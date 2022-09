Dražen Oreščanin: Ako ne budemo zadovoljni, prosvjedovat ćemo

Pišu: Lucija Barišić i Anamarija Mujanović

Trenutno je u pripremi novi paket pomoći koji bi trebao ublažiti posljedice drastičnog skoka cijena energenata, a prema neslužbenim informacijama, paket bi trebao biti težak pet milijardi kuna, no priča se i o cifri od šest milijardi kuna, prenio je Jutarnji list.

Mjere bi trebale obuhvatiti javni sektor, kućanstva, umirovljenike, poljoprivrednike, ribare, ugrožene socijalne skupine te male i srednje poduzetnike. Neke od informacija koje su dospjele u javnost, a koje su vezane uz spomenuti paket, su da će javne institucije struju plaćati kao kućanstva, dok će mikro, mali i srednji poduzetnici dobiti subvencioniranu cijenu struje.

Unatoč tome što paket mjera još uvijek nije gotov, Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika komentirao je za Lider mjere o kojima se priča. Kaže da je najava da će javne institucije plaćati cijenu struje kao da su kućanstva 'dodatni korak u lošem smjeru'.

– Ono što smatramo da bi bila neka adekvatna pomoć gospodarstvu je da poduzetnici i građani imaju iste cijene, a ne da se manjim cijenama za građane kupuje socijalni mir – kaže Oreščanin.

Također je komentirao i potencijalno uvođenje vaučer za obrtnike i male poduzetnike. Kaže da njihovo uvođenje neće biti od velike koristi.

– Ako se cijena poveća za pet puta, a dobije se vaučer za 20 posto cijene, to i ne pomaže puno – kaže.

Slično kao i za vrijeme koronakrize, najavljuju se naknade za zaposlenike, no Oreščanin smatra da je to mjera koja je ponovno usmjerena prema zaposlenicima, ali ne i prema poduzetnicima. Kako kaže, u krajnjem slučaju poduzetnici će imati manji trošak na plaće zaposlenika, no troškovi za energiju i dalje su visoki.

– Iz dosadašnjeg iskustva i načina na koji se Vlada uopće ponaša prema poduzetništvu, s cijenama, birokracijom, inspekcijama, stalnom represijom, nismo baš uvjereni da će to izaći na dobro. Što god da se dogodi, ukoliko ne budemo zadovoljni izaći ćemo van i prosvjedovati – zaključuje Oreščanin.

Pomoć treba ići najugroženijima

Novi paket mjera prokomentirao je i ekonomist Petar Vušković rekavši da Vlada treba pomoći samo onima koji su najugroženiji te da paket neće ostvariti veliki utjecaj jer cijene energenata ovise o politici i o situaciji u Ukrajini.

– Mislim da je vrlo važno da se paket pomoći usmjeri na ključne interesne skupine, a to su dakle oni s minimalnim plaćama koji zapravo spajaju kraj s krajem – rekao je Vušković te je dodao da se drugi ponašaju kao da inflacije ni nema što pokazuju i rezultati turističke sezone kao i pune terase u restoranima.

– Sve ovo što se veže za energetiku i za pomoć poduzetnicima mislim da je to nešto što bi tržište ionako samo ispravilo jer inflacija nije nikakva kriza, ona je zapravo samo poremećaj na tržištu – rekao je te dodao da se paket mjera može gledati i kao politički spin-off zbog događanja u Ini.

Stručnjak za energetiku i energetski ekonomist Igor Grozdanić također je za Lider kratko prokomentirao nadolazeće mjere.

– Baš kao što sam i ranije rekao, mislim da se 90 posto potrošnje treba subvencionirati, a sve iznad toga se treba plaćati tržišno – izjavio je Grozdanić te je dodao i da se prije svega treba definirati tko su to energetski siromašni građani.