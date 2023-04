Deloitte: Domaće turističke kompanije očekuju veći rast troškova nego prihoda

- Sigurno je da u turističku sezonu ulazimo s optimizmom. Situacija je bolja nego prošle godine, ali s druge strane postoje izazovi i moramo biti jako koncentrirani i oprezni, pogotovo uz buđenje konkurencije koja je danas jača nego u prethodne dvije godine - rekao je u srijedu Bernard Zenzerović, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) na predstavljanju rezultata ankete o očekivanjima i izazovima u turizmu, u suradnji s Hrvatskom udrugom turizma (HUT) i tvrtkom Deloitte čiji ju je odjel financijskog savjetovanja proveo.

Veći troškovi od prihoda

Rezultati ankete pokazali su da domaće turističke kompanije i ove sezone očekuju rast noćenja i prihoda, većina ih procjenjuje rast do 10 posto, no čak 67 posto kompanija očekuje rast troškova veći od prihoda, što će negativno utjecati na profitabilnost i investicijski potencijal sektora. Uz rast troškova, kao najveći izazov ocijenjen je pronalazak potrebne kvalitetne radne snage s obzirom da će i ove sezone većina kompanija trebati više sezonskih zaposlenika.

Turistički je sektor u situaciji smanjenja profitabilnosti u sve složenijem položaju s obzirom da je za povećanje konkurentnosti nužno značajno ulaganje u kvalitetu ponude, digitalizaciju i održivost. Ključni su to zaključci velike ankete ‘Hrvatski turizam - Očekivanja i izazovi u 2023.‘, koju je tijekom ožujka proveo Deloitteov odjel financijskog savjetovanja.

Deloitte je sličnu anketu proveo i u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europskoj uniji, anketirajući 100 grupacija u hotelijersko-turističkoj industriji, a ove godine je po prvi puta provedena u Hrvatskoj, u suradnji s Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) i Hrvatskom udrugom turizma (HUT). Anketa je obuhvatila kompanije koje upravljaju sa ukupno 297 objekata koji skupno predstavljaju portfelj od 31 posto svih hotela i kampova u RH.

- Postoje dva aspekta na koja bi trebalo obratiti pozornost u ovoj turističkoj sezoni. Prvi se odnosi na to u kojoj će se mjeri gosti vratiti svojoj rutini rezerviranja odmora prije pandemije, odnosno hoće li to biti ranije u kalendarskoj godini. Drugi aspekt je utjecaj povećanih kamatnih stopa na tvrtke koje posuđuju od poslovnih banaka. Iz ankete smo saznali da su sudionici preferirali HBOR i vlastiti kapital kao opcije za financiranje - rekao je Francois Swanepoel, direktor u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja.

Očekuje se poskupljenje energenata

Anketa je također pokazala da je 85 posto turističkih kompanija u ožujku zabilježilo porast rezervacija u usporedbi s istim razdobljem 2022. (njih 54 posto ima porast do deset posto, a 31 posto porast preko deset posto), dok većina njih na temelju statusa rezervacija i tržišnih najava očekuje povećanje broja noćenja u 2023. godini, pa njih 51 posto očekuje povećanje do deset posto, a 28 posto očekuje povećanje broja noćenja preko deset posto. Rast tržišne potražnje prelit će se i na prihode pa njih 54 posto očekuje rast prihoda do deset posto na razini čitave sezone, dok 36 posto očekuje rast prihoda veći od deset posto.

Nažalost, uz očekivani porast potražnje i rasta prihoda, rezultati ove turističke sezone ponovno će biti i u znaku rasta troškova, pa tako 56 posto kompanija očekuje da će najviše poskupiti energenti, 28 posto ih kao najveći izazov vidi rast troškova radne snage, a njih 15 posto očekuje da će im najviše poskupiti cijene hrane i pića. Čak 44 posto kompanija očekuje da će ukupni troškovi u odnosu na prošlu godinu porasti između pet do deset posto, dok ih 41 posto očekuje rast ukupnih troškova preko deset posto.

Anketa je ponovno pokazala da je jedan od većih izazova turističkog sektora procedura kod zapošljavanja stranih radnika, a taj izazov će biti posebno naglašen ove godine kada potražnja za kvalificiranom radnom snagom raste. Gotovo dvije trećine kompanija (64 posto) će trebati više zaposlenika nego prošle godine, a dva najveća izazova kod popunjavanja radnih mjesta su pronalazak kvalificiranih kandidata (za 44 posto kompanija) i birokracija kod njihovog zapošljavanja (za 41 posto kompanija).

- Ulazimo u treću sezonu u kojoj sektor pokušava nadoknaditi gubitak iz 2020. godine. Prošle godine smo unatoč rekordnim brojkama prihoda nadoknadili tek 80 posto gubitka iz te najteže pandemijske godine, ove godine očekujemo nastavak trenda oporavka, no taj se proces odvija usporeno zbog značajnih inflatornih pritisaka odnosno ubrzanog rasta troškova u odnosu na razdoblje prije pandemije. To usporava dovođenje investicija na razinu koja je potrebna da zadržimo konkurentnost u odnosu na mediteranske turističke rivale - dodao je Zenzerović.

Nužno je olakšati uvoz radne snage

Rezultati provedene ankete pokazuju da gotovo trećina turističkih kompanija zbog pritiska troškova nema u planu povećanje kapitalnih ulaganja u 2023. godini, dok će 38 posto njih investirati manje nego što su iznosila godišnja ulaganja prije pandemije. Uz istiskivanje investicija, kompanije su pogođene i rastom troškova financiranja investicija slijedom povećanja kamatnih stopa na kredite. Zbog toga većina kompanija kao najatraktivniji izvor financiranja investicija vidi HBOR (44 posto), samo njih petina (21 posto) planira investirati vlastitim sredstvima, dok ostali vide priliku realizirati investicije uz pomoć fondova rizičnog kapitala, mirovinskih fondova i banaka.

Kao glavne preduvjete povećanja investicijskih ulaganja anketirane kompanije navode da je nužno olakšati i ubrzati uvoz radne snage, smanjiti porezno opterećenje, doraditi Zakon o poticanju ulaganja, donijeti kvalitetni Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama te omogućiti primjenu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (turističko zemljište) kao i općenito unaprijediti efikasnost i transparentnost birokracije.

Dojam naših ispitanika je pozitivan i očekivanja su optimistična. Međutim, naravno da su poduzetnici prepoznali probleme i rizike s kojima će se nositi u sljedećoj turističkoj sezoni - poručila je Silvija Juričić, menadžerica u Deloitteovu Odjelu financijskog savjetovanja.