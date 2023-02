Četiri poslovna megatrenda za 2030. godinu

Epson, tehnološka kompanija iza koje je povijest duga 80 godina, opstaje na globalnoj poslovnoj karti jer prati svjetske poslovne trendove, a njihovi stručnjaci istražili su trendove koji će oblikovati radno okruženje 2030. godine. Trendovi koje su zapazili ne samo da će koristiti kako bi se pripremili na promjene, već ih daju na upotrebu cijeloj poslovnoj zajednici kako bi i drugi mogli biti izgraditi poslovni eko-sustav sljedećih 10 godina.

Automatizacija

Prva trend koji su uočili je automatizacija. Počevši od fizičke automatizacije sa SCARA robotima za proizvodnju i montažu, do virtualne automatizacije sa softverskim robotima za upravljanje uredskim zadacima koji se ponavljaju, sve što se može automatizirati bit će automatizirano. Iz industrijske perspektive, to će se najviše vidjeti u tehnologiji kao što je distribuirana proizvodnja, dok će uredi udomiti dijelove administrativnog osoblja. Fakturiranjem, obukom i osobljem na recepciji upravljat će procesi robotske automatizacije, kao i umjetna inteligencija (AI).

Suradnja

Oslobođene iscrpljujućih procesa koji se rade rukama i zadataka koji također oduzimaju vrijeme, ideje će biti najvažnija stvar u budućnosti. Jedini način da se sve to kanalizira u stvarne inovacije jest kroz suradnju i dijeljenje. Sve što je eskaliralo u pandemiji nastavit će se razvijati kroz nove načine povezivanja i dijeljenja izvan granica uredskog bloka. Primjerice, danas hibridni sastanci igraju ključnu ulogu u stvaranju prostora za suradnju. Kontinuirani razvoj inovacija u različitim alatima za prikaz, poput projektora, pomoći će premostiti jaz između ljudi koji rade na daljinu i onih koji ostaju u uredu. Poboljšanje iskustva prikazivanjem projekcija u prirodnoj veličini sudionicima osigurava ravnopravnost, kao i bolji angažman.

Održivost

Uz ljudsku genijalnost otvorenu za inovacije te uz suradnju najboljih među nama, samo je nebo granica. Međutim, kao što su svjetski resursi ograničeni, tako i ljudski mozak i tijelo imaju svoje granice. Stoga bi održivost trebala biti u srcu poslovanja i poslovne industrije. To od korporacija zahtijeva da ne samo da razvijaju vlastito poslovanje, već i da pokreću druge, da budu motor cjelokupne zajednice, da promiču kulturu startup-ova, da potiču partnere da s njima rastu.

Cjeloživotno učenje i usavršavanje

Nema sumnje da inovacije i preokreti tehnologija brzo mijenjaju opseg i tempo rada. Uz radnu okolinu koja je spremna dramatično se prilagoditi automatizaciji i digitalizaciji, kao i rastu potpuno novih industrija, razvijanje vještina uz ozbiljnu predanost cjeloživotnom učenju bit će ključno za ispunjavanje budućih potreba radne snage. Ukratko, nova radna snaga bit će ona koja će znati analizirati podatke i raditi s umjetnom inteligencijom kao i sa robotima pritom ne zaboravljajući inicijativu da sagledaju što budućnost zahtijeva u smislu vještina kako bi mogli ići u korak s tehnologijama koje se razvijaju..

A što sve to znači za poduzeća? Tvrtke bi, poručuju iz Epsona, trebale formulirati konkretne planove kako bi iskoristila te megatrendove i pripremila svoje radno okruženje za 2030. Da bi to postigli, lideri se moraju usredotočiti na razvoj temeljen na tehnologiji i ljudskosti, vođen svrhovitim ljudima, koji imaju vizije i koji mogu voditi održivo poslovanje. Za početak, tvrtke moraju razmisliti o tome kako implementirati demografske promjene u svoju radnu snagu. Karakteristika 21. stoljeća je sve veći broj mladih kojima je jako stalo do društvenih i ekoloških pitanja. Kako sve više generacija Z ulazi u radnu snagu, odgovornost je na poduzećima da budu vođeni svrhom, a ne samo profitom. Sukladno tome, lideri tvrtki bi trebali pregledati i ponovno formulirati svoje dugoročne planove kako bi uključili održive strategije i usvojili društveno odgovorne prakse kako bi uskladili svoju svrhu s operacijama.

