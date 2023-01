Europska komisija uvjerena da Vlada učinkovito štiti građane od povećanja cijena zbog eura

Europska komisija svjesna je zabrinutosti oko rasta cijena uslijed uvođenja eura, ali ih ne brine jesu li hrvatski potrošači dovoljno zaštićeni jer hrvatske vlasti upravo to čine, štite svoje građane. Zaključak je to potpredsjednika Europske komisije Valdisa Dombrovskisa, koji u Hrvatskoj boravi u povodu sutrašnje konferencije Vlade i HNB-a Hrvatska - 20. članica euro područja, a tu je priliku iskoristio da čestita građanima i vlastima na velikim postignućima ulaska u eurozonu i šengenski prostor. Naravno, do navedenog je zaključka došao nakon što se susreo sa premijerom Andrejem Plenkovićem koji ga je u to, čini se, uvjerio.

- Iz perspektive zaštite potrošača, važno je osigurati da nema neopravdanog podizanja cijena, a hrvatske vlasti upravo to i čine - poručio je novinarima Dombrovskis koji je i naveo konkretne mjere kojima se Vlada bori protiv povećanja cijena, poput lista za usporedbu cijena koje bi trebale pružiti transparentnost, pristupanjem poslovnih subjekata Etičkom kodeksu, kao i inspekcijskim nadzorima koji mogu rezultirati kaznama za one koji uvođenje eura iskoristili za neopravdano podignuli cijene. Istaknuo je da je i jedan od važnih elemenata kod uvođenja eura zaštita potrošača, što uključuje i praćenje cijena, i na te aspekte se obraća značajna pažnja u Hrvatskoj. Osim toga, dodaoje i to da je razina inflacije u Hrvatskoj usporediva s razinom inflacije u eurozoni, no naglasio je i to kako je ona niža no u zemljama srednje i istočne Europe koje su izvan eurozone.

Dombrovskis je to izjavio u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) nakon sastanka s guvernerom Borisom Vujčićem na temu uvođenja eura u Hrvatskoj. U sklopu tog posjeta, on je ustvrdio kako je u našoj zemlji proces uvođenja eura bio dobro pripremljen te da je u svim segmentima prošao glatko. I Vujčić je izjavio da je proces uvođenja eura prošao bez većih problema i da je uspješno završen.

- Sam proces prelaska na euro je završio vrlo dobro, tehnički je obavljen besprijekorno i već smo se svi pomalo naviknuli na novu valutu - zaključio je Vujčić.