EU pooštrila zakon o smanjenju emisija iz kamiona, autobusa i ostalih teških vozila

Europska unija još je jednom pokazala da su joj regulacije i pravila ‘mokri san‘, posebno kada se radi o emisijama CO2. Najnovija regulativa čak i nije nova već je samo pooštrena i kako ponosno kažu iz Vijeća EU, ona jača postojeća pravila EU-a.

Naime, vijeće EU-a je usvojilo uredbu o standardima emisija CO2 za teška vozila, a ažurirana pravila, kako kažu, ‘dodatno će smanjiti emisije CO2 iz cestovnog prometa i uvesti će nove ciljeve za 2030., 2035. i 2040. godinu.‘

Prema revidiranim pravilima, opseg postojeće uredbe bit će proširen kako bi gotovo sva nova teška vozila s certificiranim emisijama CO2 – uključujući manje kamione, gradske autobuse, autobuse i prikolice – podlijegala ciljevima smanjenja emisija.

To znači da će većina novih teških vozila koja se prodaju u EU od 2040. morati biti bez emisija jer će zakon nametnuti smanjenje emisija CO2 od 90 posto iz novih teških vozila do 2040.

Nova pravila zadržavaju postojeći cilj za 2025. koji je trenutačno postavljen na smanjenje emisija od 15 posto za teške kamione težine preko 16 tona. U skladu s klimatskim ciljevima EU-a za 2030. i nakon toga, uredba dalje utvrđuje sljedeće nove ciljeve. Smanjenje emisija iz voznih parkova za 45 posto do 2030. godine, zamjenjujući postojeći cilj od 30 posto. Zatim, smanjenje od 65 posto do 2035. godine i smanjenje emisija od 90 posto do 2040. godine.

Ti će se ciljevi primjenjivati na srednje velike kamione, teške kamione težine preko 7,5 tona i autobuse, kao i na odgovarajuća profesionalna vozila poput kamiona miješalica ili kamiona za odvoz otpada od 2035. nadalje, kažu iz vijeća EU.

Ambiciozna politika

Također, svi novi gradski autobusi će morati do 2030. godine smanjiti svoje emisije za 90 posto, a do 2035. godine postati vozila potpuno bez emisija.

Europska automobilska grupa ACEA opisala je politiku EU-a kao najambiciozniju u svijetu i rekla da će ciljevi biti ispunjeni samo ako ih vlade usklade s brzim uvođenjem 50.000 javnih električnih punionica prikladnih za teške kamione do 2030.

EU-ova politika CO2 za kamione sada je dobila odobrenje zemalja EU-a i Europskog parlamenta, što znači da može prijeći u zakon. To je izglasano unatoč nedavnim pritužbama Njemačke i zakonodavaca EU-a desnog centra, koji su željeli da se dopusti prodaja kamiona s motorom s unutarnjim izgaranjem nakon 2040. godine ako koriste CO2 neutralna goriva.

Na glasovanju u ponedjeljak samo su se Italija, Poljska i Slovačka usprotivile toj politici, dok je Češka bila suzdržana, rekao je dužnosnik EU za Reuters. Kako bi pridobile potporu Njemačke, zemlje EU-a su prošlog mjeseca dodale stavku u zakonu u kojoj je rečeno da će Europska komisija u budućnosti razmotriti razvoj ovih pravila kako bi možda uračunali i na kamione koji će koristiti CO2 neutralna goriva.

Ostaje vidjeti kako će se proizvođači prilagoditi novim uredbama, ako znamo da danas gotovo svi kamioni na europskim cestama voze na dizel.