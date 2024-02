Deveti u EU: U Hrvatskoj je 2022. godine čak 30 posto poduzeća imalo internetsku prodaju

U 2022. godini je 22,9 posto poduzeća Europske unije imalo internetsku prodaju, što je za 0,1 postotni bod više nego 2021. i za 6,5 postotni bod više nego prije deset godina, odnosno 2012. kada se e-commercom bavilo 16,4 posto poduzeća, pokazuju najnoviji podaci Eurostata.

Među zemljama Europske unije postotak poduzeća koja se bave internetskom prodajom znatno je varirao pa je najveći udio zabilježen u Litvi (38,9 posto), Švedskoj (38,1 posto) i Danskoj (36,7 posto). Nasuprot tome, najmanji udio zabilježen je u Rumunjskoj (12,9 posto), zatim u Luksemburgu (13,4 posto) i Bugarskoj (15,1 posto). Hrvatska se na ljestvici našla na devetom mjestu te je udio poduzeća koji ima online prodaju u 2022. godini iznosio 30 posto.

Udio poduzeća koja provode online prodaju značajno je varirao ovisno o veličini poduzeća pa je u 2022. godini 45,9 posto velikih, 30,2 posto srednjih te 20,8 posto malih poduzeća u Europskoj uniji imalo internetsku prodaju.

Kina broj jedan

No kada već govorimo o 2022. godini svakako je zanimljivo pogledati koji su to bili najveći online trgovci u Hrvatskoj. To su ujedno i najveći retaileri; emmezeta.hr, xxxlesnina.hr, links.hr, sanctadomenica.hr, elipso.hr, sportvision.hr, bazzar.hr, aboutyou.hr te lutrija.hr i supersport.hr.

Najviše je bilo malih web-trgovina čiji vlasnici iza sebe nemaju uhodan veliki poslovni sustav, zbog čega muku muče s promjenama legislative i prilagodbom. Mnogo njih, nažalost, pogotovo iz domene OPG-ova, nije opstalo u koroni. Kad kao proizvođač kreneš u prodaju, nisi svjestan s čime se sve moraš boriti – od pravnog aspekta koji moraš zadovoljiti do zeznute logistike, pogotovo u dostavi hrane koja se prevozi u posebnom režimu, pa do razumijevanja customer journeyja, odnosno puta koji kupac prijeđe od spoznaje nekog brenda do postprodajnog procesa.

Ipak, globalno gledajući, prošle je godine tržište e-trgovine prešlo prag od dva bilijuna američkih dolara, a s prodajom od 1318,7 milijardi dolara u 2023. Kina je očito broj jedan u e-trgovini te će, prema podacima Statiste, ostati vodeća zemlja u ovom segmentu do 2027. godine. Na američkom su tržištu pak u 2023. godini ostvareni prihodi u iznosu od 925,4 milijarde dolara, a sudeći po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 11,2 posto očekuje se da će ovo tržište premašiti prihode Kine od 2027. nadalje. Treće najveće tržište e-trgovine je Europa s prihodima od 631,9 milijardi dolara. Godišnji rast od 9,3 posto dovest će do prihoda od 902,3 milijarde dolara do 2027. godine.