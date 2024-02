Darija Prša ipak nam je otkrila zašto je dala ostavku u Narodnim novinama

Bivša predsjednica Uprave NN-a bila je vrlo nezadovoljna time što oni koji trebaju prepoznati ostvarene dobre rezultate ili nisu stručni ili su indiferentni ili samo imaju potrebu minorizirati rad uspješnih direktora

Ne događa se baš često, štoviše, čisti je raritet, da netko s dobrim poslovnim rezultatom i bez ikakve afere samovoljno da ostavku na čelnu poziciju državne tvrtke, kao što je to 31. siječnja iznenada napravila Darija Prša, sada već bivša predsjednica Uprave Narodnih novina. S obzirom na to da je Lider zadnji medij s kojim je Prša komunicirala, samo mjesec dana prije nego što je dala ostavku, to nas je nagnalo da još jednom pažljivo pročitamo njezine odgovore na naša pitanja i pokušamo u njima pronaći razlog odlaska iz Narodnih novina.

Pa, čini se da smo ga i našli. Iako je to nismo pitali, Prša je tada imala potrebu komentirati problem koji ju je, očito, već neko vrijeme mučio.

– Uvijek se javni sektor gleda drukčije i kriteriji definitivno nisu jednaki: u privatnom sektoru kao da se više cijene i prepoznaju poslovni uspjesi i rezultati. U uspješnim državnim tvrtkama, pogotovo onima koje djeluju na slobodnom tržištu i na njemu ostvaruju svoje prihode, treba uložiti mnogo rada i truda. Katkad čak i više nego u privatnima, jer privatne tvrtke imaju mnogo manje ograničenja, poput obveze primjene Zakona o javnoj nabavi, koji nam smanjuje fleksibilnost i konkurentnost.

I taj uloženi trud, rad i znanje, koji onda donose dobre poslovne rezultate, nisu toliko vidljivi, odnosno nisu percipirani kao što bi bili u privatnim tvrtkama. Razlozi su različiti: najčešće nedovoljna stručnost ili indiferentnost onih koji bi to trebali prepoznati, a katkad samo potreba da se minorizira rad uspješnih direktora. Nažalost, zbog takva pristupa najčešće stručni ljudi bježe iz državnog sektora u privatni – opisala je situaciju Prša.

Prema informacijama do kojih je došao Forbes Hrvatska, Prša je prešla u tvrtku u vlasništvu Olega Uskokovića, Media Solutions, koja je preuzela Novi list, a planira još širiti medijsku mrežu diljem Hrvatske. Upravljanje Narodnim novinama preuzela je Silvija Žužul, jedina preostala članica Uprave toga javnog poduzeća.