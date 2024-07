Država vaučere za digitalizaciju šalje - poštom

Kako bi povećali digitalnu zrelost malih, srednjih i mikro poduzeća Ministarstvo gospodarstva je raspisalo poziv za vaučere za digitalizaciju, koji se financiraju kroz EU fondove, a cilj im je, između ostalog, razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija. Pozivi su provedeni, izabrani su oni koji će vaučere dobiti, nekima su već i uručeni, a nekima - kasne.

- Kasne jer država vaučere za digitalizaciju, ono što bi nama trebalo pomoći da promijenimo poslovni model, šalje poštom - dojavio je Lideru jedan čitatelj koji danima već sjedi u uredu, premda svi ostali rade od kuće zbog toplotnog udara i čeka poštara.

- Kad bi barem znao točan da kad će pošta doći, ali ni ta informacija nije digitalizirana - čudi se naš čitatelj, jedan hrvatski mikro poduzetnik koji će taj vaučer iskoristiti za poboljšanje digitalnih vještina i strategiju digitalne transformacije.

Drago Cmuk, partner u konzultantskoj kući Mazars, specijaliziran za savjetovanje za digitalnu transformaciju poslovanja, potvrđuje da je takva praksa u Hrvatskoj uobičajena i navodi da je jedini razlog za to što država i dalje inzistira na potpisima i pečatima.

- Zaista je smiješno da vaučere dostavljaju na takav način, ali to je točno. Potpis i štambilj su ono na što su u državnoj službi navikli i to je jedini razlog zašto se na takvom načinu isporuke vaučera, koji bi trebao pomoć automatizirati i digitalizirati poslovne procese, inzistira - rekao je Cmuk i dodao da postoji i drugi način jer postoji digitalna platforma koja bi to mogla riješiti, tim više jer je, podsjeća, i razmjena dokumenata s državom digitalna.

- Međutim, dok traže prijavitelje da se digitaliziraju i svi imaju digitalne potpise preko mobilnog tokena, država takve dokumente šalje poštom, a ima mogućnost slati ih potpisane, ako već na tome inzistiraju, i digitalno preko već postojećih platformi - zaključio je Cmuk.