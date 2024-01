Falkensteiner se širi na Njemačku, ovo su ambiciozni planovi

Austrijska hotelska kuća Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) dobila je ugovor za svoj prvi hotel na njemačkom tržištu u Grömlitzu u zaljevu Lübeck, jednom od najstarijih ljetovališta na Baltičkom moru. Nakon što se nekoliko zainteresiranih investitora i hotelijera prijavilo za atraktivan projekt, ugovor je krajem godine jednoglasno dodijeljen austrijskoj hotelskoj grupaciji.

FMTG će do 2027. otvoriti obiteljski resort u Grömitzu, u zaljevu Lübeck, što će biti prvi njihov hotel u Njemačkoj i važan sljedeći korak u strategiji širenja turističke grupe, stoji u današnjoj objavi kompanije. Početak izgradnje planiran je za ljeto 2025. Falkensteiner Hotel u Grömitzu je prvi korak, kažu u grupaciji. Daljnji projekti u Njemačkoj slijede tijekom sljedećih nekoliko godina.

Kako je poznato FMTG djeluje u šest europskih zemalja uključujući Hrvatsku, s portfeljem od 27 hotela s četiri i pet zvjezdica, tri apartmanska naselja i premium kampom. – Poznato ljetovalište Grömitz omiljeno je odredište za obiteljski odmor. Ovdje vidimo veliki potencijal za iskorištavanje sinergije u ponudi destinacije. Lokacija u zaljevu Lübeck također je savršena. Zahvaljujući blizini velikih gradova kao što su Hamburg i Berlin, obraćamo se potpuno novim ciljnim skupinama, koje bismo željeli privući kao goste Falkensteinera – kaže Erich Falkensteiner, predsjednik Nadzornog odbora. S novom lokacijom na Baltičkom moru, to će se sada proširiti na čitavu Njemačku.

U planu je još hotela

Otmar Michaeler, izvršni direktor FMTG-a otkriva da oko 25 posto njihovih gostiju već dolazi iz Njemačke, a tu se broje i gosti koji odsjedaju u njihovim kapacitetima u Hrvatskoj.

– Naš cilj dugo je bio učvrstiti se na njemačkom tržištu vlastitim hotelom. S novom lokacijom u Grömitzu sada konačno možemo ostvariti uspješnu strategiju, voditi vlastite hotele na domaćim tržištima naših gostiju. Oduševljeni smo što smo dobili ugovor za ovaj fantastičan projekt i povjerenje općine Grömitz u našu hotelsku grupu. Srednjoročno gledano, vidimo pet do šest novih hotela na jednako atraktivnim lokacijama u Njemačkoj, a tražimo ih u sektoru hotela i premium kampinga – kaže Michaeler.

Projekt izgradnje realizirat će se u naredne tri godine. Iznad marine Grömitz, FMTG razvija Falkensteiner Family Resort u kao dio Premium kolekcije s oko 130 soba, apartmana i stanova. Obiteljski proizvod zaokružen je visokokvalitetnim konceptom hrane i pića te spa zonom, a koncept hotela je prilagođen djeci, ne zanemarujući potrebe za odmorom i opuštanjem roditelja. Predviđeni su prostrani obiteljski i dječji prostori, raznovrstan zabavni program s edukativnim pristupom, čuvanjem djece i dijelom samo za roditelje.

– Zahtjevi i očekivanja obitelji na odmoru značajno su se promijenili i postaju sve veći. Osim toga, raste potražnja za obiteljskim odmorom u segmentu luksuznih hotela. Svakako smo pioniri u ovoj niši u Europi i već smo uspješno realizirali inovativne obiteljske projekte u Austriji, Italiji i Hrvatskoj – objašnjava Falkensteiner.

Prošle godine otvoren hotel u Austriji

– S FMTG-om i njegovim vrlo jasnim pozicioniranjem unutar obiteljske ciljne skupine, dobivamo potpuno novi hotelski proizvod u Grömitzu kakav dosad nije viđen na njemačkoj obali Baltičkog mora – kaže Manfred Wohnrade, voditelj turističke službe Grömitza.

U Falkensteineru podsjećaju da su u siječnju prošle godine otvorili Hotel Montafon s 5 zvjezdica u Vorarlbergu u Austriji, hotel koji je u potpunosti prilagođen obiteljima i smatra se vodećim projektom grupe. Hotel nije samo jedini obiteljski hotel u Europi koji je član Leading Hotels of the World, već je i 2023. proglašen Hotel Property of the Year.

Fokus je na očuvanju prirode, regionalnosti i obnovljivim izvorima energije. Istaknute značajke uključuju snažan fokus na regionalne delicije i širok raspon ecotainment programa, u sklopu kojeg mladi gosti mogu naučiti, na primjer, kako se električna energija proizvodi iz vode.

FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group jedna je od vodećih turističkih tvrtki u privatnom vlasništvu u šest europskih zemalja. Objedinjuje divizije Falkensteiner Hotels & Residences s trenutno 27 hotela s četiri i pet zvjezdica, tri apartmanska naselja i premium kampom, FMTG Development, FMTG Invest i turističkog konzultanta Michaeler & Partner.

Grupacija pokriva sva područja razvoja turizma - od planiranja i izgradnje do operativnog upravljanja s dokazanim iskustvom. S više od 66 godina povijesti tvrtke, dubokim korijenima u ugostiteljskoj industriji i iznimnom stručnosti u sektoru, ima iskustvo u svim područjima lanca vrijednosti i stvara sinergije koje joj daju prednost nad konkurencijom. I to se odnosi kako na gradske tako i na hotele za odmor. Kao vrhunska hotelska grupa, FMTG je predan vrhunskoj kvaliteti na svim razinama, uključujući i odnos prema prirodi.