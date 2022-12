Cijene pomagala i lijekova snižene su na temelju pravilnika koji će Ministarstvo zdravstva ipak izmijeniti

Nakon što je Koordinacija za medicinske proizvode Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) reagirala na odluku o sniženju cijena medicinskih pomagala, kao i 260 generičkih lijekova, zatražili smo komentar HUP-ove udruge koja okuplja proizvođače lijekova, te HZZO i Ministarstvo zdravstva.

Da podsjetimo, Iz HUP-ove Koordinacije za medicinske proizvode rekli su da je u cilju osiguravanja dostupnosti medicinskih proizvoda, na njihovu inicijativu, u Ministarstvu zdravstva održan sastanak na kojem su uz predstavnike HUP-a sudjelovali ministar Vili Beroš uz državne tajnike i pomoćnike te predstavnici HZZO-a. Na sastanku su predstavnici Ministarstva predložili donošenje odluke odnosno upute HZZO-u kojom se privremeno dopušta povećanje cijena pomagala. Suprotno tome HZZO je snizio cijene medicinskih pomagala čime je situacija postala, tvrde u Koordinaciji, neodrživa te prijeti opasnost da će mnogi proizvodi postati nedostupni za pacijente.

No u HZZO-u se pozivaju na zakonske i podzakonske akte i odluku svoga Upravnog vijeća temelje na redovnom poslovnom procesu HZZO-a koja se donosi najmanje jednom u kalendarskoj godini. Tada se provodi postupak usklađivanja cijena medicinskih proizvoda u skladu s Pravilnikom o mjerilima za stavljanje medicinskih pomagala na osnovnu i dodatnu listu medicinskih pomagala HZZO-a te mjerilima za određivanje cijena medicinskih pomagala.

- Na temelju provedenog postupka ažurira se i osnovna i dodatna lista medicinskih proizvoda – kažu u HZZO-u.

Pa iako HUP-ova udruženja, tj. Koordinacija za medicinske proizvode i Udruga proizvođača lijekova spominju sastanak predstavnika Ministarstva zdravstva, HZZO-a i HUP u prošli ponedjeljak, i u kojem je Ministarstvo sugeriralo povećanje, a ne sniženje cijena, u HZZO-u naglašavaju još jednom da tu nije riječ o izdvojenim odlukama Ministarstva, već o redovnom postupanju HZZO i ujedno napominju da se cijene za medicinska pomagala nisu mijenjale u razdoblju od tri godine, odnosno tri uzastopna postupka godišnjeg usklađivanja cijena.

- Svjesni smo izazova u kontekstu postojeće globalne inflacije koja utječe i na hrvatsko tržište i u zdravstvenom segmentu koje se posljedično odražava i na cijene određenih pomagala. Slijedom toga, ulažemo napore za donošenje novog Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda – kažu u HZZO-u.

Upravo je to zadatak Ministarstva zdravstva koje smo pitali zašto su snižene cijene ako se u ponedjeljak razgovaralo o plaćanju viših cijena za medicinska pomagala i lijekove. No iz Ministarstva su nas, unatoč konkretnim pitanjima, uputili na HZZO, pa iako smo insistirali na odgovoru, nisu ga poslali. Ipak, HZZO-ovo spominjanje izmjena pravilnika ukazuje na to da je sniženje zaista išlo automatizmom na temelju aktualnog pravilnika, a da će novi valjda omogućiti fleksibilnije izračune kad cijene trebaju rasti, a kada padati.

- U cilju unapređenja regulatornih mehanizama vezano za medicinske proizvode, Ministarstvo zdravstva je pokrenulo dopune spomenutog Pravilnika koje su trenutno u završnom međuresornom usklađivanju – poručuju iz HZZO-a.

Izmjene pravilnika spominju u svom odgovoru i članovi HUP-Udruge proizvođača lijekova koji su također pogođeni snižavanjem cijena 260 generičkih lijekova. Kao i u svim industrijama, i njima rastu troškovi proizvodnje pa sniženje cijena teško mogu prihvatiti u ovom trenutku. Napominju da su članicama te HUP-ove udruge samo u zadnjih godinu dana troškovi transporta porasli za do 160 posto, troškovi sirovina do 118 posto, a troškovi energije čak do 330 posto.

- Ovakav enorman rast svih troškova te nemogućnost povećanja cijena lijekova na recept koji se temeljem regulatornih praksi smanjuju automatizmom, mogu dovesti do poteškoće u isporukama lijekova. Moramo pritom naglasiti kako generički lijekovi čine čak 60 posto volumena lijekova u Hrvatskoj, a samo četiri posto troška. Stoga naše članice rade sve što mogu da održe sigurnu opskrbu lijekovima i tržište i pacijente, ali nažalost dugoročno neće biti u mogućnosti samostalno apsorbirati značajne troškove i time će njihova mogućnost privlačenja limitiranih resursa biti umanjena. HUP Udruga proizvođača lijekova vjeruje, nakon sastanak s ministrom Berošem koji ocjenjuje pozitivnim i konstruktivnim, da će se uskoro, u zajedničkom radu Ministarstva i industrije pronaći dugoročni model koji će omogućiti daljnju nesmetanu opskrbu lijekovima u Republici Hrvatskoj – zaključuju u toj HUP-ovoj udruzi.

Time je barem privremeno izbjegnut veći sukob između proizvođača medicinskih pomagala i generičkih lijekova, s jedne strane, i Ministarstva zdravstva i HZZO-a s druge strane. Ostaje za vidjeti kojom će brzinom u Ministarstvu zdravstva donijeti izmjene spomenutog pravilnika. Kako se sada čini, početno ogorčenje zbog odluke HZZO-a da snizi cijene medicinskih pomagala i generičkih lijekova polako se smiruje, no čini se da je to samo privid. Jer otegne li se donošenje izmjena pravilnika, pitanje je hoće li farmaceuti imati razumijevanja za to.