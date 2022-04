“Pooštravamo naše sankcije kako bismo zadržali maksimalni pritisak na Kremlj. Mislim da će prije ili kasnije biti potrebne mjere za naftu, pa i za plin”, izjavio je Michel u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Europska komisija je u utorak predložila peti paket sankcija protiv Rusije koji, među inim, uključuje zabranu uvoza ugljena, zabranu svih transakcija za četiri ključne ruske banke, zabranu pristajanja ruskih brodova u europske luke te najavila da radi na dodatnim sankcijama koje bi uključivale zabranu uvoza nafte.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen potvrdila je u svom istupu da peti paket sankcija sigurno neće biti posljednji da će EU i dalje zaoštravati mjere protiv Rusije.

Ona je upozorila ruske vlasti da će odgovorni za ratne zločine morati pred sud.

“Svi smo vidjeli uznemirujuće slike iz Buče. To je ono što se događa kada Putinovi vojnici okupiraju ukrajinski teritorij, koji to nazivaju oslobođenjem. Ja to zovem ratnim zločinima i ruske vlast morat će za to odgovarati”, rekla je von der Leyen.

Michel je pozvao ruske vojnike da odbace oružje ako ne žele biti zločinci.

“Imamo poruku za ruske vojnike na frontu: ako ne želite biti zločinci, bacite oružje, prestanite se boriti. Morat će biti ozbiljnih posljedica po odgovorne za grozne zločine”, rekao je Michel.

“Putin ne može i neće dobiti ovaj rat”, istaknuo je Michel.

Michel je rekao da su na zadnjem samitu EU-a kao gosti bili američki predsjednik Joe Biden i ukrajinski Volodimir Zelenskij, istaknuvši da je “transatlantska potpora Ukrajini čvrsta kao stijena”.

Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell istaknuo da EU mora nastaviti naoružavati Ukrajinu ako želi pravedan završetak rata.

“Ne želimo da rat završi s podijeljenom Ukrajinom, s milijunima izbjeglih i raseljenih i zato moramo nastaviti naoružavati Ukrajinu”, rekao je Borrell.