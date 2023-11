Bez digitalnih alata nema dobre analitike ni konkurentnosti malih i srednjih tvrtki

Digitalizacija je u suvremenom poslovanju postala neizbježna pri poboljšavanju učinkovitosti tvrtke, jer je za opstanak na tržištu potrebna okretnost i brzina koja donose digitalna rješenja. Digitalne tehnologije pojednostavljenjem rada omogućuju racionalizaciju posla i smanjivanje broja ljudskih grešaka čime se smanjuju i operativni troškovi.

Tako posebno male i srednje tvrtke mogu osnažiti poslovanje i konkurentnost. Pohrana podataka u oblaku, analitika podataka, sustavi za upravljanje odnosima s kupcima i platforme za internetsku trgovinu malim i srednjim tvrtkama omogućuju da idu ukorak sa svim zahtjevima poslovne današnjice.

Skalabilni alati

Informacijske tehnologije su navodi Goran Kalanj, osnivač i izvršni direktor Serengetija, omogućile niz načina za unaprjeđenje internog poslovanja, ubrzanje procesa i skraćivanje roka isporuka. Kako živimo u digitalnom dobu, rekao je, tvrtke već od prvog dana koriste određena digitalna rješenja, a kada posao raste, svaka tvrtka treba gledati kako unaprijediti svoje poslovanje.

- Za to je ključna primjena digitalnih rješenja, naravno onih koja su važna i primjenjiva na njihovo poslovanje, odnosno djelatnost kojom se bave. Na primjer, proizvodne i uslužne tvrtke imaju različitu srž poslovanja pa tako i potrebu za drugačijim alatima. Međutim, kod svih alata je važno da omogućuju dobru analitiku kako bi tvrtke mogle što bolje upoznati svoje tržište kao i odrediti nova. Osim što trebaju pomoći u donošenju odluka, danas je važno da imamo alate koji su skalabilni zato što tako tvrtke imaju određenu fleksibilnost i bolje se mogu nositi s novim poslovnim poduhvatima.

Digitalna rješenja omogućavaju sveobuhvatni pogled na poslovanje te da se donose najbolje odluke. To znači da pomažu boljem razumijevanju procesa, određenju uskih grla te tako omogućuju brže reagiranje kada je to potrebno. Dodatno, digitalna rješenja nerijetko predstavljaju riznicu znanja tvrtke što je postalo iznimno važno s obzirom da živimo u vremenu kada zaposlenici tijekom radnog vijeka promijene nekoliko kompanija i to u različitim industrijama – opisuje Kalanj.

Što je ključno u poslovanju

Danas je gotovo nemoguće voditi poslovanje bez primjene naprednih tehnoloških rješenja, nastavlja, budući je konkurencija sve izraženija, a potrebe kupaca se brzo mijenjaju. Digitalna rješenja su alat za postizanje konkurentnosti na tržištu te boljih rezultata, smatra, bilo da je riječ o prilagodbi promjenama na koje ne može izravno utjecati ili o internom poboljšanju produktivnosti. Kalanj je siguran da bez primjene digitalnih rješenja tvrtke ne bi mogle iskoristiti puni potencijal, ni svog poslovanja, niti tržišta.

- Svaka tvrtka pojedinačno treba odrediti što je ključno u njezinom poslovanju. Kako smo mi uslužna tvrtka, u našem poslu to su rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje prodajnim procesima i upravljanjem isporuke softverskih usluga. S obzirom da su to ključni dijelovi našeg posla, upravo u tom području primjenjujemo rješenja koja će nam pomoći. Iako smo tehnološka kompanija, i sami stalno pratimo što se nudi na tržištu upravo kako bismo mogli imati rješenja koja se najbolje uklapaju u naš poslovni model da bismo na kraju dana našim klijentima pružili učinkovitu i pouzdanu uslugu – istaknuo je Kalanj.

Internet je temelj

Budući se iznimno teško boriti na zahtjevnom tržištu, i svaki mali poslovni korisnik najveći dio svog vremena provodi s klijentima bilo u poslovnom prostoru ili na terenu, tvrdi Branko Kos, koordinator za domenu mobilne ponude za poslovne korisnike u A1 Hrvatska, kako bi što brže i kvalitetnije odradio posao koji je pred njim.

Stoga su prema mišljenju Kosa potrebna upravo ona rješenja koja omogućavaju povećanje učinkovitosti i produktivnosti pri čemu digitalna rješenja i tehnologije pojednostavljuju poslovne procese i automatiziraju ponavljajuće zadatke.

- Temelj svih digitalnih rješenja danas je konstantna, neograničena, sigurna povezanost s internetom putem velikih brzina bez potrebe razmišljanja o potencijalnim ograničenjima te stavljanja posla u prvi plan. Globalizacija i moderna informacijska tehnologija djelovala je na sve dijelove poslovanja što podrazumijeva rast i širenje međunarodnog tržišta. Zemljopisno gravitiramo poslovanju s susjednim zemljama te je stoga komunikacija osim unutar Europske unije vrlo bitna i sa zemljama regije.

Takva rješenja pomažu u poslovanju upravo zato jer olakšavaju rad i komunikaciju s partnerima i klijentima. Internet u pokretu je potreba koja nudi fleksibilnost poslovanja. Svakodnevno koristimo brojne mobilne mogućnosti kao što su online bankarstvo, surfanje, e-mailovi, download sadržaja i druge, ali smo istovremeno izloženi i raznim napadima koji donose sigurnosne rizike te je potrebno zaštiti i svoje uređaje – upozorava Kos.

Prednosti digitalizacije

Neke stvari poput fiskalizacije su zakonski regulirane stoga se bez njih ne može poslovati u Hrvatskoj, podsjetio je, ali za druge naravno, sve je moguće: samo je pitanje u kojem se smjeru želi ići. Kos vjeruje da svaka nova poslovna prilika donosi i priliku za povećanje prihoda.

- Digitalna rješenja pomažu u poslovanju jer olakšavaju rad i komunikaciju s partnerima i klijentima. Osim toga ubrzavaju vrijeme odrade pojedinih poslova i ostavljaju vrijeme za neke druge aktivnosti jer svi znamo da se jedino izgubljeno vrijeme ne može nadoknaditi. Vrlo često je zahtjev stabilan, pouzdan i siguran internet u uredu i poslovnom prostoru.

Moramo reći kako iskorištavanjem digitalnih rješenja, manje tvrtke mogu dobiti pristup širokom rasponu inovativnih digitalnih alata i tehnologija koje im pomažu da ostanu konkurentne na današnjim tržištima koja se brzo mijenjaju. Cilj ovih rješenja je povećati učinkovitost, smanjiti troškove i poboljšati korisničko iskustvo, kojem su danas pouzdanost, sigurnost i povjerenje ključni pokretači – napominje Kos.