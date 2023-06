Dolar osjetno oslabio, a sve sirovine, energija i poljoprivredne robe zabilježile rast cijena

piše: Robert Jurišić, S-GRAIN BI

Čini se da su se strahovi od velike recesije uvelike raspršili

Slabiji američki dolar čini naftu jeftinijom za vlasnike drugih valuta i potiče sklonost riziku na tržištima

Trenutačna opskrba bakrom nije dovoljna za postizanje ciljeva zelene energije

Prošli tjedan obilježio je rast cijena gotovo svih burzovnih roba, s time da je kod pojedinih roba poput prirodnog plina taj rast bio dvoznamenkast. Najbolje se to može vidjeti na priloženom grafu. Tjedan je obilovao makroekonomskim objavama, za koje smo i najavili da će uvelike definirati kretanje cijena u tjednu iza nas. Inflacija u SAD-u popušta, FED je pauzirao rast kamatnih stopa, a ECB je ponovno podigao kamatne stope. To sve skupa je imalo veliki utjecaj na tržišta. Dolar je značajno oslabio, a sve sirovine, energija i poljoprivredna roba su zabilježile rast cijene.

Prema prošlotjednim rezultatima, inflacija u SAD-u popušta: mjesečna je 0,1 posto, a godišnja 4 posto. To je najniži podatak u posljednje dvije godine. Zbog svega toga, FED je napravio pauzu, prvu pauzu otkako su počeli podizati kamatne stope u ožujku 2022. i što je bio najstrmiji ciklus povećanja kamata još od 1981. Ipak, čini se da je odbor FED-a još uvijek neodlučan pa je teško pretpostaviti da više neće biti povećanja kamatnih stopa.

Čini se da je to FED-ov način da kaže ‘tržištu‘ da zaboravi na bilo kakav pivot za ovu godinu. Mene još više čudi da je tržište opet i još jednom iznenađeno time?! Ironično, FED je to cijelo vrijeme govorio jer ne žele napraviti pogrešku politike preranim smanjenjem kamatnih stopa, a druga je stvar što je baš to tržište željelo. Kamatna stopa u SAD-u je sada iznad stope inflacije, što je nagovještaj da su pred nama bolji dani.

Isto tako, čini se da su se strahovi od velike recesije uvelike raspršili, iako se o tome još uvijek priča. S ove strane Atlantika, ECB je, nakon što je podigao kamatne stope za novih 25 baznih bodova, izdao priopćenje u kojem je nagovijestio daljnje intervencije za povećanje cijene novca, istovremeno podižući procjene inflacije i smanjujući procjene rasta za ovu i sljedeću godinu. Zbog svega toga, očekuje se novo povećanje kamatnih stopa u Europi u srpnju i rujnu.

Američka ministrica financija Janet Yellen smatra da bi SAD trebale posuditi više novca zemljama u razvoju kako bi se suprotstavile rastućem utjecaju Kine. Prije samo dva tjedna, SAD je bio na rubu bankrota. U petak je američki državni dug premašio 32 trilijuna dolara. Američka vlada može iskoristiti neograničene zajmove od FED-a do 2024. Jedno je sigurno, dug će rasti.

Kad smo kod duga, spomenimo da globalni dug trenutno iznosi 305 bilijuna dolara, a ukupni dug tržišta u nastajanju dosegao je novi rekord od više od 100 bilijuna dolara, oko 250 posto BDP-a. Kineska središnja banka snizila je kamatne stope na kratkoročne kredite prvi put u deset mjeseci u pokušaju da vrati povjerenje tržišta i potakne oporavak nakon pandemije. To samo pokazuje da niti tamo stvari ne idu po planu.

Cijene poljoprivrednih proizvoda vrtoglavo rastu

Futuresi sirove nafte Brent kreću se oko razine od 76 $/bbl. Globalne ekonomske neizvjesnosti nastavile su opterećivati ​​izglede potražnje. Glavne banke snizile su svoje prognoze rasta BDP-a za Kinu jer su najnoviji podaci ukazali na slab oporavak najvećeg svjetskog uvoznika sirove nafte nakon pandemije. U međuvremenu, međunarodna referentna vrijednost za naftu ojačala je prošlog tjedna 2,4 posto jer su smanjenje kamatnih stopa u Kini i pauza u kampanji pooštravanja američkog FED-a pobudili nade u oporavak potražnje.

Tržišta nafte također su dobila poticaj od oštrog pada dolara, budući da slabiji američki dolar čini naftu jeftinijom za vlasnike drugih valuta i potiče sklonost riziku na tržištima. Na strani ponude, dobrovoljno smanjenje proizvodnje koje je u svibnju proveo OPEC+ i dodatno smanjenje od strane Saudijske Arabije u srpnju daju podršku cijenama nafte. Terminske cijene prirodnog plina u Europi pale su natrag na oko 35 €/MWh nakon što su 15. lipnja dotaknule gotovo dvomjesečnu najvišu razinu od 49,95 €/MWh, kako se smanjila volatilnost povezana s mogućnošću smanjene ponude i toplijeg vremena. Ipak, cijene su ostale 20 posto više u mjesecu.

