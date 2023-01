EK: Hrvatska je uspješno dovršila prelazak na euro

Hrvatska je uspješno dovršila prelazak na euro, stav je Europske komisije. Dvotjedno razdoblje dvostrukog optjecaja (kada su se mogle upotrijebiti kune i euri) završilo je 14. siječnja. Plaćanje više nije moguće u kunama.

Prema istraživanju Komisije provedenom 13. i 14. siječnja gotovo sva (89 posto) gotovinska plaćanja u trgovinama u ta dva dana već su bila u eurima. Potrošači su u gotovo svim transakcijama (99% posto) dobili samo eure. 67 posto ispitanih hrvatskih građana izjavilo je da sa sobom imaju samo novčanice eura, dok je 68 posto izjavilo da imaju samo kovanice eura.

Hrvatski maloprodajni sektor dobro se nosio s prelaskom i paralelnom uporabom dvije valute. Nisu prijavljeni veći redovi čekanja ili problemi na blagajnama. Konverzija bankomata (uređaja za isplatu gotovine) također se odvijala neometano.

Hrvatska nadležna tijela poduzimaju mjere u skladu s pravilima o uvođenju eura („Zakon o eurima”) kako bi zaštitila potrošače i otklonila zabrinutost zbog nepoštenog povećanja cijena u razdoblju prelaska. Dvostruki prikaz cijena u kunama i eurima postao je obvezan 5. rujna 2022. i primjenjivat će se do 31. prosinca 2023. Uveden je kodeks poslovne etike kako bi se osigurala stabilnost cijena robe i usluga pomažući poduzećima da ispravno izračunaju i prikazuju cijene bez neopravdanih povećanja. Nacionalno inspekcijsko tijelo zaduženo je za praćenje i kontrolu cijena te može poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju prekršaja.

Novčanice i kovanice kune mogu se zamijeniti za novčanice i kovanice eura u Financijskoj agenciji i poštanskim uredima do 30. lipnja 2023. Zamjena je besplatna. Zamjena novčanica i kovanica kune u komercijalnim bankama moguća je do 31. prosinca 2023. Hrvatska nacionalna središnja banka razmijenit će novčanice kune bez vremenskog ograničenja i kovanice kune do 31. prosinca 2025. Ta je usluga besplatna.