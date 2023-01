Dalibor Kratohvil: Ne možemo zagovarati povećanje plaća i istodobno očekivati niže cijene

Tri je mandata Dragutin Ranogajec bio na čelu Hrvatske obrtničke komore, a onda ga je potkraj prošle godine na poziciji predsjednika HOK-a zamijenio Dalibor Kratohvil, obrtnik iz Vrbovskog, vrlo dobro upoznat sa zbivanjima u sustavu. Dva mandata bio je na čelu županijske Primorsko-goranske županije te potpredsjednik HOK-a.

Početak njegovog mandata obilježile su afere, ljudi iz sustava poslali su javno pismo u kojem su ga prozvali za prekomjerno trošenje i netransparentno sastavljanje Nadzornog odbora. Svemu su, kaže, kumovali bivša upravljačka struktura i politika koja se očito već tradicionalno upliće u rad strukovnih udruga, pogotovo kad na lokalnim razinama treba imenovati ‘svog čovjeka‘.

Kakvima biste opisali tijek nedavnih izbora u HOK-u?

– Izbori su bili jako dinamični. Održali su se na svim razinama HOK-a i sada imamo 13 novih predsjednika područnih (županijskih) komora. U izbornoj trci za predsjednika bilo je četiri kandidata iz Zagreba, Rijeke, Karlovca i Splita, da bi se u posljednjem krugu izbor sveo na Darka Stankovića, predsjednika komore Karlovačke županije i mene iz Primorsko-goranske.

Navodno su se glasovi za predsjednika mijenjali preko noći, zahvaljujući vašoj intervenciji. Je li to točno?

– To nije točno. Nakon što sam dobio jednoglasnu podršku svojeg Primorsko-goranskog odbora, na čijem sam čelu bio dva mandata, sjeo sam u automobil i obišao 19 od 20 županija, u kojima sam predstavio svoj program rada do 2026. godine i svoju viziju HOK-a koju sam gradio i kao potpredsjednik HOK-a u posljednja dva mandata. Najviše sam pričao o svom programu, nisam dijelio pozicije. Na temelju tog programa dobio sam povjerenje Skupštine. Sustav HOK-a koji broji 102.513 članova, najveće je interesno udruženje u Hrvatskoj i regiji i smatram da može biti puno bolji servis obrtnicima nego što je bio do sada.

Na adrese obrtnika i medija na početku vašeg mandata stiglo je pismo ‘zabrinutih‘ obrtnika koji su vas prozvali za dosadašnje prekomjerno trošenje komorskih sredstava i tražili objašnjenja za imenovanje nekih novih članova Nadzornog odbora. Tko su ti zabrinuti obrtnici i jeste li im se očitovali?

– Vjerujem da se radi o strukturama koje su izgubile izbore i ne mire se s porazom. Pobjedu su proglasili puno prije nego što su izbori održani. Tu se umiješala i politika, s obzirom da je moj protukandidat istaknuti član HDZ-a. No mi obrtnici smo pragmatični, radimo svojim rukama, nismo podložni stranačkim strukturama niti smo njima odgovorni. To su kolege obrtnici u Hrvatskoj iz mog programa i prepoznali.

O izborima bih mogao napisati esej. Nije, naravno, lijep osjećaj kada novu funkciju počnete obnašati s takvim teretom na leđima no naše nadležne službe će provjeriti sve navode iz tog pisma. Svi ti podaci su javno dostupni i sve što se događalo, događalo se u mandatu bivšeg vodstva HOK-a. Da je bilo anomalija, ukazao bih ranije na njih kao potpredsjednik. Ukoliko ne budemo zadovoljni internim nadzorom angažirat ćemo nezavisnu revizijsku kuću koja će to istražiti.

U pismu vas se proziva vas da ste u pet godina potrošili 875 tisuća kuna komorskih sredstava na putne troškove i nagrade, što je objavio Index prije dvije godine, uz priložene interne HOK-ove knjigovodstvene tablice. Tko je pokrenuo tu istragu?

– Živim u Vrbovskom, vrlo maloj sredini, u kojoj sam se, na nagovor svojih prijatelja, kandidirao na lokalnim izborima za gradonačelnika kao neovisni kandidat. Nisam se baš najbolje slagao sa ‘šerifskom‘ politikom aktualnog gradonačelnika kojemu je uzor bio Milan Bandić. Mi vijećnici bili smo protiv odluke da se Bandića proglasi počasnim građaninom grada Vrbovskog. Gradonačelnik me kao potpredsjednika HOK-a ‘uzeo na zub‘ i počeo istraživati moje djelovanje. U dva svoja mandata napravio sam preko 200 tisuća kilometara.

Na službena putovanja išao sam vlastitim vozilom i legitimno ostvario povrat troškova, što je sve potpisao bivši predsjednik. Svaki moj putni nalog se evidentira. Kao predsjednik županijske komore imao sam pravo na nagradu od pet tisuća kuna, na što plaćate i sve potrebne doprinose. Tako da je od tih 875 tisuća kuna pola toga otišlo državi. Podatke o mojim primanjima u HOK-u jedini je tražio gradonačelnik Vrbovskog i tu je vijest uoči izglasavanja Zakona o obrtu 2019. godine plasirao u javnost.

Puno je očito politike i igrača koji zastupaju različite interese u vašem sustavu. Bi li HOK-u dobro došao preustroj?

– Da, ima puno politike, međutim, ja vjerujem da je ovaj sustav dobro postavljen, a njegov su temelj 112 udruženja u svakom i najmanjem dijelu Hrvatske. Problemi obrtnika na Visu i u Iloku nisu isti i obrtnici iz svojih sredina najbolje znaju kako artikulirati svoje zahtjeve i probleme. Prošle godine HOK je slavio 170 godina svoga postojanja. Tu instituciju nisam stvorio niti ja niti moji nedavni prethodnici. Stvarali su je naši djedovi i pradjedovi i na nama je da ju njegujemo, čuvamo i baštinimo. Smatram da postojeći sustav može egzistirati i biti koristan obrtništvu na svim razinama.

Jesu li po vama poskupljenja obrtnika opravdana? Prema uvidima inspekcije, navodno je svaki četvrti račun u Hrvatskoj u prekršaju zbog neopravdanog poskupljenja nakon uvođenja eura.

– Do novih poskupljenja je došlo isključivo zbog većih ulaznih troškova, a ne zbog uvođenja eura. Ne možemo s jedne strane zagovarati povećanje plaća koja svi priželjkujemo, a istovremeno očekivati manje cijene. To je ekonomski nepojmljivo.

U Zakonu o euru piše da je dozvoljeno povećanje ukoliko za to postoji opravdani razlog. U Zakonu ne piše što je opravdani, ali niti neopravdani razlog i to moramo razlučiti. Imali smo i situacije obrtnika u kojima su zaokružili cijene na niže i opet su bili u prekršaju. Naravno da je povećanje od 80 posto neprihvatljivo, to je bezobrazluk. Ali ako je kava poskupila sa 1,20 na 1,50 eura, obrtnik zna zašto je to napravio, a konačno će mišljenje o tome dati sami konzumenti.

