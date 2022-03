Davor Štern: Nove cijene goriva su realne, čak i ispod očekivanja

Vlada me iznenadila, povećanje cijena goriva je korektno, pogotovo kad se uzme u obzir psihoza na tržištu kojom povećanje cijena nafte samo ubrzava i činjenica da je danas cijena nafte porasla na 125 dolara po barelu, komentirao je energetski stručnjak Davor Štern najnoviju odluku Vlade da od sutra fiksira cijene benzina na 12,19 kuna po litri, dizela na 12,53 kune, a plavog dizela 8,04 kune po litri.

Tijekom dana pojavila su se nagađanja da će se cijene goriva zamrznuti na 14 kuna. Stoga je ovakav rasplet situacije bio pomalo iznenađujuć. Premijer Plenković je u uvodu u sjednicu Vlade kazao da bi bez Vladine intervencije benzin sutra stajao 13,28 kuna po litri, dizel 13,71 kuna, a plavi dizel 8,81 kunu.

- Nova cijena je realna u odnosu na tržište, a ako se uzmu u obzir sva povećanja cijena, čak je i ispod očekivanja. Također, izvoz naftnih derivata iz Crnog mora koji je jedan od najvećih snabdjivača Mediteranskog bazena postao je kompliciran. Brodari nevoljko šalju brodove, vozarine su porasle dva i pola puta, banke neće financirati kupovinu ruskih roba i drže se sankcija za energente koje zapravo još ne postoje, ali su u zraku. Osiguravajuće kuće isto su vrlo oprezne u tome. Možemo računati da su se nafta i njezini derivati iz Crnog mora izgubili - rekao je Štern koji je očekivao kako će Vlada zamrznuti cijene nafte od 14 do 14,5 kuna.

Kako će se srednjoročno kretati cijene nafte to u ovom trenutku zaista ne može nitko sa sigurnošću reći. Previše je nepoznanica, a sve će najviše ovisiti o razvoju političke situacije na relaciji Rusija-Ukrajina, ali i svih zemalja iz okruženja, pa i onih koji udaljenijih. Moglo bi se dogoditi da se zaustavi transport po naftovodu Družba, to bi dovelo do velikih nestašica i poskupljenja, navodi Štern. Napominje da će se u slučaju pronalaska dugoročnijeg rješenja i nastupanja mira, cijene nafte vratiti u normalu, no ako će biti samo kratkoročna primirje, i dalje će kao i sada varirati i rasti.

Vlada je u ponedjeljak najavila da će od utorka fiksirati ukupne marže za dizelsko gorivo i benzinsko gorivo na 0,75 kuna po litri i 0,50 kn po litri za plavi dizel te izmjenama Uredbe o trošarinama na 90 dana smanjiti iznose trošarina na dizelsko i benzinsko gorivo i to za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te 20 lipa po litri dizelskog goriva. Državni proračun će posljedično uprihoditi 150 milijuna kuna manje od trošarina na energente. Podsjetimo, Vlada je prije mjesec dana zamrznula cijene benzina na 11,37 kuna, dizela na 11,29 kuna te plavog dizela na 6,5 kuna.

