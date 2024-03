Donald Trump postao bogatiji nego ikad, ušao i na Bloombergovu listu milijardera

Financijske brige Donalda Trumpa malo su ublažene nakon što je ovoga tjedna postao bogatiji no ikad, barem na papiru. Kako navode američki mediji, Bloomberg je prvi puta uvrstio republikanskog predsjedničkog kandidata na svoju čuvenu ljestvicu milijardera procijenivši njegovo bogatstvo na 6,5 milijardi dolara. Naime, samo u posljednjih nekoliko dana bivši predsjednik SAD-a postao je bogatiji za četiri milijarde dolara.

‘Poguranac‘ od suda

Uzrok takvog skoka je odobreno spajanje između njegove kompanije Trump Media & Social Group koja je vlasnik društvene mreže Truth Social ali i presudom koja je Trumpu uštedila znatan novac. Podsjetimo, Truth Social je ‘privatna‘ Trumpova društvena mreža koju je osnovao kako bi mogao promovirati svoje političke poruke s obzirom na ‘cenzuru‘ na tadašnjem Twitteru (dok još nije bio u vlasništvu Elona Muska). Odobrenje spajanja sa SPAC-om (Special Purpose Acquisition Company) Digital World Acquisition Corp. (DWAC) dioničari su odobrili prošlog petka.

Donald Trump posjeduje oko 80 milijuna dionica, odnosno oko 58 posto Trump Medije. Uz zaključnu cijenu dionice DWAC-a u ponedjeljak od 49,95 dolara, Trumpov udjel na papiru vrijedi četiri milijarde dolara. DWAC-ova dionica u ponedjeljak je skočila 35 posto nakon vijesti da je njujorški sud usvojio Trumpovu žalbu i snizio iznos koji mora položiti kao garanciju plaćanja 454 milijuna dolara kazne za prijevaru.

Trumpu je prijetilo plaćanje više od 550 milijuna dolara koje je morao položiti ako je želio izbjeći sudsku pljenidbu njegovih nekretnina. No, sud je odlučio da je dovoljno da položi samo 175 milijuna dolara. Prema najavama, dionicama novo spojene kompanije počet će se trgovati već danas pod oznakom DJT. Za sada je nejasno kako će se u idućim mjesecima kretati Trumpovo bogatstvo, s obzirom da dionice DWAC-a ne smije prodavati šest mjeseci, a dionica je do sada imala velike uspone i padove.

Što radi SPAC?

Kolebljivost dionice proizlazi iz same strukture te kompanije. Naime, SPAC u suštini označava kompaniju koja je osnovana isključivo radi spajanja s drugom kompanijom koja želi izbjeći kompliciranu proceduru izlaska na burzu. SPAC nema nikakvih prihoda i ne radi ništa, ali se njegovim dionicama ipak trguje na burzi. Takve tvrtke imaju ograničeni rok trajanja, oko godinu dana, tijekom kojeg moraju pronaći metu za spajanje. U suprotnom, osnivači (koji se službeno nazivaju sponzorima) gube sav novac.

Ako da spajanja dođe, sponzori mogu uvećati svoje ulaganje i do deset puta. To nije unikatna Trumpova ideja - takav model do prije četiri godine, dok je bilo ultrajeftinog novca središnjih banaka, bio je vrlo popularan na američkom tržištu kapitala. Trump se odlučio za izlistavanje Truth Sociala pomoću SPAC-a s obzirom da su ga investicijske banke nakon juriša njegovih pristaša na Capitol zaobilazile u širokom luku.