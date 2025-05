Dujić ostaje na čelu HŠ barem do okončanja istrage Europske komisije

Istražni postupak je presložen da bi se njime opteretilo novog čelnog čovjeka Hrvatskih šuma, kažu u Ministarstvu poljoprivrede

Nakon smjene bivšeg ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre, Vlada je 6. veljače ove godine smijenila i čelnog čovjeka Hrvatskih šuma (HŠ) Nediljka Dujića, kao i druga dva člana Uprave – Antu Sabljića i Igora Fazekaša. Međutim, do danas to nije provedeno, pa smo pitali Ministarstvo poljoprivrede planira li ministar David Vlajčić, inače kadar Domovinskog pokreta, provesti smjenu čelnika HŠ?

Iz Ministarstva poljoprivrede su nam odgovorili da je u ovom trenutku fokus na dovršetku odgovora Europskoj komisiji, za koji je Vlada tražila i produljenje roka koji joj je odobren. Riječ je, kako su nam naknadno potvrdili, o istražnom postupku koji je otvorila Europska komisija (EK) oko ocjene za utvrđivanje poslovanja državnih potpora, kao i njihovih provjera, kako bi se utvrdilo jesu li u skladu s propisima EU zakonodavstva. Redovna je to procedura, objašnjavaju, razmjene zatraženih informacija i dokumentacije kad se, zbog opsežnosti postupka, traži i odobrava dodatno vrijeme za usuglašavanje.

Da podsjetimo, nakon primitka pritužbe EK je otvorila istragu zbog sumnje da su državna tvrtka Hrvatske šume i neka hrvatska drvoprerađivačka poduzeća ostvarili korist od državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem. Potpora je navodno dodijeljena tako što HŠ nije državi platio isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja hrvatskih javnih šuma, što bi se moglo protumačiti kao državna potpora, odnosno kao davanje gospodarske prednosti HŠ-u u odnosu na privatne vlasnike šuma koji, da bi se natjecali s HŠ-om, šumu moraju kupiti ili zakupiti. Također se istražuju netržišne cijene koje je HŠ prilikom potpisivanja ugovora o kupnji drva ponudio nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima.

- S obzirom na to da je riječ o iznimno složenom i zahtjevnom procesu za koji je potrebno dubinsko poznavanje sustava i svih okolnosti, smatrali smo da nema smisla u vrlo kompliciran proces uvoditi novu čelnu osobu, koja u ovom trenutku nije u poziciji baratati ključnim informacijama potrebnima za uspješno okončanje ovog postupka, što je u apsolutnom interesu Hrvatskih šuma i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - poručuju iz Ministarstva.

Požgaj grupa prijavila nepravilnosti

Inače, prijavu o nepravilnostima u HŠ poslala je Požgaj grupa koja već godinama smatra da je preraspodjela trupaca drvno-prerađivačkoj industriji suprotna Pismu razumijevanja. Predsjednik Uprave Nikola Požgaj, međutim, kaže da nije siguran jesu li aktualne istražne radnje povezane s prijavom te kompanije s obzirom da ne isključuje mogućnost da je bilo i drugih prijava. No bez obzira na to, smatra da istraga EK ne bi smjela biti razlog da se smjena Uprave HŠ ne provede jer novi čovjek ne bi bio smetnja istražiteljima.

I zaista, iako u Ministarstvu tvrde da je glavni razlog što Uprava još nije smijenjena taj što su članovi upućeni u postupak, s druge strane se treba pitati nije li logičnije smijeniti ih upravo da ne utječu na istragu. Doduše, nije podignuta optužnica, nitko nije uhićen, no dojam je da se tu nešto skriva. Uostalom, kako kaže Požgaj, istraga može trajati i dvije godine, što znači da bi u tom slučaju Uprava u ovom sastavu ostala barem još toliko.

Kad će postupak završiti, u Ministarstvu poljoprivrede nisu znali odgovoriti, što znači da će barem još izvjesno vrijeme HŠ voditi Dujić, Sabljić i Fazekaš. No bez obzira na to, još uvijek se ne zna tko će biti čelni ljudi HŠ nakon što završi postupak koji je pokrenut. Naime, Ministarstvo smo pitali tko bi mogao biti imenovan u Upravu HŠ i na njezino čelno mjesto, no taj odgovor nismo dobili, kao ni odgovor od Domovinskog pokreta i Hrvatskih šuma, što produbljuje sumnju dijela javnosti koja smatra da do te promjene neće ni doći. Vrijeme će pokazati je li to zaista tako.