Fabris Peruško, Fortenova: Iduća godina bit će teža od prve COVID godine

Iako su pritisnuti teškim uvjetima poslovanja, predsjednici uprava i direktori najboljih hrvatskih tvrtki nadaju se da će se uspjeti izboriti s inflacijom, visokim cijenama energenata i sirovina, ali i sve skupljim radom. Pred nama je vrlo teško poslovno razdoblje, no vjeruju da će uspješno odoljeti svim izazovima. Da im nade nisu neutemeljene pokazuju i poslovni rezultati. U sklopu ankete za Liderovih 500 najboljih o budućnosti poslovanja Fortenova grupe progovorio je Fabris Peruško

Fortenova grupa je prvo polugodište 2022. završila s 18,8 milijardi kuna (2,5 milijardi eura) ukupnog prihoda, dok je konsolidirana EBITDA Grupe premašila milijardu kuna (132,7 milijuna eura). Najveći utjecaj na rast prihoda i operativne dobiti imala je integracija Mercatora u 2021., no važno je istaknuti da je kompanija i uz isključenje utjecaja Mercatora, ostvarila značajan rast – prihoda za čak 14 posto, a operativne dobiti za 19 posto. Istodobno je neto profit razdoblja bio 12 milijuna kuna, a kompanija na računu ima 1,7 milijardi kuna gotovine.

Pritom smo odlične poslovne rezultate generirali usprkos negativnim utjecajima inflacije na rast cijene rada, energenata i sirovina te, posljedično, rasta troškova u cijelom lancu dobave. Dodatni poticaj rezultatima Grupe bit će realizacija tijekom trećeg kvartala budući da je turistička sezona u Hrvatskoj gotovo na razini rekordne 2019. Stoga procjenjujemo da će Fortenova grupa u 2022. ostvariti više od pet milijardi eura prihoda, što nas čini najvećim privatnim poslodavcem, koji u BDP-u cijele regije participira s gotovo jedan posto.

Uz brojne inicijative usmjerene na optimizaciju procesa i poboljšanje ukupne efikasnosti koje se ogledaju u izvrsnim poslovnim rezultatima, u kompaniji već tri i pol godine traje proces kreditne i kapitalne konsolidacije koji je rezultirao značajnim smanjenjem naše zaduženosti. Omjer duga i dobiti iz operativnog poslovanja tako je s više od 7,2 puta, na polugodištu 2022. pao ispod četiri puta.

To se vrlo pozitivno odrazilo na naš investicijski potencijal pa je Fortenova grupa bila u poziciji pokrenuti investicijski ciklus vrijedan više od 130 milijuna eura, a on će se s daljnjim razduživanjem kompanije dodatno povećati. Pritom su sva naša ulaganja usmjerena na održivije i učinkovitije poslovanje kako bi se dalje izgrađivale vodeće pozicije naših djelatnosti i kroz to značajno doprinosilo rastu na tržištima na kojima poslujemo.

Stoga je naša obveza maksimalno štiti zaposlenost u idućem razdoblju, u kojem se, zbog višestrukog rasta cijena energenata, očekuje značajno usporavanje rasta. Prema našoj procjeni, iduća godina će biti teža od prve COVID godine, no Fortenova grupa provodi cijeli niz aktivnosti za ublažavanje posljedica tih troškovnih udara na kompanije grupe.

Fokus će svakako biti na kvalitetnijem upravljanju troškovima te na jačanju inicijativa za optimizaciju troškova kroz automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa. Istodobno, naš je poslovni model - proizvodnje hrane i maloprodaje s integriranim lancima dobave – ono što nas čini konkurentnima na tržištima regije, ali i predstavlja određenu sigurnu oazu u turbulentim razdobljima na tržištu. Dodatni pozitivni utjecaj na poslovanje i kreditni profil Grupe imat će očekivani prelazak na euro, jer će Fortenova grupa, nakon konverzije, 80 posto svoga poslovanja ostvarivati u eurima, a eliminirat će se valutni rizik duga.