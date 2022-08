Damir Vanđelić: Vidio sam da Ina gubi novac, Ćorić mi je rekao da ‘politiziram‘

Damir Vanđelić, bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine, za N1 je komentirao aferu pljačke Ine. Vanđelić je prvo bio član NO-a Ine, a od 2016. do kraja 2021. godine obnašao je dužnost predsjednika NO-a.

Istaknuo je da je sporni ugovor predmet odlučivanja Uprave, dok Nadzorni odbor vodi računa o kontrolama pomoću određenih službi.

– NO nadzire poslovanje kvartal po kvartal. Za zadnji kvartal 2021. izvještaj je napravljen tek u prvom kvartalu 2022. Što znači da je NO razmatrao 23. ožujka 2022. izvještaj. O izvještaju glasa NO, trebao je i ministar ako je bio nazočan – rekao je Vanđelić za N1.

Dodao je i da su prošle godine u svibnju reagirali u NO-u i tražili sjednicu jer su imali nekih saznanja te je smijenjeno osam ljudi na visokim položajima u Ini. Objasnio je i da se iz perspektive NO-a prate deseci kompanija i da je nemoguće u realnom vremenu nekoga pratiti.

– Gospodin Škugor je bio peta razina i tad je unaprijeđen na četvrtu razinu. Neki tad smijenjeni bili su odlični menadžeri i ljudski potencijali su govorili da su bolji od ovih koji se dovode. Nisu bili sretni s dolaskom Škugora. Ja na sjednicu stavljam temu, na engleskom kažem koji je plan da se smjenjuje ovih osam ljudi. Imali smo sjednicu, ali nismo dobili zadovoljavajuće odgovore. Rekli su da poboljšavaju organizaciju i usmjeravaju odlučivanje u Budimpeštu. Nemojmo se praviti blesavi – Inom upravlja MOL – rekao je Vanđelić.

Naglasio je i da nije dobio zadovoljavajuća rješenja o otkazima, tj. smjenama.

– Nakon mjesec i pol dana se primijetilo da Ina negdje konzistentno gubi novac. Uputili smo mail svim članovima NO-a da poslovanje Ine zaostaje i da godišnje gubimo 200 milijuna eura, očito postoji problem. Poslao sam mail svim članovima Uprave i NO-a i kopiju ministru Ćoriću – objasnio je Vanđelić.

Od Ćorića nije dobio odgovore već ga je pozvao na sastanak, rekao da 'politizira' i da se bavi nekim drugim poslom. Vanđelić je napomenuo da se na tom sastanku nije spominjalo Škugorovo ime te da ga on ne poznaje. Dodao je i da je Ćorić htio mir.

– Nemoj politizirati – to je glavni refren koji sam slušao – rekao je Vanđelić.

– Mislim da Uskok dobro radi i da im treba dati 200 tisuća kuna mjesečne plaće da rade bolje. Sumnjam da ovako nešto nisu uspjeli uloviti, siguran sam da je hrpa ljudi po sastancima pričala o ovome. Nemoguće je to propustiti – naglasio je.

Na pitanje postoje li u posljednjem kvartalnom izvješću naznake da bi NO mogao shvatiti da se dogodila prevara na plinskom poslovanju, kaže da je to pročitao i da ga je zabrinulo.

– U izvješćima vanjskog revizora i Uprave kažu da su poduzete razumne mjere da se otklone nezakonitosti. Revizijski odbor onda na NO-u kaže da je sve u redu, kao i vanjska revizija, na temelju čega onda zaključiti da je problem – rekao je i naglasio da Škugor to nikako sam nije mogao potpisati. “Netko je to morao primijetiti. Ina ima vrlo jaku službu sigurnosti, provjeravaj usve što je potencijalna prevara”, otkrio je.

Na kraju je zaključio da je cijela situacija sramotna i da bi se Hrvatska trebala odmaknuti od korupcijske razine na kojoj je trenutno.