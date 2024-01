Crno Brdo će hrvatske porezne obveznike koštati najmanje 20 milijuna eura

Najmanje 20 milijuna eura hrvatske porezne obveznike koštat će saga oko odlagališta troske u Biljanima Donjim, poznatog kao Crno Brdo, a ovisno o presudi Suda Europske unije taj iznosi mogao bi se popeti za još nekoliko milijuna. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je krajem prošle godine otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za odabir izvođača radova za uklanjanje otpadne troske koja se nalazi na lokaciji Crno Brdo, a procijenjena vrijednost radova iznosi 19,6 milijuna eura.

Toj javnoj nabavi prethodila je izrada Elaborata uklanjanja otpadne troske, još se treba objaviti i natječaj za stručni nadzor nad provedbom radova, a konačni račun koliko će sanacija troske koštati državu znat će se po završetku procesa započetog u veljači 2023. godine, kada je Europska komisija po drugi put tužila Hrvatsku za isti slučaj – (ne)sanaciju odlagališta u Biljanima Donjim.

Problem tog odlagališta star je više od jednog desetljeća, a prvu pritužbu u vezi odlaganja troske u Biljanima Donjim EK je zaprimila još u rujnu 2013. godine. Umjesto da se riješi problem, u deset godina svako je malo u novinama osvanuo novi tekst o Crnom brdu, pojavljivala su se svako malo nova rješenja koja nisu dovela do rezultata – od obećanja vlasnika tvrtke MLM Group, koja je odgovorna za nastanak odlagališta, da će prodati trosku, po njegovim riječima vrijednu dva milijuna eura, do toga da će se ona upotrijebiti u radovima na Zračnoj luci Zadar. U cilju sanacije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je lani u svibnju međunarodni natječaj za prodaju troske, no na njega nije pristigla niti jedna ponuda.

I dok je Hrvatska odgađala rješenje problema, Europska komisija nije mirovala – slala je pisma, obrazložena mišljenja, podigla jednu tužbu koju je Hrvatska izgubila (u svibnju 2019. godine), a kako od tada ponovno ništa nismo učinili, podigla je još jednu. I predložila Sudu EU plaćanje paušalnog iznosa od 840 eura za svaki dan od dana donošenja presude iz 2019. godine do sanacije odlagališta te novčane kazne od 7560 eura od dana presude po novom postupku do rješenja problema Crnog brda.

Već do sada se dakle skupilo najmanje 1,4 milijuna eura kazne, a ovisno o tome koliko ćemo i hoćemo li napokon riješiti problem opasnog Crnog brda, ovisit će koliko će biti konačni ceh za desetogodišnje nerješavanje problema otpadne troske. U studenom 2023. godine nad MLM Grupom otvoren je stečajni postupak, tako da je više nego razvidno da će svaki stanovnik Hrvatske platiti minimalno 5 eura za saniranje ekološke bombe koju je iza sebe ostavila ta tvrtka.