Diskografski biznis u Hrvatskoj: Sve je više krokodila u našoj maloj bari

Prošlog smo vikenda svjedočili povijesnom događaju, barem kad govorimo o domaćoj glazbenoj sceni: Marko Purišić iliti Baby Lasagna osvojio je drugo mjesto na ‘Euroviziji‘, međunarodnome glazbenom natjecanju koje se ove godine održalo u švedskom Malmöu. Najveće je to dostignuće Hrvatske na tom natjecanju otkako je suverena. O potencijalnoj pobjedi u Švedskoj tjednima se govorilo i pisalo, toliko da su čak i oni koji ne prate glazbena natjecanja morali škicnuti poredak na kladionicama. Bez obzira na to koliko smo svi priželjkivali pobjedu Baby Lasagne i da se sljedeće godine ‘Eurosong‘, odnosno ‘Eurovizija‘, održi u Zagrebu, žiri tog natjecanja rekao je svoje pa će iduće godine izvođači ipak morati putovati u Švicarsku, zemlju ovogodišnjeg pobjednika. Uzbuđenje oko ‘Eurosonga‘ i plesanje uz ritam pjesme ‘Rim Tim Tagi Dim‘ nagnali su nas na to da malo pobliže proučimo domaću glazbenu industriju, odnosno domaći diskografski biznis.

Dramatično razdoblje

Naime, glazbena industrija, pa tako i njezina diskografska komponenta, prema riječima osnivača diskografske kuće Campus Miroslava Škore, već dulje prolaze kroz vrlo dinamično i na mahove dramatično razdoblje. Napredak i razvoj tehnologije zauvijek su promijenili način stvaranja, snimanja, distribucije i konzumiranja glazbe, a pojavili su se, navodi Škoro, i novi dionici u industriji, zato više ne funkcionira stari sustav monetizacije glazbe.

– Telekomunikacijske kompanije, digitalni servisi, UGC platforme, npr. YouTube, promjena formata iz analognog u digitalno te iznimno velika piratizacija uz problem P2P (engl. peer-to-peer) mreža diskografska su stvarnost i razlog zbog kojega je sve više krokodila u našoj maloj glazbenoj bari, koja je ostala ista. Prihodi diskografske industrije drastično su pali početkom novog tisućljeća, ponajviše zbog toga što legislativa nije išla ukorak s razvojem tehnologije. Čini nam se da se sve pomalo dovelo u red posljednjih godina i sve upućuje na to će diskografski biznis u Hrvata preživjeti – tvrdi Škoro.

A kakve su to točno prihode hrvatske diskografske kuće ostvarile u protekloj godini? Odlučili smo pod povećalom pogledati neke od najpoznatijih domaćih diskografskih tvrtki. Prema Fininim je podacima najveća i najpoznatija kuća, Croatia Records, prošle godine ostvarila ukupne prihode od 5,82 milijuna eura, što je povećanje od 2,50 posto u odnosu na prethodnu, a zabilježila je i neto dobit od 426.855 eura, što je smanjenje od 43,28 posto u odnosu na 2022. Pogledali smo i poslovne rezultate kuće Dallas Records, koja je lani ostvarila ukupne prihode od 518.590 eura, što je povećanje od 11,45 posto u odnosu na prethodnu godinu. Poslovala je s neto dobiti od 8407 eura, što je smanjenje od 40,17 posto u usporedbi s 2022.

Nadalje, tvrtka Aquarius Records 2023. ostvarila je 1,21 milijun eura prihoda, 13,72 posto manje nego 2022., i njezina neto dobit iznosila je samo 962 eura, 98,66 posto manje nego godinu prije. Škorin Campus pak ​prošle je godine ostvario 632.227 eura prihoda, 68,56 posto više nego godinu prije, i neto dobit od 205.647 eura, odnosno 121,31 posto više nego 2022. Nadalje, diskografska tvrtka Dancing Bear prošle je godine zabilježila 1,91 milijun eura prihoda, 11,11 posto manje nego godinu prije, i neto dobit od 193.129 eura, 19,27 posto manje nego 2022. Scardona je pak 2023. ostvarila godišnje prihode od 410.134 eura, što je povećanje od 13,63 posto u odnosu na 2022., i neto dobit od 104.660 eura, 8,74 posto više nego godinu prije.

Šarolik je, čini se, domaći diskografski biznis, a sa streaming-servisima promijenio se i način konzumiranja glazbe, pa se promijenila i strategija njezina plasiranja, tvrdi Tena Lovrić, voditeljica servisa za preuzimanje glazbe internetom (music streaming services manager) u Scardoni. Neke je to natjeralo, kaže, da godišnje izbace od tri do pet singlova, odnosno pjesama, a drugi naprave jedan te ga reklamiraju cijelu godinu. Pozornost korisnika danas je, prema mišljenju Lovrić, postala valuta i svi se bore za nju.

Renesansa vinila

– S druge strane, imamo veliki povratak vinila i vjerujem da će se taj trend nastaviti uzevši u obzir da je i sve više proizvođača koji ih tiskaju i da se vrijeme proizvodnje drastično skratilo. Prije smo izradu čekali pola godine, a sad im treba gotovo jednako vremena kao za CD. Zanimljivo je da su kupci vinila i ljudi koji kod kuće nemaju gramofon. Pripisat ćemo to nostalgiji ili tomu da ih smatraju memorabilijom – govori Lovrić ističući da u Hrvatskoj dominiraju nezavisne diskografske kuće koje nisu u vlasništvu ili suvlasništvu tri glavne kompanije, a većina ih je u Regionalnoj udruzi nezavisnih diskografa (RUNDA) čiji je cilj povezati regiju u jedan savez i zajedno pristupiti globalnim streaming-servisima.

Da je vinil doživio renesansu unatoč porastu digitalnih platformi poput Spotifya, Apple Musica, Deezera i sličnih, potvrđuje i direktor ​Dancing Beara Silvije Varga, tvrtke koja je tu situaciju prepoznala pa odlučila ponovno izdati klasike i limitirane serije za tržište entuzijasta.

– Iznimno smo ponosni na ulogu koju imamo u razvoju domaćih talenata, prije svega u efikasnom korištenju streaminga i drugih digitalnih platformi i alata, jer je upravo prilagodba i uvođenje inovacija najbolji način za poticanje razvoja i izvođača i slušatelja, ali i diskografa u industriji – kaže Varga.

