EU spremna za okršaje s tehnološkim divovima; stižu stroža ograničenja za ‘nadzornike pristupa‘

Odlučnije i brže suzbijanje zlouporaba položaja i ovlasti najvećih svjetskih digitalnih tvrtki: to obećava novi pravni arsenal Europske unije koji u cijelosti stupa na snagu u četvrtak.

Akt o digitalnim tržištima (DMA) označava revoluciju u pravu o tržišnom natjecanju i može preobraziti način na koji se najveći svjetski igrači ponašaju na internetu.

Puni utjecaj zakona neće se osjetiti odmah, ali već od četvrtka šest tzv. ‘nadzornika pristupa‘ suočit će se sa strožim ograničenjima: Googleova matična tvrtka Alphabet, Amazon, Apple, vlasnik TikToka ByteDance, Meta i Microsoft.

Izvukavši pouke iz dugačkih pravnih postupaka kojima je, često uzalud, pokušavala stati na kraj anti-konkurentskim praksama tehnoloških divova, Europska unija je izgleda napokon dobila ovlasti da privede te tvrtke redu.

DMA donosi popis onoga što tvrtke smiju i ne smiju činiti kako bi se osigurala poštena tržišna utakmica. Na primjer, korisnicima moraju omogućiti veći izbor kada biraju internetski preglednik na svojim uređajima umjesto da im to bude nametnuto po defaultu.

Google, na primjer, neće smjeti favorizirati svoje vlastite platforme, kao što je Google Shopping, u rezultatima pretraživanja. Apple pak mora omogućiti korisnicima iPhonea da mogu skidati alternativne trgovine s aplikacijama osim njegove aplikacije App Store, kao i aplikacije za plaćanja umjesto njegova Apple Paya.

- S obzirom na brzinu kojom se ta tržišta razvijaju i s obzirom na to koliko klasični postupci zbog povrede tržišnog natjecanja traju, bilo je neophodno imati sposobnost ranije intervencije umjesto kada već šteta nastupi - rekao je Romain Rard, odvjetnik pri odvjetničkoj tvrtki Gide iz Bruxellesa.

Apple se ‘izruguje‘ zakonu

Šest tehnoloških divova najavilo je niz promjena otkako su u rujnu postali metom Europske komisije, što im je omogućilo vrijeme za pripremu.

Ali po Rardu, još je prerano da bi se mogli donositi zaključci.

- Je li to minimalna usklađenost bez ikakvih pravih promjena u ponašanju i ako je to tako, koliko je daleko Komisija spremna ići u primjeni Akta o digitalnim tržištima i njegovim najvećim sankcijama? - pita se on.

U petak su 34 digitalne tvrtke i organizacije pozvale Komisiju da se obračuna s Appleom, tvrdeći da se planiranim promjenama kako bi se uskladio s DMA-om zapravo ‘izruguje‘ tom zakonu.

Sigurno je da novi zakon daje EU-u snažnije alate kako bi osigurao provedbu.

Za povrede tržišnog natjecanja tvrtke trenutačno mogu dobiti kazne u iznosu do 10 posto godišnjeg globalnog prometa. To može narasti do 20 posto u slučaju da ponovno povrede pravila.

Veće ovlasti

Nova pravila oblikovala su dosadašnja iskustva EU-a.

EU je od 2017. izrekao kazne Googleu od gotovo osam milijardi eura, ne riješivši pritom problem zloupotreba pozicije.

Kritičari ističu da su čak i takve goleme kazne običan sitniš za najveće tehnološke tvrtke, s obzirom na to da Google ostvaruje profit od gotovo 20 milijardi eura po kvartalu.

Komisija si je zbog toga dala ovlast razbijanja prijestupnika odnosno može ih prisiliti, ako je to potrebno, da prodaju dio svojeg poslovanja.

Neki to uspoređuju s ‘atomskom bombom‘. Ali hoće li se EU usuditi to primijeniti?

- Mjesecima razgovaramo s poduzećima kako bismo jasno dali do znanja da su se pravila igre promijenila. Bilo koja tvrtka za koju se utvrdi da ne poštuje pravila suočit će se sa strogim sankcijama”, rekao je europski povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton za AFP.

Komisija će sada proučiti planove za usklađivanje s novim pravilima svake pojedine tvrtke i nastaviti razgovarati s divovima i zainteresiranim trećim stranama.

DMA će omogućiti EU-u da brže djeluje jer pojednostavljuje teret dokazivanja za stotinjak stručnjaka koji su odgovorni za provedbu pravila pri Komisiji.

Na primjer, Komisija je 2010. pokrenula postupak protiv Googlea po starim pravilima, ali tek je 2017. mogla odrezati mu kaznu od 2,4 milijardi eura.

Nakon nekoliko žalbi, Bruxelles još čeka konačnu presudu Suda EU-a.

Po DMA-u, Komisija ima 12 mjeseci da donese odluku nakon što otvori postupak protiv neke tvrtke. Kako bi se izbjeglo odvjetničke taktike zagušivanja, kojima oni regulatora preplavljuju sa stotinama stranica dokumenata, uvodi se ograničenje po kojem dokumenti smiju imati do 50 stranica.

- Ovo je važan korak koji će omogućiti napredak - rekao je Andrea Collart, stručnjak za protumonopolske postupke pri tvrtki Forward Global.

- DMA pokušava odgovoriti na konkretan način na potrebe konkurenata koji se danas ne mogu natjecati s digitalnim divovima - dodao je.