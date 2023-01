ChatGPT u poslovnom savjetovanju - renesansa ili propast?

Piše: Vedran Antoljak, Best Advisory

Krajem prosinca sastao sam se s par iskusnih poslovnih savjetnika na temu budućnosti konzaltinga. Razlog sastanka bio je ChatGPT, proizvod koji koristi umjetnu inteligenciju kako bi zamijenio način na koji pretražujemo informacije na Internetu. Sastanak je uslijedio nakon višednevnog testiranja ChatGPT a s ciljem boljeg razumijevanja kako ovaj novi alat utječe na sektor poslovnog savjetovanja. Rezultati sastanka bili su zabrinjavajući!

Od početka ovog stoljeća pa sve do studenog prošle godine izgledalo je kao da najbolji način traženja informacija bilo pretraživanje interneta. Dominacija Googlea kao internetske tražilice bila je zajamčena, a alternative su bile inferiorne. Google danas dominira mnogim tržištima i koristi ga stotine milijuna ljudi, a poslovni savjetnici služe se njime svaki dan. Razlog takvoj popularnosti su napredni načini optimizacije pretraživanja interneta (algoritmima) koji daju najbolje rezultate. Do nedavno.

ChatGPT disruptira poslovno savjetovanje

Krajem studenog predstavljen je ChatGPT, nova platforma koja pomoću umjetne inteligencije odgovara na razna pitanja i nudi rješenja. Odazivi su toliko dobri da je platforma u roku od pet dana imala preko milijun korisnika. Za usporedbu, Googleu je prije dvadesetak godina trebalo više od godinu dana za stjecanje prvih milijun korisnika.

Mnogo toga ukazuje na to da je ChatGPT sljedeći veliki tehnološki napredak koji je već disruptirao način traženja informacija na internetu. Ako ga još niste probali, svakako biste to trebali učiniti jer se vjeruje da bi ovaj alat mogao vrlo brzo promijeniti načine kako pretražujemo informacije i ponuditi nam mnogo bolja, personaliziranija i čovjeku razumljivija rješenja. ChatGPT je ‘naučen‘ bolje razumjeti čovjeka te može odgovarati na pitanja, voditi razgovore i čak programirati IT aplikacije.

ChatGPT vs. poslovni savjetnik

Jednostavan primjer korištenja ChatGPT-a u procesu strateškog planiranja oborio nas je s nogu. Konkretno, na način kako bi razgovarali s nekom osobom, ChatGPT-u smo dali osnovne informacije o klijentu, odabrane informacije prikupljene internom anketom i par naših uvida iz razgovora s Upravom. Zatražili smo ga da nam napravi jednostavnu, ali efektnu izjavu vizije i misije, te ponudi odgovarajuće strateške ciljeve klijenta.

Odgovor smo dobili odmah, na hrvatskom jeziku i nismo mogli vjerovati preciznosti odgovora. ChatGPT nam je ponudio izjave i listu strateških ciljeva koji su se samo neznatno razlikovali od izjava i liste dobivene nakon višednevnog internog brainstorminga, razgovora s klijentom, te konzultacija sa stručnjacima iz raznih područja (npr. psihologija).

Fascinirani rezultatima, zatražili smo od ChatGPT-a izradu prezentacije o mogućim poslovnim modelima u maloprodaji. Pomoću internet tražilice možete pronaći mnoge izvore koji pomažu u stvaranju takve prezentacije, ali ChatGPT stvara cijeli sadržaj prezentacije u jednom razgovoru, uključujući smjernice za korištenje dvije specifične studije slučaja (Zara i Amazon) na temu poslovnih modela u maloprodaji.

Nadalje, ChatGPT može izraditi i marketinšku strategiju za tvrtku ili mjere za procjenu osoblja u roku od nekoliko sekundi. Umjetna inteligencija sažima cijele knjige i može filtrirati najvažnije savjete iz knjiga te ih sustavno obraditi. Ona može pisati eseje, filmski scenarij i još mnogo toga.

Ovo je samo početak…

Dok kod pretraživanja interneta moramo tražiti odgovore koji su skriveni u velikim bazama dokumenata, ChatGPT pruža jednostavne odgovore na pitanja kroz ‘razgovor‘ s korisnikom. Ako nešto ne razumije, ChatGPT može zatražiti dodatna objašnjenja. Umjetna inteligencija uvježbava svoje znanje i vještine pretražujući i snimajući cjelokupni sadržaj interneta.

Nakon par dana korištenja ChatGPT ostavlja dojam superiornosti u davanju odgovora na mnoga pitanja, neusporedivo preciznije i kraće vrijeme pretraživanju informacija, te izradi konkretnih i potpuno personaliziranih rješenja, koje danas Google i druge tražilice ne mogu ponuditi. Superiorno korisničko iskustvo koje dobijete kroz praktično i personalizirano čavrljanje pomoću umjetne inteligencije je nemjerljivo bolje. Izravni odgovori ChatGPT-a često su puno bolji od kopanja po beskrajnim rezultatima pretraživanja Interneta, kojima još prethode sponzorirane objave.

Zaključak sastanka konzultanata s početka ovog članka bila je visoka doza zabrinutosti zbog disrupcije koja se događa korištenjem umjetne inteligencije i njenoj ulozi u poslovnoj svakodnevnici konzultanata. Međutim, stvaranje nove vrijednosti glavna je uloga poslovnih savjetnika u eri kada se okruženje brzo i nepredvidivo mijenja.

Zbog toga će poslovni lideri još više trebati konzultante koji odlično razumiju nove i dolazeće tehnologije, imaju iskustvo u digitalnoj transformaciji poslovanja te posjeduju razvijene vještine stvaranja nove vrijednost spajanjem poslovnih potreba s tehnologijama i suvremenim poslovnim alatima.

Na kraju ne smijemo zaboraviti, ChatGPT je izvrstan alat, ali nije besprijekoran, jer i dalje je riječ o umjetnoj inteligenciji koju su proizveli ljudi.