zbog dodatnih sankcija glavnim proizvođačima Rusiji i Iranu, zajedno s optimizmom u vezi s planovima Kine da pojača gospodarske poticaje, što bi moglo potaknuti potražnju.

Osim toga, nedavna smanjenja kamatnih stopa od strane središnjih banaka u Kanadi, Europi i Švicarskoj poduprla su cijene nafte. Trgovci sada preusmjeravaju pozornost na nadolazeću odluku o politici FED-a. Očekivano smanjenje kamatnih stopa moglo bi potaknuti gospodarski rast te potencijalno povećanje potražnje za naftom. S druge strane, Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su planove za smanjenje isporuka nafte početkom sljedeće godine jer OPEC+ traži veću disciplinu u ispunjavanju proizvodnih ciljeva.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF snažno su pale na ispod 40 €/MWh, najniže u pet tjedana, budući da su blaže vrijeme i stabilna opskrba ublažili zabrinutost tržišta. Prognoze ukazuju na iznadprosječne temperature za sjeverozapadnu Europu u ovom tjednu, smanjujući potražnju za grijanjem. Dok je proizvodnja energije vjetra ispod sezonskih normi, održavajući relativno nisku potražnju za plinom za elektrane, opskrba plinovodima i LNG-om ostaje stabilna, unatoč manjim prekidima u norveškim postrojenjima.

Europsko skladište plina popunjeno je 81 posto, što je pad u odnosu na 91 posto prošle godine i ispod petogodišnjeg prosjeka od 83 posto. Zabrinutost oko iscrpljenosti skladišta jenjava s blažim vremenom. U međuvremenu, izvoz ruskog plina kroz Ukrajinu ostaje stabilan, iako bi trebao biti prekinut kada ugovor o tranzitu istekne kasnije ovog mjeseca. Europska komisija očekuje minimalan utjecaj na cijene, jer je regija spremna osigurati alternativne opskrbe, a tržišta su već uračunala nadolazeće poremećaje.

Rekordna kineska proizvodnja žitarica

Na tržištima žitarica trguje se uspravno uoči blagdana. Cijene poljoprivrednih proizvoda porasle su početkom prošlog tjedna na poticajnim procjenama potražnje USDA-e, ali su zatim popustile kako su poljoprivrednici prodavali i dolar je porastao. Trgovci robom također promatraju vremenske prilike u Južnoj Americi, napredak sjetve u Argentini, kupovnu aktivnost u Kini, brazilsku valutu, vrijednosti ruske pšenice i američku politiku oko biogoriva.

Nakon što je objavljeno USDA izvješće prošlog tjedna, vidimo da su globalne zalihe kukuruza na 296 milijuna tona, što je za osam milijuna tona manje u odnosu na procjenu u studenom. Ako maknemo Kinu, onda je to najniže u zadnjih 10 godina. To je ovako na prvu bullish. Globalne zalihe pšenice su 258 milijuna tona, isto kao u studenom. Ali i ovdje, ako maknemo Kinu, one su najniže u 15 godina, što je također bullish podatak. Na kraju, globalne zalihe soje su 132 milijuna tona, kao studenom. Ali omjer zaliha/potrošnja iznosi 32,7 posto, što je najviše u zadnjih šest godina, pa je to bearish signal. Ipak, na kraju dana, kod soje će puno toga ovisiti o stavu nove američke administracije prema zelenoj ekonomiji.

Kina izvješćuje da je ukupna proizvodnja žitarica dosegla rekordnih 706 milijuna tona ove godine - ovo je svježa rekordna proizvodnja riže, pšenice i kukuruza, a ako ćemo vjerovati tim podacima, onda je to razlog njihove ‘slabije‘ potražnje. Španjolska je kupila otprilike 450 tisuća tona američkog kukuruza, nakon što je 400 tisuća tona bilo ugovoreno posljednjih mjeseci. Traže se konkurentne alternative Crnom moru i Balkanu. Ukrajina pak procjenjuje izvoz poljoprivrednih proizvoda za sezonu 2024./25. na 40,3 milijuna tona, daleko niže od 51 milijun tona prošle sezone.

Prema novom izvješću, zelena tranzicija EU-a mogla bi stajati 1.300 milijardi eura godišnje do 2030. i 1.540 milijardi eura godišnje do 2050. Visoki troškovi promjena mogli bi zahtijevati više poreze, subvencije i dodatne nacionalne zelene strategije ulaganja. Posljedično se očekuje rast troškova života i slabljenje konkurentnosti poduzeća. Otpor građana je stoga očekivan.

Terminske cijene bakra pale su u na početku novog tjedna na oko 4,13 $/lbs, u padu zbog stalne zabrinutosti potražnje u najvećoj potrošačkoj državi Kini. Podaci su pokazali da je maloprodaja u Kini u studenom usporila više od očekivanog, dok je industrijska proizvodnja porasla više od očekivanog. Cijene novih kuća u zemlji također su pale 17. mjesec zaredom u studenom, usred dugotrajnog pada nekretnina. U međuvremenu, posljednja obećanja podrške politici iz Pekinga, uključujući obećanja o proaktivnijim fiskalnim poticajima i labavijoj monetarnoj politici, nisu uspjela oduševiti ulagače zbog nedostatka detalja o veličini potencijalnih poticaja.

Od sredine jeseni izvoz platine iz Rusije u SAD porastao je 2,3 puta u usporedbi s rujnom i 2,1 puta tijekom godine, na 203 milijuna dolara. Udio ruskih tvrtki u američkom uvozu u listopadu je iznosio 31,5 posto, što je najviše od travnja 2020. Kao rezultat toga, Rusija je postala drugi najveći dobavljač platine za SAD, odmah iza Južne Afrike (270 milijuna dolara). Također u prvih pet su Njemačka (51,5 milijuna dolara), Italija (25,2 milijuna dolara) i Belgija (22,3 milijuna dolara).