DZS korigirao naviše stopu rasta BDP-a u 2021. na 13,1 posto

Državni zavod za statistiku (DZS) u petak je objavio revidirane podatke o godišnjem BDP-u 1995.-2021., u kojem je korigirao naviše podatak o rastu BDP-a u prošloj godini - po novim privremenim podacima realni BDP je u 2021. u odnosu na 2020. porastao za 13,1 posto, što je 2,9 postotnih bodova više u odnosu na dosadašnje prve procjene.

DZS je danas objavio priopćenje "Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995.-2021.", a ti privremeni podaci pokazuju da je bruto domaći proizvod (tržišne cijene, tekuće) lani iznosio 438,56 milijardi kuna.

Po tim privremenim podacima, realna stopa rasta BDP-a lani je iznosila 13,1 posto, čime je DZS stopu rasta korigirao naviše za 2,9 postotnih bodova. Naime, DZS je u travnju ove godine objavio kako prva procjena BDP-a za 2021. godinu pokazuje rast BDP-a za 10,2 posto u odnosu na 2020. godinu.

Godišnji obračun - BDP za 2020. godinu - pad za 8,6 posto

Podaci za 2021. godinu su još uvijek privremeni, a DZS je u danas objavljenom priopćenju detaljnije obrazložio revidirane podatke o BDP-u u 2020. godini - godišnji obračun BDP-a za 2020. godinu pokazuje relani pad BDP-a za 8,6 posto u odnosu na 2019. godinu.

To je nešto veća stopa pada BDP-a, za 0,5 postotnih bodova, u odnosu na do sada objavljene statističke podatke, prema kojima je relan pad BDP-a u 2020. godini iznosio 8,1 posto.

- Na realni pad BDP-a najviše je utjecao pad bruto dodane vrijednosti u djelatnosti prerađivačka industrija i u djelatnosti trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala. Na realni pad BDP-a s rashodne strane najviše je utjecao pad izdataka za konačnu potrošnju kućanstava te pad izvoza roba i usluga - obrazlažu statističari najnovije podatke za 2020. godinu.

Inače, podaci DZS-a o godišnjem BDP-u od 1995. do 2021. godine pokazuju da je su najveće stope rasta i pada zabilježene u posljednje dvije godine - rast za 13,1 posto u 2021. godini, a pad za 8,6 posto u 2020. godini. Do tada najveći je godišnji rast BDP-a zabilježen 1996. godine, za 6,3 posto u odnosu na 1995. godinu, a najveći pad 2009. godine, za 7,2 posto u odnosu na godinu ranije.

Revizijom stope rasta promijenjene u rasponu od minus 0,5 do plus 2,8 postotnih bodova

DZS svake godine u listopadu objavljuje podatke o godišnjem BDP-u, a danas objavljeni podaci odnose se na razdoblje od 1995. do 2021. godine, kojima su revidirane vremenske serije podataka za to razdoblje.

- Utjecaj ove statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima kreće se u rasponu od minus 0,1 postotni bod do plus 1,6 postotnih bodova u cijelom razdoblju od 1995. do 2021. i čini u prosjeku rast od 0,1 postotni bod. Ovom revizijom realne stope rasta promijenile su se u rasponu od minus 0,5 postotnih bodova do plus 2,8 postotnih bodova - navodi DZS u priopćenju.

Objašnjavajući na upit Hine taj navod o korekciji naviše za 2,8 postotnih bodova, a s obzirom da je razlika za prošlu godinu 2,9 postotnih bodova, iz DZS-a navode kako računaju podatke s više decimala, a kada se to uzme u obzir konačni je izračun 2,8 postotnih bodova.

Naime, stari su podaci (na dvije decimale) govorili o rastu BDP-a u 2021. u odnosu na 2020. godinu za 10,24 posto, a zaokruživanjem na jednu decimalu ta je brojka "izgubila" na vrijednosti jer je zaokružena na niže (na 10,2 posto), dok je novi podatak rast za 13,07 posto, čime je ta brojka "dobila" na vrijednosti jer je zaokruživanjem na jednu decimalu zaokružena na više (3,1 posto), objašnjavaju statističari.

Inače, prema metodološkim objašnjenjima današnjeg priopćenja, ovogodišnja je revizija uključila nekoliko elemenata metodoloških poboljšanja - reviziju podataka statistike države zbog promjena u sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica i uključivanja određenih jedinica u sektor opće države; reviziju procjena potrošnje fiksnoga kapitala opće države zbog provedbe metode stalne inventarizacije (PIM-a); reviziju poreza, reviziju bruto investicija u 2019. i reviziju podataka platne bilance.

Revizija se odnosi na cijelu seriju podataka BDP-a za razdoblje 1995.-2021., navode statističari, uz napomenu da je serija podataka izvoza i uvoza roba i usluga usklađena s najnovijim podacima platne bilance, koju je Hrvatska narodna banka objavila 30. rujna 2022. godine.