Damir Spudić: Za preuzimanje Fortenove Pavlu Vujnovcu trebalo bi više od milijarde eura

U Hrvatskoj još samo ministar financija upravlja većim iznosom od Damira Spudića (40), člana Uprave i direktora financija Energia naturalis grupe, koja se sastoji od više od dvadeset tvrtki s različitih područja poslovanja, od energije do hrane. Najveća je među njima ​PPD, koji je prošlu godinu na krilima drastičnog poskupljenja plina više nego udvostručio prihod u odnosu na godinu prije.

Spudić je u PPD došao prije desetak godina. Prije toga, prvih pet godina karijere, radio je u Hypo Alpe-Adria banci, gdje mu je PPD bio klijent i gdje je upoznao njegova vlasnika Pavla Vujnovca, kojeg danas manje doživljava kao poslodavca, a više kao prijatelja i partnera.

Moglo se pretpostaviti da će rast cijena plina rezultirati i skokom PPD-ovih prihoda, ali rezultat koji ste objavili za prošlu godinu doista je fascinantan. Jeste li povećali i obujam prodaje?

– Prihod PPD-a, najpoznatije kompanije ENNA grupe, bio je 21 milijardu kuna, a količina prodanoga plina bila je gotovo identična kao godinu prije, sa sličnom razinom profitabilnosti. To je prije svega posljedica ekstremnog rasta cijena energenata na međunarodnom tržištu; na njemu je cijena na početku 2021. bila 17 eura po megavatsatu, a na kraju godine iznad sto eura. Budući da je PPD-ovo poslovanje uglavnom, oko 80 posto, koncentrirano na strana tržišta, povećanje cijena na međunarodnom tržištu utjecalo je znatno na rast prihoda.

Kakav je pritom bio odnos između prihoda i rashoda?

– Bruto profit iznosio je oko 260 milijuna kuna, a godinu prije bio je oko 230 milijuna. Unatoč tomu što su prihodi ekstremno porasli, biznis je ostao na sličnoj razini profitabilnosti.

Poznato je da PPD od 2017. ima desetogodišnji ugovor s Gazpromom. Zar nije tim ugovorom definirana i fiksna cijena plina?

– Ne, nemamo nikakvu ekskluzivnost ni povlaštene cijene. S Gazpromom nemamo ugovorenu fiksnu cijenu; tržišna je, vezana uz burzovni indeks. Mi, naime, plin ne trošimo, prodajemo ga. Kupiti ga po fiksnoj cijeni bio bi za nas velik rizik, jer ako mu cijena padne, automatski smo izgubili. Ako ode gore, okej, zaradili smo. Ali tko je spreman tako špekulirati? Osim toga, na nabavu plina od Gazproma otpada nešto manje od dvadeset posto naše ukupne nabave plina.

Zbog dospjelog duga od 95 milijuna kuna neki ste dan blokirali račun zagrebačke plinare.

– S GPZO-om smo pregovarali punih pet mjeseci i sve to vrijeme bili konstruktivni iako smo se cijele zime borili s dugovanjima GPZO-a. Za to vrijeme nismo htjeli destabilizirati GZPO već smo nudili konstruktivna rješenja koja bi olakšala poziciju obje tvrtke. Nažalost, GPZO to nije prihvatio. Zadužnicu smo pustili zbog opetovanog nekorektnog ponašanja. U svemu što se zbiva ni u jednom trenutku nismo ugrozili isporuku plina kućanstvima.

Jeste li zainteresirani da preuzmete plinaru?

– Ne! Sasvim sigurno ne!

Fortenova nije u ENNA grupi, ali vlasnik ENNA grupe Pavao Vujnovac također je vlasnik lijepog paketa udjela u toj kompaniji. Kakvi su tu planovi?

– Ova situacija s raznim sankcijama za ruske kompanije opet je dovela Fortenovu u žarište zbivanja i ponovnu vlasničku konsolidaciju. Kao što je poznato, većinski je vlasnik Sberbank zbog sankcija odlučio prodati svoje vlasničke udjele i, prema javno dostupnim podacima, potpisan je ugovor o kupoprodaji s kompanijom Indotek. Koliko je nama poznato, zbog kompleksnosti sankcija i njihovih implikacija na odnose s ruskim kompanijama transakcija još nije završena; za dovršetak se čekaju regulatorna odobrenja.

Čujem da bi se to moglo dogoditi u idućih tjedan dana. No zašto se pozivate samo na javno dostupne podatke? Vi sigurno znate više od toga?

– Ne znam. Prema odredbama regulatora, dok transakcija ne bude završena, nemamo izravnu komunikaciju s Indotekom. Gospodin Vujnovac trenutačno raspolaže s oko 29 posto vlasničkih udjela u Fortenovi, po čemu je drugi najveći vlasnik, a u radu kompanije participiramo sudjelovanjem u Odboru direktora. Promijeni li se vlasnička struktura, vjerujemo da ćemo pronaći način za zajedničko upravljanje kompanijom s obzirom na to da je zajednički interes svih vlasnika da kompanija radi još bolje i uspješnije. Do sada smo pokazali da znamo funkcionirati partnerski s raznim stranim kompanijama, stoga ne sumnjamo da će i ovo biti uspješna suradnja.

Budući da ste u Fortenovinu Odboru direktora, imate li i vi osobno vlasničkog udjela u njoj?

–​ Imam nešto.

Koliko?

– Nešto. Mnogo manje od gospodina Vujnovca.

