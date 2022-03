Cjepivom po proračunu: Koliko će Hrvatsku koštati višak od dva milijuna doza protiv kovida

U Hrvatskoj je do sada uništeno više od 275.000 doza cjepiva protiv covida-19 zbog isteka roka trajanja i nerealiziranih donacija, a u skladištima se čuva još gotovo dva milijuna cjepiva raznih proizvođača, doznala je Hina u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Većina medija objavila je tu vijest, uglavnom apostrofirajući brojku od dva milijuna doza viška.

Lider je taj višak cjepiva najavio već prije četiri i pol mjeseca, kad je u tiskanom izdanju Lidera i na portalu objavljen tekst pod naslovom 'Hrvatska nabavila cjepivo protiv COVID-19 za pet milijuna stanovnika'. Tada smo se zapitali hoće li Hrvatska i prije revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda postati izvoznik cjepiva protiv COVID-19?

Naime, dotad je bilo naručeno 17,5 milijuna doza cjepiva, a rezervirano je ili je u postupku odobrenja bilo još 1,4 milijuna doza, što nas je navelo na zaključak da nestašice cjepiva sigurno neće biti – do kraja 2023. osigurano je čak 18,9 milijuna doza!

Cijena? Prava sitnica! Doduše,to je 'povjerljiv podatak', ali početkom prošle godine spominjale su se ugovarane cijene od 1,78 eura do 18 dolara po dozi, pa računajte. Dakle, u višku od dva milijuna doza imamo zamrznutih između 27 i 248 milijuna kuna.

- Hrvatska ima na raspolaganju kompletno cijepljenje (dvije doze plus dva docjepljivanja) za 4,7 milijuna stanovnika. Kad se uzme u obzir da je tu i 69.600 doza cjepiva Jannsen, koje se primjenjuje samo u jednoj dozi, to znači da imamo doza za tri godine cijepljenja i docjepljivanja za 4,9 milijuna ljudi! – napisali smo u rujnu prošle godine.

Nas je tek malo više od četiri milijuna, a uzme li se u obzir samo odrasla populacija, koja se cijepi, to je tek oko 3,3 milijuna kandidata. No, do tada je cijepljeno manje od 55 posto odraslog stanovništva i potrošeno je manje od 3,5 milijuna doza, što znači da je u zamrzivačima spremno još 14 milijuna doza! Čak kad bismo došli do 70 posto procijepljenosti odraslog stanovništva, naručeno cjepivo dostajalo bi za gotovo pet godina – procijenili smo sredinom prošlog listopada i konstatirali da se ne zna zašto je naručeno baš toliko cjepiva – gotovo šest doza za svakoga odraslog stanovnika, što je dovoljno za trogodišnju stopostotnu procijepljenost Hrvatske i pol.

