Rekordna izlaznost: Do 16.30 sati na izbore izašlo više od 50 posto birača

Polovica hrvatskih birača, odnosno njih više od 1,6 milijuna glasalo je u srijedu do 16.30 sati na izborima za 11. saziv Hrvatskoga sabora, izvijestilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP). Najveća izlaznost je zabilježena u prvoj izbornoj jedinici (58,43 posto) dok je najmanje zabilježeno u petoj izbornoj jedinici (44,89 posto).

Velika je to razlika u odnosu na izbore prije četiri godine kada je do istog vremena glasalo 34,04 posto, odnosno milijun i 150 tisuća birača. O zastupnicima 11. saborskog saziva odlučuje tri milijuna i 773 tisuće birača, 127 tisuća manje nego prije četiri godine. S prebivalištem u Hrvatskoj ih je tri milijuna i 511 tisuća, bez prebivališta u njoj, aktivno registriranih je 222.300 birača. Visoka je izlaznost od jutra pa je tako do podneva glasala gotovo četvrtina birača.

Podsjetimo, u Sabor se bira 151 zastupnik, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, osam biraju pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici, a tri birači bez prebivališta u Hrvatskoj u 11. jedinici koju praktično čini cijeli svijet.

Biračima bez važeće osobne iskaznice i onima koji nisu podignuli nove iskaznice na izbornu srijedu u cijeloj Hrvatskoj izdano je 4700 tzv. plavih potvrda temeljem kojih mogu glasovati, doznaje se u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

Taj broj nije konačan i do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati sigurno će biti i veći, što znači da će i veći broj birača ostvariti svoje pravo, dodaju u DIP-u, a prenosi Index. DIP je ranije izvijestio da je zaprimio upite više birača koji nisu bili upisani u izvatke iz popisa birača, a imaju važeću osobnu iskaznicu, navodeći da se ‘navodno radi o većem broju birača koji nakon poziva MUP-a nisu podigli nove osobne iskaznice‘.

– I ti birači, da bi mogli ostvariti svoje pravo, trebaju ishoditi potvrdu za glasanje, tzv. plavu potvrdu – istaknuli su iz DIP-a, napominjući da su, vezano za navedeno, zatražili očitovanje resornih ministarstava. Iz DIP-a su poručili i kako će svi birači koji se u 19 sati zateknu na biračkom mjestu moći glasati, neovisno koliko ih bude.

Primjerice, u zagrebačkoj Varšavskoj ulici, gdje glasuju birači iz cijele Hrvatske koji su se registrirali za glasanje izvan mjesta prebivališta, i gdje je red podulji, u 19 sati na kraj toga reda stat će zaštitari zagrebačkog Gradskog izbornog povjerenstva i svi koji budu ispred njih moći će glasati, neovisno o njihovu broju, objasnili su iz DIP-a.