Dok Trump zauzima fotelju u Bijeloj kući, Europa proživljava jednu od najdubljih kriza u svojoj povijesti

Jučer je održana inauguracija Donalda Trumpa kao novog predsjednika SAD-a. Početak nečeg novog ili sve po starom, samo drugačije upakirano? Trump je obećao pomoći u okončanju rusko-ukrajinskog rata, što bi moglo uključivati ​​ublažavanje nekih ograničenja u ruskom energetskom sektoru u zamjenu za primirje u Ukrajini. Trgovci će također tražiti dodatne pojedinosti o njegovim trgovinskim tarifama za Kinu i potencijalnim sankcijama za Iran i Venezuelu. Tu je sad još i Grenland. Ili idemo prema kineskom stoljeću? Kina je prošli tjedan objavila da je njezin trgovinski suficit dosegao rekordnih 992 milijarde dolara u 2024., što je povećanje od 10,7 posto. To se događa dok smanjuju posjed američkih obveznica, proizvode više zlata u svijetu i ostaju najveći potrošač i uvoznik zlata. BDP drugog najvećeg svjetskog gospodarstva u četvrtom kvartalu pokazuje cikličku dinamiku od 1,6 posto i godišnju stopu rasta od 5,4 posto.

Gdje je tu EU? Europska unija danas ima oko 447 milijuna stanovnika i stvara oko 16 posto svjetskog BDP-a. Unatoč ovim značajnim brojkama, Europa proživljava jednu od najdubljih kriza u svojoj novijoj povijesti. Ako su u krizi eurozone prošlog desetljeća najviše stradale periferne zemlje poput Grčke i Portugala, ovoga puta glavna gospodarstva EU-a, poput Njemačke i Francuske, suočavaju se sa sve težom gospodarskom i političkom situacijom. Od "motora" oni riskiraju da postanu slaba karika u sustavu koji se bori da izdrži pritisak tržišta i društvenih zahtjeva.

Je li jak američki dolar dosegao vrhunac? To je ono što smo vidjeli 2017. kada je dolar oslabio u mjesecima nakon što je Trump preuzeo dužnost. Slabiji dolar pomogao bi podržati cijene dolarskih roba, uglavnom zbog bolje izvozne konkurentnosti. Tržište će osim Trumpa, fokus usmjeriti na vremenske (ne)prilike u SAD-u, poboljšane prognoze u Južnoj americi, bolju potražnju za robama i najave nove politike SAD-a u vezi s tarifama, imigracijom, energetskom politikom i propisima. Podaci za američki CPI su objavljeni prošli tjedan. Na kraju, temeljni CPI porastao je za 3,2 posto u odnosu na 3,3 posto prošli mjesec i u odnosu na procjenu od 3,3 posto. Tih 0,1 posto radi razliku. Tržište sada vjeruje da ćemo vjerojatno vidjeti nekoliko rezova kamatnih stopa u 2025., ali prvo neće biti prije srpnja.

Arktik dobiva ključnu važnost

SAD želi preuzeti Grenland od Danske zbog njegovih sirovina. Osim što je Grenland strateški vrlo važan za SAD, on ima velike prirodne resurse. Arktik dobiva ključnu važnost zbog otapanja leda i sve duljeg navigacijskog prozora, koji omogućuje brzu i ekonomičnu plovidbu Sjevernim morskim putem. Ova ruta počinje iz Murmanska i, šire, povezuje Sankt Peterburg s Vladivostokom, prelazeći neka od najudaljenijih arktičkih mora i dopirući sve do Beringovog mora. Duljina Sjeverne rute, u usporedbi s tradicionalnim rutama, u prosjeku je gotovo upola manja. To znači veliku razliku između rute koja prolazi kroz Sueski kanal i Arktički kanal i ušteda tisuće kilometara. Nadalje, Arktik ima goleme rezerve ugljikovodika čije iskorištavanje postaje sve pogodnije zahvaljujući smanjivanju polarne ledene kape. Rusija i Kina namjeravaju transformirati ovaj koridor u ‘Ledeni put svile‘, projekt koji jača Novi put svile, čime se oslobađa od tradicionalnih južnih ruta koje kontrolira SAD. To bi značilo i promjenu u geopolitičkoj ravnoteži. Dok su SAD pokušavale zadržati primat na rutama i kanalima poput Panamskog ili Sueskog, rusko-kineski projekt uzeo je maha odlučnim iskorištavanjem pristupa arktičkim morima.

Kineska strategija za Arktik, predstavljena 2018., istaknula je koliko bi ova ruta mogla biti transformativna za globalnu trgovinu. Strah od isključenja iz novih prometnih ruta i nemogućnost njihove kontrole generiraju sve veće napetosti, no sada je jasno da je Sjeverni morski put kandidat za temeljnu arteriju trgovine budućnosti.Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošloga tjedna, četvrtog zaredom. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošloga tjedna 1,3 posto, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,7 posto. Sirova nafta nastavlja rasti usred implikacija sankcija na Iran i Rusiju, ali i zbog pozitivnih gospodarskih izgleda sada prema prvim pogledima na 2026. OPEC predviđa rast potražnje za naftom, a to se i dalje uklapa u Trumpov narativ prema sve većem bušenju i izvozu u SAD-u. Američka vlada uvela je sankcije za više od 250 kompanija i pojedinaca, uvrstivši na popis i skupinu njih u Kini, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Maleziji, kako bi spriječila zaobilaženje usvojenih mjera.

