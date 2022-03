Damir Zorić: Dobro da je Vlada napokon malo zagrabila i u svoje dvorište

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Damir Zorić komentirajući mjere Vlade za ograničavanje cijene goriva, ocijenio kako je dobro da Vlada 'napokon malo zagrabila u svoje dvorište'.

Upitan kako će cijene goriva utjecati na gospodarstvo, Zorić je rekao da su prilike grozne, da smo na neki o način u ratnom okruženju, no i da smo se opredijelili da branimo načela demokratskog svijeta u kojemu i mi živimo.

- Hrvatska se pridružila sankcijama, sankcije proizvode određene učinke. Rat proizvodi određene grozne učinke, ne samo u razaranju ljudskih života i imovine, nego i u poremećajima u gospodarstvu - naveo je Zorić.

Dodaje i kako, ako smo već izloženi tomu, onda sve te posljedice moramo i otrpjeti te se moramo postavljati što je moguće bolje da posljedica bude što manje.

- Jučer je Vlada donijela određene odluke u tom smjeru, mislim da je dobro da su napokon malo zagrabili u svoje dvorište, da su smanjili te trošarine, a ako se ovako nastavi to će trebati raditi češće i više. A da će posljedica biti, apsolutno će ih biti. Na sve nas će to utjecati, ali svijet neće stati, mi moramo funkcionirati, funkcionirali smo u ratu i znamo šta to znači, nismo to htjeli ali kako je tako je - zaključio je Zorić.

Kako bi ublažila rast cijena osnovnih naftnih derivata Vlada je jučer reagirala dvjema uredbama, kojima je fiksirala maržu trgovaca naftnih derivata na osnovni eurosuper i eurodizel te na plavi dizel, a privremeno je smanjila i trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo.

Tako je uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata ukupna marža za osnovna benzinska i dizelska goriva fiksirana na 75 lipa po litri, a na plavi dizel na 50 lipa po litri.

Izmjenama Uredbe o trošarinama država je, pak, na rok od 90 dana smanjila trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo, i to za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te 20 lipa po litri dizelskog goriva.

Na osnovu tih mjera Vlada je procijenila da će se rast cijena osnovnog eurosupera i eurodizela uspjeti zadržati u rasponu od 80 lipa do 1,20 kuna po litri, dok bi bez tih mjera realni tržišni porast iznosio oko dvije kune.

Premijer Andrej Plenković je na jučerašnjoj sjednici Vlade podsjetio da je Vlada prije mjesec dana uredbom fiksirala maloprodajne cijene motornog benzina na 11,37 kuna, dizelskog goriva na 11,29 kuna te plavog dizela na 6,5 kuna. Ta je mjera bila privremenoga karaktera od 30 dana, a istekla bi danas.

- Ako bi se išlo s produljenjem fiksiranja maloprodajne cijene, mnogi distributeri na tržištu suočili bi se sa situacijom da posluju s gubitkom, a što bi posljedično moglo dovesti i do zatvaranja nekih benzinskih postaja. Kako bismo izbjegli takvu situaciju (...), omogućit ćemo njihovo daljnje poslovanje uz fiksiranje ukupne marže za dizelsko gorivo i benzinsko gorivo na 0,75 kuna po litri i 0,50 kuna po litri za plavi dizel - rekao je Plenković.

Vladine uredbe jučer su objavljene u Narodnim novinama i danas su stupile na snagu, a odnose se na osnovna goriva odnosno naftne derivate bez dodanih multifunkcionalnih aditiva (eurosuper 95, eurodizel i plavi dizel), a ne i na derivate s dodatnim aditivima i benzine s više oktana odnosno tzv. premium goriva, čije se cijene i dalje slobodno formiraju.

Po podatcima s tražilice jeftinijeg goriva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te portala cijenegoriva.info, od danas je na većini benzinskih postaja osnovni eurosuper 95 skuplji za 81 lipu po litri, dizela za 1,22 kune, a autoplina za 50 lipa. Tako se osnovni eurosuper 95 od danas na većini benzinskih postaja u Hrvatskoj prodaje po cijeni od 12,18 kuna po litri, osnovni eurodizel po 12,51 kunu, a plavi dizel po 8,03 kune po litri.