- U tandemu, poduzeća moraju integrirati okolišne, društvene i upravljačke (ESG) čimbenike u proizvode i usluge koje pružaju. Moraju preispitati svoj utjecaj na okoliš kao i sve veći zahtjev za transparentnošću u etičkim i ekološkim politikama. To uključuje preispitivanje načina na koji tvrtka posluje, od inicijativa za dekarbonizaciju do stvaranja kružnog gospodarstva koje minimalizira upotrebu resursa i otpad, kao i emisije ugljika - poručili su iz Epsona i dodali i to da bi tvrtke trebale steći dublje razumijevanje načina na koje svaki zaposlenik i njegov ili njen tim obavljaju posao, a sve s ciljem kako bi najbolje integrirali tehnologiju, sada i u budućnosti.

Većina vođa vidi nedostatak talenta kao najveću prepreku uspješnoj provedbi novih strategija, posebno onih koje pokreću digitalizacija i automatizacija. Kao odgovor na to, tvrtke bi trebale razviti, naglašavaju u Epsonu, talente koje već posjeduju interno, razvijajući strukture i obrazovne programe kako bi pomogle u sustavnom postavljanju najboljih zaposlenika na njihove buduće uloge. Dok se tvrtke pripremaju za poslovanje u budućnosti, potreba za obukom i prekvalifikacijom radnika mora biti prioritet.

Sigurno u nesigurnim vremenima

Ovo su nesigurna vremena, ocijena je stručnjaka iz Epsona, jer, kako navode, poslodavci muku muče s definiranjem poslova budućnosti, a zaposlenici su zabrinuti za svoje pozicije. Međutim, postoji nekoliko stvari koje su sasvim sigurne, a to je da će se automatizacija vrlo skoro smatrati sasvim normalnom, da će se poduzeća bez svrhe suočiti s pojačanim nadzorom i treće da će biti sve teže pronaći i zadržati prave ljude za posao.

- Imajući to na umu, tvrtke bi uvijek trebale razmišljati o pomicanju svojih granica. Postoje i pozitivni primjeri tvrtki koje su napravile značajne iskorake u tom smjeru. Jedna takva tvrtka je Amazon, koja je obećala 700 milijuna dolara za usavršavanje i obuku ljudi diljem svijeta u nekoliko svojih sektora. Na primjer, Amazonova tehnička akademija podučava netehničko osoblje Amazona bitnim vještinama za prelazak u sektore softverskog inženjeringa. Drugi primjer je Epson koja svaki dan ulaže oko 1,14 milijuna eura u istraživanje i razvoj, a osim toga Epson je izdvojio 73 milijarde eura za promicanje održivih inovacija i smanjenje emisije ugljičnog dioksida, kao i za rad bez podzemnih izvora do 2050. godine - objasnili su u kompaniji te istaknuli kako pritisak za promjenama postoji već godinama i da su i prije pandemije poduzeća bila prespora, izolirana i uvelike su se oslanjala na komplicirane strukture upravljanja.

- Pandemija je samo potvrdila ono čega su se mnogi bojali, a to je da su ti poslovi dizajnirani za svijet koji nestaje, a ne za budućnost povećane povezanosti, automatizacije bez presedana, promjenjive demografije i sve većeg fokusa na ljude, svrhu i vrijednosti. Svijet rada i industrije uvelike se promijenio u posljednjih nekoliko godina. I nastavit će s takvom praksom i ubuduće - zaključuju u Epsonu.