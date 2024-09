Dubravka Šuica pobijedila EU: Privatno letjela kući na europski račun bez kršenja propisa

Prva letačica Europske komisije u pet je godina 60 puta letjela za Zagreb, a 23 puta za Dubrovnik. U Bruxellesu nemaju objašnjenja i komentara. To nije prvi put da muljatori i uhljebi s ovih prostora iznenađuju uređenu Europu. Donosimo pregled domaćih maštovitih pothvata u trošenju javnog novca

Glasnogovornici Europske komisije ovog ponedjeljka nisu uspjeli suvislo odgovoriti na pitanja talijanskog novinara o službenim putovanjima potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravke Šuice. Pozvao se na podatke Index.hr-a prema kojima je Šuica u pet godina potrošila oko 360 tisuća eura na 148 službenih putovanja, od čega je gotovo 60 puta putovala u Zagreb i 23 puta u rodni Dubrovnik. Odgovorili su da je sve u skladu s propisima i političkim aktivnostima i da zapravo nemaju komentar na to što je Šuica na račun poreznih obveznika putovala na vikend u domovinu, makar i na razgovore sa stranačkim šefom, na Festu sv. Vlaha ili na stranačko hodočašće u Mariju Bistricu.

Nije to prvi put da Europa ne zna što da radi s muljatorima s ovih prostora. Odavno se prepričava urbana legenda o čovjeku s ovih prostora koji je sagradio bespravni objekt u Švicarskoj. Ondje jednostavno nisu imali zakonsko uporište protiv bespravne gradnje jer takvo što Švicarcima nikad nije palo na pamet.

‘Snalažljivost‘ do savršenstva

No i Švicarska i EU moraju se mijenjati pod pritiskom ‘nove Europe‘ koja je ‘snalažljivost‘ iz socijalizma unaprijedila gotovo do savršenstva, pa današnji uhljebi više izvlače od ove voljene države nego njihovi prethodnici od one mrske komunističke. U vrijeme kad se premijer i predsjednik međusobno optužuju tko je više novca potrošio na letove vojnim helikopterima, a tko na plovidbu vojnim brodovima, evo podsjetnika na to kako se sve maštovito koristilo položajem i trošio novac poreznih obveznika. Naravno, nije se sve zadržalo samo na državnim i lokalnim dužnosnicima i službenicima.

Popriličnu je lovu zamračio Tomislav Dragičević kao Inin direktor. Sudskom odlukom trebao je vratiti 650.00 kuna (86.270 eura) jer je prijavio prebivalište u vikendici u općini Pušća u Zagrebačkoj županiji, gdje je prirez bio deset posto, osam posto manji od zagrebačkog, gdje je zapravo živio. Trošak mu je vjerojatno olakšan činjenicom da je nakon smjene s čela Ine pokupio rekordnu otpremninu od 6,8 milijuna kuna (900.000 eura).

Ipak, najgore su s putovanjima prošli bivši predstojnik Ureda premijera Milanovića i tajnica u Vladi. Tomislav Saucha i Sandra Zeljko pravomoćno su osuđeni na tri odnosno na četiri i pol godine zatvora zbog putnih naloga vrijednih 307.000 kuna (41.000 eura) koji nisu bili pokriveni pratećom dokumentacijom.

Mnogo je bolje prošao načelnik Općine Perušić Ivica Turić, kojem je svojedobno odobreno 200.000 kuna (27.000 eura) za novi auto, a on je potrošio 450.000 kuna (60.000 eura). U međuvremenu je još dvaput pobijedio na izborima kao kandidat HDZ-a i danas je na čelu te općine.

Ne brinu se našijenci samo za sebe, katkad su darežljivi za okolinu. Tako je Miro Kovač kao ministar vanjskih poslova u mandatu kraćem od devet mjeseci potpisao rekordnih 270 promaknuća, jedino nije uspio na kraju priskrbiti diplomatski status šefu vozača.