Nizozemska će od 1. listopada zatvoriti najveće plinsko nalazište u Europi u blizini Groningena zbog opasnosti od potresa. U isto vrijeme, nekoliko zastoja na norveškim plinskim poljima je produženo, a radovi na popravcima trebali bi se nastaviti u srpnju. Norveška je zamijenila Rusiju kao jedan od najvećih izvora uvoza prirodnog plina u EU, s oko 25 posto. Što se tiče potražnje, predviđa se da će vrijeme postati toplije što će povećati potražnju za klima uređajima. Ipak, europsko skladište plina popunjeno je 74 posto, što je rekordna razina za ovo doba godine, a EU ima za cilj postići popunjenost skladišta od 90 posto do 1. studenog.

Cijene poljoprivrednih proizvoda vrtoglavo rastu. Kukuruz je u lipnju porastao 15 posto, soja 17 posto, a sojino ulje čak 25 posto. Zašto? Vrijeme u SAD-u je dosta suho, a prognoze za tjedne pred nama nisu baš opitimistične, premda su to samo prognoze. To znači slabe usjeve, manju proizvodnju i posljedično više cijene (makar na burzama). Osim toga tu su i ostale bullish vijesti koje sada dolaze dodatno do izražaja: spore inspekcije brodova u ukrajinskim lukama zbog čega je trgovina gotovo paralizirana, a koridor iako je otvoren kao da je već zatvoren, usjevi u Kanadi također pate od manjka vode, procjena žetva soje u Argentini smanjuje se iz dana u dan (sad smo već pali na samo 20,5 milijuna tona; 58 posto manje u odnosu na prvu procjenu), druga žetva kukuruza u Brazilu (tzv. safrinha) kasni u odnosu na prošlu godinu.

Stoga ne čudi da su zadnjih desetak dana fondovi zatvarali svoje ranije otvorene rekordno velike short pozicije kako bi zaključali i pokupili profit. Moguće je da u narednim danima preokrenu svoju poziciju u neto long, što bi značilo da bi ovaj trend rasta cijena na burzama mogao potrajati i do kraja mjeseca, a onda ulazimo u pravi weather market i period koji obilježava najveća volatilnost tijekom godine. Gledajući unaprijed, trgovci poljoprivrednim proizvodima pozorno prate vremenske prognoze u SAD-u dok se približavamo izvješću USDA o stanju zaliha na kraju kvartala sljedećeg petka.

Konsolidacija na tržištu industrijskih metala

Rudnik Peñasquito zaustavio je proizvodnju prošli tjedan zbog lokalnog radnog spora. Što dulje ova situacija potraje, to će više utjecati na ponudu srebra budući da ovaj rudnik čini oko tri posto svjetske proizvodnje srebra. Inače, nakon turbulentnog razdoblja zadnjih godina, očito je sada prilika za konsolidiaciju na tržištu plemenitih i/ili industrijskih metala. Tako je First Quantum Minerals za sada odbio predloženu kupnju od strane Barrick Golda. First Quantum je jedan od 10 najvećih proizvođača bakra u svijetu, dok je Barrick drugi najveći proizvođač zlata u svijetu. Ukoliko bi se ova transakcija realizirala, Barrick Gold, postao bi značajan igrač i u proizvodnji bakra. Izvršni direktor tvrtke Barrick Gold Bristolw nazvao je bakar "strateškim" metalom, ističući njegovu središnju ulogu u budućnosti. Također je istaknuo da trenutna opskrba bakrom nije dovoljna za postizanje ciljeva zelene energije.

Terminske cijene bakra porasle su prema 3,9 $/lbs u lipnju, zbog sve veće zabrinutosti za opskrbu i nade u povećanje potražnje. Kratkoročno, slabi makroekonomski podaci iz Kine nastavili su poduprijeti oklade da će vlada uvesti poticajne mjere za potporu industrijskom sektoru zemlje. Osim toga, PBoC je smanjio troškove kratkoročnog zaduživanja kako bi poboljšao likvidnost investitora. Futuresi čeličnih armatura porasli su prema 3.800 CNYt u lipnju, najviše u gotovo dva mjeseca, budući da su makroekonomski razvoji natjerali ulagače da se ulažu u novu rundu ekonomskih poticaja kineske vlade za poticanje ključnog građevinskog sektora u zemlji.

Prigušeni oporavak od ponovnog otvaranja zemlje natjerao je Peking da razmotri ograničavanje proizvodnje sirovog čelika na 2,5 posto ispod razine iz prethodne godine 2023., podupirući cijene. Terminskim ugovorima za aluminij trgovalo se u rasponu od 2.200 do 2.300 $/t jer trgovci očekuju uravnoteženije kineskog tržišta aluminija nakon deficita 2022. Ključni čimbenik koji se pojavljuje na ovom tržištu je pokrajina Yunnan, koja je značajno povećala svoju godišnju proizvodni kapacitet u posljednjih pet godina. Međutim, proizvodnja aluminija u regiji sada je ugrožena ozbiljnim padom padalina, što dovodi do višedesetljetnih niskih nivoa proizvodnje hidroelektrične energije.