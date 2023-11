Evo kada možemo očekivati da inflacija u eurozoni padne ispod ciljane razine od dva posto

Prošlog je mjeseca inflacija u eurozoni usporila na 2,9 posto, što je viša razina nego što su ekonomisti očekivali. S obzirom na to da su državne pomoći za krizu troškova sve manje, a plaće zaposlenika diljem eurozone rastu, stručnjaci Europske središnje banke upozorili su da će ‘last mile‘, odnosno posljednja faza do stabilizacije cijena, biti teška.

No anketa koju je Bloomberg proveo između 3. i 8. studenoga ove godine među ekonomistima otkrila je da su ekonomisti optimističniji nego stručnjaci ESB-a. Naime, ekonomisti koje je anketirao Bloomberg predviđaju da će se inflacija u eurozoni spustiti ispod ciljane razine od 2 posto tek početkom 2025. godine.

Istraživanje je pokazalo da će u prvom tromjesečju 2025. povećanje cijena iznositi u prosjeku 1,9 posto. Za razliku od ekonomista koje je ispitao Bloomberg, projekcije stručnjaka ESB-a objavljene u rujnu predviđale su povratak na ciljanu razinu inflaciju tek u drugoj polovici 2025. godine.

Međutim, ekonomisti, pak, smatraju da će temeljna inflacija u eurozoni ostati povišena, i to 2,1 posto u prvom te 2,3 posto u drugom tromjesečju 2025. godine.

Padat će i kamate

Iako neizvjesnost za ekonomiju donose i sukobi između Izraela i Hamasa na Bliskom istoku, prema analizi stručnjaka Freedom24 trenutna eskalacija na Bliskom istoku vjerojatno će imati ‘vrlo ograničen ili nikakav učinak‘ na gospodarstvo Europske unije.

Također, budući da ESB prošloga tjedna nije dodatno povećala kamatne stope (što je bila njihova monetarna politika više od godinu dana), ekonomisti očekuju da će uskoro doći i do smanjenja kamatnih stopa.

U skladu s prognozama o padu inflacije na ciljane razine od 2 posto, prvo smanjenje kamata sada se očekuje već u lipnju 2024. godine, dok su do sada ekonomisti smatrali da bi se to moglo dogoditi tek u rujnu 2024. To je istaknuo guverner grčke središnje banke Yannis Stournaras, ali drugi ekonomisti smatraju takve prognoze preuranjenima.

Predsjednica ESB-a Christine Lagarde prošli je tjedan za Financial Times potvrdila da ECB neće smanjivati kamatne stope ‘u sljedećih nekoliko kvartala‘.