Nepotizam bez sankcija

Turistička radnica i premijerova sestrična Nera Miličić imenovana je potkraj rujna 2017. predstavnicom Hrvatske turističke zajednice na lukrativno mjesto u Münchenu. Inače, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ustvrdilo je sukob interesa Andreja Plenkovića zbog imenovanja njegova vjenčanoga kuma Igora Pokaza veleposlanikom u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali je Upravni sud tu odluku poništio. Sličan je epilog doživio i ‘slučaj Helsinki‘, kada Plenković Povjerenstvu nije dostavio tražene dokumente o tome tko je platio put HDZ-ovoj delegaciji na stranački skup EPP-a u Finsku.

Sad već bivša direktorica tvrtke Croata iz Biograda Nikolina Kovačević najprije je izmislila trideseti rođendan lokalnog radija (tri godine prerano), u povodu toga organizirala je nagradnu igru, a onda je sama izvukla dobitnike glavnih nagrada: auto Dijani Mikić, majci nevjenčanog supruga, a skuter Vesni Šekulin, majci Drine Bešenić, pročelnice u biogradskoj gradskoj upravi. Kad je pukla bruka, skuter je vraćen, ali ne i automobil. Direktorica je pak otišla na bolovanje pa dala otkaz ispraznivši prije toga račun. Ostavila je minus od oko 800.000 kuna (106.000 eura) i desetak ljudi bez plaće.

Bivši HSS-ov načelnik općine Kolan na Pagu Josip Zubović sakrio je u ladicu kaznu od 20.000 kuna (2654 eura) kojom ga je kaznilo Povjerenstvo za sukob interesa jer je pogodovao bratu Anti Zuboviću da dobije u zakup kafić u poslovnom centru u naselju Mandrama i s njim, naravno, potpisao bratski ugovor.

Kad je napokon stiglo cjepivo protiv korone, preko reda su se požurili cijepiti članovi Stožera, ministri, Predsjednik i njegovi ljudi, trećina saborskih zastupnika… Pridružili su im se dekan zagrebačkog sveučilišta Damir Boras sa suprugom, šef HGK-a Luka Burilović, majka Alemke Markotić…

Zlatko Pinjuh podnio je u lipnju 2022. ostavku na dužnost načelnika općine Čeminac kako bi mogao izaći iz istražnog zatvora, u kojem je bio zbog sumnje da je na nezakonit način osigurao subvencioniranje općinskih stambenih kredita za sebe, sinove i svojtu. Šteta je procijenjena na 426.000 kuna (57.000 eura). To je svojevrsni nastavak optužnice iz 2020., prema kojoj su općina i komunalno poduzeće na sličan ili identičan način oštećeni za ukupno 259.000 kuna (34.000 eura).

Novi sektor za nove letove

Državni stan od 96 kvadrata u strogom centru Zagreba koji je na korištenje dobio premijerov pouzdanik Zvonimir Frka-Petešić ekspresno je obnovljen nakon potresa. Ispostavilo se da je predstojnik premijerova ureda, nakon 28 godina diplomatske službe, završio u Zagrebu kao beskućnik i podstanar te je tako stekao pravo na korištenje državnog stana.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je u veljači ove godine načelnika Općine Murter-Kornati Tonija Turčinova s 1600 eura jer je zlorabio svoja prava kao dužnosnik tražeći da mu se ubrza izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju njegove nekretnine na Murteru. Turčinov je javnosti postao poznat u srpnju 2022. nakon što se otkrilo da je 2019. službenom karticom platio račun od 1560 eura u bordelu u Austriji.

Vratimo se na kraju aktualnoj potpredsjednici Europske komisije. Plenković ju je predložio za novi mandat u EK-u, a prije izbijanja ‘letačke afere‘ spominjao se novi resor – Mediteran. Sad će tek moći letjeti i za Pulu, Rijeku, Zadar, Split…