Eurozona ponovno ostvaruje gospodarski rast, ali s rastućom temeljnom inflacijom

Bruto domaći proizvod eurozone u drugom tromjesečju 2023. porastao je za 0,3 posto u odnosu na prvo tromjesečje, nakon pada i stagnacije u prethodna dva razdoblja, pokazuju podaci Eurostata objavljeni u ponedjeljak. Kako prenosi Bloomberg, izviješće Eurostata pokazalo je da su potrošačke cijene u srpnju porasle 5,3 posto u odnosu na prošlu godinu, kao što se i očekivalo.

No, u znaku dugotrajnih opasnosti, pomno praćena temeljna inflacija, koja isključuje nestabilne troškove poput hrane i energije, malo je premašila procjene i ostala na 5,5 posto, prvi put od 2021. godine. S obzirom na to, tržišta novca zadržala su izglede od oko 70 posto da će Europska središnja banka nastaviti povećavati kamatne stope do kraja godine.

Iako brojka o BDP-u eurozone izgleda ohrabrujuće, ona je potaknuta snažnim rastom Irske, čiji je BDP porastao za 3,3 posto. Irska je proizvodnja, naime, činila manje od četiri posto ukupne proizvodnje eurozone prošle godine i pridonijela je oko 0,1 postotni bod rastu u drugom kvartalu.

Sumorni izgledi

Gledajući unaprijed, izgledi eurozone daleko su sumorniji, upozorila je Europska središnja banka prošli tjedan nakon što je podigla kamatne stope po deveti put od srpnja 2022. Godinu dana nakon početka pada proizvodnje, sektor usluga također usporava i to je trend koji će se vjerojatno ubrzati kada ljetna turistička sezona završi. Potražnja tvrtki za kreditima pada rekordnom brzinom, a stambena i poslovna ulaganja također pokazuju znakove slabosti.

Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, i dalje stoji loše. Makar je skoro izašla iz recesije, njezina je prozivodnja stagnirala u drugom kvartalu.

S kamatnom stopom na depozite koja sada iznosi 3,75 posto, ECB je na ili pri kraju povećanja svoje stope. Predsjednica ECB-a Christine Lagarde ponovila je svoju poruku tijekom vikenda da je još neizvjesno hoće li doći do još jednog povećanja ili stanke dizanja kamatne stope u rujnu. Ekonomisti smatraju da će sastanak ECB-a u rujnu biti napet, ali većina smatra da će doći do još jednog konačnog povećanja kamatnih stopa.

U ponedjeljak je Italija također izvijestila o padu BDP-a u razdoblju između travnja i lipnja, jer im je pala domaća potražnja. U petak su, pak, stigle bolje vijesti iz Francuske i Španjolske, koje su obje zabilježile solidan rast.