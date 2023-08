Europske burze pod pritiskom visokih kamatnih stopa

Na europskim burzama u četvrtak prijepodne najvažniji dionički indeksi su pali pod pritiskom negativnih kretanja na svjetskim burzama jer se čini da će Fed zadržati visoke kamatne stope kroz dulje vremensko razdoblje.

Paneuropski Stoxx 600 indeks bio je oko 9,30 u minusu 0,5 posto, dotaknuvši najnižu razinu u zadnjih mjesec dana.

Istodobno, frankfurtski DAX spustio se 0,5 posto, na 15.711 bodova, londonski Ftse indeks za 0,45 posto, na 7.322 boda, a pariški CAC za 0,59 posto, na 7.217 bodova.

Najviše je pala cijena dionice BAE Systemsa, za 3,2 posto, nakon što je ta najveća britanska vojna industrija objavila da je dogovorila kupnju dijela polsovanja Ball korporacije vezanog uz zrakoplovni biznis za otprilike 5,5 milijardi dolara u gotovini. U prosjeku su cijene dionica kompanija u europskoj obrambenoj industriji jutros pale 1,2 posto.

Pozitivnih vijesti nema ni s Wall Streeta, koji je jučer pao drugi dan zaredom, budući da je objavljen zapisnik s posljednjeg zasjedanja Feda, iz kojeg je razvidno da monetarni zakonodavci i dalje kao prioritet imaju borbu protiv inflacije, pa nije sigurno da neće još podizati kamatne stope, a kako je američko gospodarstvo robusno, nije sigurno niti hoće li ih na kraju prvog tromjesečja 2024. početi smanjivati.

To je potaknulo skok prinosa na obveznice u SAD-u i Europi, posebice talijanskih i njemačkih obveznica, a to povećava atraktivnost ulaganja u obveznice, a smanjuje u dionice, pa i to dijelom pritišće dionička tržišta.

Na Tokijskoj burzi Nikkei indeks u četvrtak je pao 0,44 posto, na 31.626 bodova.