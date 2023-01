Državni inspektorat utvrdio rast cijena neposredno prije uvođenja eura

Tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) od 7. do 11. siječnja ove godine obavile su ukupno 696 nadzora, pri čemu je u njih 178 utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca lani, kao i 67 povreda odredbi Zakona o uvođenju eura, pokazali su preliminarni podatci koje je DIRH objavio u četvrtak.

U 103 inspekcijska nadzora, kako su naveli u priopćenju, u tijeku je utvrđivanje činjenica.

U 30 posto obavljenih inspekcijskih nadzora, izuzevši nadzore u kojima se činjenice još uvijek utvrđuju, utvrđeno je neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca 2022. godine.

Od ukupnog broja nadzora, tržišna inspekcija je obavila 398 inspekcijska nadzora (od čega 154 nadzora pružatelja usluga, 173 nadzora u trgovini na malo te 71 nadzor u trgovini na malo pekarskim proizvodima).

U nadzorima tržišne inspekcije je ukupno utvrđen 51 slučaj nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, od čega 29 slučajeva u uslužnim djelatnostima, 14 u djelatnosti trgovine na malo pekarskim proizvodima te osam u ostaloj trgovini na malo.

Prema preliminarnim podatcima, utvrđeno je za frizerske usluge i usluge njege tijela prosječno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca 2022. godine do 20 posto, dok su u pojedinim inspekcijskih nadzorima utvrđena povećanja i do 50 posto cijena pojedinih usluga.

Pileće meso, pureće meso, dimljena pečenica, voda, sok, jaja neki su od proizvoda za koje je nadzorima u djelatnosti trgovine na malo utvrđeno prosječno povećanje cijena do 13 posto u odnosu na 31. prosinca 2022., navodi se u priopćenju.

Također, u trgovini na malo pekarskim proizvodima zabilježeno je povećanje cijena kako kruha tako i ostalih pekarskih proizvoda do 15 posto, a iznimno u pojedinim nadzorima utvrđeno je povećanje cijena pojedinih pekarskih proizvoda do 30 posto.

Od ukupnog broja obavljenih inspekcijskih nadzora u kojima su tržišni inspektori utvrdili povećanje cijena (51), utvrđeno je da je 40 poslovnih subjekta tijekom inspekcijskog nadzora vratilo cijene na cijene koje su vrijedile na dan 31. prosinca 2022..

Turistički inspektori su u istom razdoblju obavili 298 inspekcijskih nadzora te su u 127 nadzora (42,6 posto) utvrdili da su ugostitelji nakon 31. prosinca 2022. od 1. siječnja 2023. neopravdano povećali cijenu ugostiteljske usluge.

Komparativnom analizom cijena pojedinih usluga po starom cjeniku te po važećem novom cjeniku, od 1. siječnja 2023., utvrđeno je povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga od 0,5 do 15 posto, a iznimno u pojedinim slučajevima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga od 16 do 43 posto.

Od ukupnog broja obavljenih inspekcijskih nadzora u kojima su turistički inspektori utvrdili povećanje cijena ugostiteljskih usluga (127), utvrđeno je da su 22 poslovna subjekta tijekom inspekcijskog nadzora vratila cijenu usluge na cijenu koja je vrijedila na dan 31. prosinca 2022..

Iz Državnog inspektorata ističu kako u svim slučajevima utvrđenog neopravdanog povećanja cijena, inspektori Državnog inspektorata poduzimaju propisane upravne i prekršajne mjere sukladno Zakona o zaštiti potrošača.

- Poslovnim subjektima zabranjuje se nepoštena poslovna praksa te se poduzimaju prekršajne mjere izricanjem kazni propisanih sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a kojim će se kazniti pravna osoba u iznosu od 10.000 kuna/1.327,23 eura do 200.000 kuna/26.544,56 eura odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 kuna/1.327,23 eura do 15.000 kuna/1.990,84 eura te fizička osoba-trgovac u iznosu od 5.000 kuna/663,61 eura do 15.000 kuna/1.990,84 eura - naveli su iz Inspektorata.

Također su poručili da će inspekcije Državnog inspektorata i dalje, svaka u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore, a sve u cilju zaštite potrošača te zaštite prava radnika.

U priopćenju su podsjetili kako Državni inspektorat, tržišna i turistička inspekcija obavljaju pojačane inspekcijske nadzore sukladno zaključku Vlade koji je donesen 5. siječnja.

Inspekcijski nadzori, kako su naveli, obavljaju se temeljem zaprimljenih prijava potrošača te kao planirani, redovni nadzori. Nadzorima su obuhvaćeni; trgovina na malo, uslužne djelatnosti i ugostiteljska djelatnost.