Rezerve plina u Engleskoj dosegnule kritičnu razinu

Uvedena su i nova ograničenja za gotovo sto tvrtki u ruskom financijskom, energetskom i logističkom sektoru, što bi moglo otežati eventualne pokušaje nove vlade na čelu s Donaldom Trumpom da ih ukine. Podršku cijenama pružila je i nada ulagača u oporavak potražnje iz Kine, najvećeg svjetskog uvoznika nafte, nakon što je prošloga tjedna objavljeno da je lani kinesko gospodarstvo poraslo pet posto, u skladu s vladinim prognozama. Prošle je godine proizvodnja nafte u kineskim rafinerijama pala po prvi put u posljednja dva desetljeća, ne računajući pad za vrijeme pandemije 2022. godine, a trgovci se nadaju da će nove monetarne i fiskalne mjere kineskih vlasti ove godine potaknuti brži rast gospodarstva, a time i potražnje za naftom.

Na početku novog tjedna, cijene nafte su pale, zbog špekulacija o mogućim promjenama američkih sankcija ruskoj nafti pod nadolazećom Trumpovom administracijom. Dodatno, popuštanje napetosti na Bliskom istoku utjecalo je na cijene, nakon što su Hamas i Izrael u nedjelju razmijenili taoce i zarobljenike, obilježavajući prvi dan prekida vatre nakon 15 mjeseci sukoba.

U svijetu energije, i cijena struje je u fokusu. Zanimljivo je pogledati da u cijeloj EU, najskuplju struju ima Italija, gdje je cijena struje po MW/h 103,7 eura. Za usporedbu, u Njemačkoj je 71.4 eura, u Francuskoj 49.3 eura, u Španjolskoj 53.3 eura, u Portugalu 54.1 eura, dok je prosjek zemalja EU 61,4 eura.

Rezerve plina u Engleskoj dosegnule su kritičnu razinu, a trenutačna popunjenost skladišta je za oko 26 posto niža nego u isto vrijeme prošle godine. Od 9. siječnja 2025. Centrica, vlasnik najvećeg skladišta plina u Engleskoj, istaknula je ovaj alarmantni pad, povećavajući zabrinutost oko energetske sigurnosti kako zima odmiče. Ništa optimističnije nije niti u ostatku Europe. Europa će ove godine kupovati ruski plin po stopi bez presedana, trošeći milijarde dolara koje Kremlj može iskoristiti za financiranje svog rata u Ukrajini, samo nekoliko tjedana nakon završetka velikog tranzitnog ugovora koji je pobudio nadu da kontinent može prekinuti svoju ovisnost o Moskva. Podaci otkrivaju da je u prvih 15 dana ove godine 27 zemalja EU uvezlo 837 tisuća tona ukapljenog prirodnog plina iz Rusije.

Šteta od požara u LA-u oko 270 milijardi dolara

Terminske cijene kukuruza su na razini tjedna porasle gotovo tri posto na CBOT-u, ali treba spomentu da je prošlog utorka long pozicija dosegla razinu od 41,5 milijuna tona! S ovom golemom izloženošću tržšte je u opasnosti od likvidacije. Samo klimatske štete južnoameričkim usjevima mogu poduprijeti cijene. Ili, ozbiljna devalvacija eura u odnosu na dolar. Kod pšenica je tjedna završio s rastom od 1,5 posto na CBOT-u, ali je istovremeno cijena pšenice na MATIF-u pala za više od 6 €/t, zbog slabe konkurentnosti Francuske pšenice na globalnom tržištu. Za razliku od kukuruza, kod pšenice prevladava short pozicija od 15,4 milijuna tona ozime pšenice na CBOT-u i 5,5 milijuna tona na MATIF-u što ograničava potencijal pada cijene. Kompleks soje obilježava long pozcija od 5,1 milijun tona na zrnu, što je potencijalno previše, ako neće biti štete u proizvodnji u Južnoj Americi. Za sada, u Argentini vrijeme nije naklonjeno, dok se u Brazilu očekuje rekordna žetva.

Veliki požar pogodio je jednu od najvećih elektrana na litijske baterije u Kaliforniji, prisilivši evakuaciju područja i stavivši više od šest milijuna ljudi u Los Angelesu u stanje pripravnosti. Ekonomska šteta procjenjuje se na između 250 i 270 milijardi dolara. Kad smo već kod litija, Rusija je u Ukrajini osvojila najveće nalazište litija u Europi.

Terminske cijene bakra pale su na početku novog tjedna na razinu od oko 4,3 $/lbs, padajući dvomjesečnih najviših razina nakon što je kineska središnja banka zadržala ključne kreditne stope nepromijenjene treći mjesec zaredom tijekom siječanjskog fiksiranja, unatoč predanosti Pekinga povećanju potrošnje. Oprez je također prevladao uoči inauguracije Donalda Trumpa, budući da su trgovci čekali veću jasnoću njegove potencijalne politike, posebno u pogledu carina. Međutim, ostaje nada da će Kina ispuniti svoja obećanja o dodatnim poticajima, a državni mediji izvješćuju da bi Narodna banka Kine mogla smanjiti stopu obvezne pričuve za banke uoči Proljetnog festivala kasnije ovog mjeseca. Na strani ponude, Čile je revidirao svoju prognozu proizvodnje bakra, sada očekujući 5,54 milijuna tona do 2034., što je pad od prethodne procjene od 6,34 milijuna tona.