Fed bi ovoga tjedna trebao zadržati visoke kamatne stope, ali se očekuje i najava smanjenja u rujnu

Federalne rezerve bi ovog tjedna mogle postaviti temelje za niže kamatne stope s obzirom da je inflacija u SAD-u krenula prema dolje. Naime, američka će središnja banka najvjerojatnije ponovno održati svoju referentnu kamatnu stopu na razinama od 5,25 do 5,5 posto nakon ovotjednog sastanka, a iako se sama odluka o kamatnim stopama čini beznačajnom, sastanak bi trebao poslužiti i za daljnje zakretanje monetarne politike, odnosno za početak smanjenja kamatnih stopa već u rujnu.

- Fed se približava smanjenju stope, a to bi trebali potvrditi i nakon ovotjednog sastanka – rekao je za FT Brian Sack, bivši čelnik New York Feda.

Rast potrošačkih cijena znatno je usporio posljednjih mjeseci, što je ublažilo stah koji se rasplamsao početkom ove godine od ponovnog rasta inflacije. Nadalje, tržište rada, koje je prije doprinosilo inflatornim pritiscima u SAD-u, također se vratilo ‘pod kontrolu‘, a Fedovi dužnosnici žele održati zdravo tržište rada i shvaćaju da predugo zadržavanje previsokih kamatnih stopa to ugrožava, piše FT.

Iz Feda su još u lipnju priopćili da je došlo samo do ‘skromnog napretka‘ prema ciljanoj inflaciji od dva posto te da ‘vrlo pozorno prate rizike‘. Štoviše, dugo su govorili da neće smanjivati stope sve dok ne ‘steknu veće povjerenje‘ da se inflacija kreće ‘održivo prema njihovom cilju‘.

Ekonomisti očekuju da će Fed sada napokon priznati da je postignut daljnji napredak. Također očekuju da će izjava za medije nakon ovotjednog sastanka naglasiti da povišena inflacija nije jedini rizik s kojim se Fed suočava sada kada je tržište rada ‘omekšalo‘.

Kao što je predsjednik Feda Jerome Powell naglasio, središnja banka također je u opasnosti od neopravdanog gubitka radnih mjesta ako ne uspije djelovati dovoljno brzo da ponudi olakšanje američkim tvrtkama i zajmoprimcima.

Naposlijetku, vrlo je vjerojatno da će kreatori monetarne politike potvrditi da su sigurniji u svoje upravljanje inflacijom te pokazati spremnost za snižavanjem stopa. Powell i drugi dužnosnici do sada nisu komentirali kada će krenuti sa smanjenjem troškova zaduživanja nego su umjesto toga govorili da će se odluke donositi od sastanka do sastanka te da će ovisiti o kretanju inflacije.

Prednosti čekanja

Od ovotjednog Fedovog sastanka do onoga u rujnu, kreatori monetarne politike primit će dva skupa izvješća o inflaciji i zapošljavanju, a predviđanja sugeriraju da će dolazne informacije potvrditi potrebu za smanjenjem stopa.

Neki ekonomisti pak tvrde da Fed odgađanjem smanjenja stopa do rujna samo nepotrebno povećava rizik od recesije. Središnja banka pak vidi nekoliko prednosti čekanja. Naime, Fed uči na svojim greškama iz prošlosti te dužnosnici sada žele biti apsolutno sigurni da imaju kontrolu nad inflacijom prije nego što poduzmu bilo kakve velike političke poteze. Također, postoji niz internih mišljenja o prikladnom putu prema naprijed kada je riječ o kamatnim stopama. Još je u lipnju došlo do gotovo jednake podjele između kreatora politike koji su predviđali samo jedno smanjenje za četvrtinu boda do kraja godine i onih koji su gurali prema dva smanjenja.

- Powell vjerojatno smatra da ne može postići konsenzus do rujna - rekla je za FT Ellen Meade, koja je do 2021. služila kao viša savjetnica Fedovog odbora guvernera, a sada je na Sveučilištu Duke.

- Postoji rizik da ne krenete dovoljno brzo, ali također postoji rizik da krenete malo prerano i da morate promijeniti kurs. S obzirom na ono što su iskusili s povećanjem inflacije na početku godine, vjerojatno su skloni tom drugom riziku – dodala je.

Peter Hooper, potpredsjednik odjela za istraživanje u Deutsche Banku, također smatra razboritim da središnja banka pričeka do rujna kako bi započela svoj ciklus popuštanja. U slučaju da tržište rada oslabi puno brže i u većoj mjeri od očekivane, Fed bi se mogao vratiti na ‘neutralnu‘ postavku politike.

Hooper, koji je radio u Fedu gotovo 30 godina, vidi prostor za dodatna smanjenja kamatnih stopa u studenom i prosincu prije nego što središnja banka pritisne pauzu do rujna 2025. U tom trenutku njegov tim predviđa tromjesečna smanjenja koja će postupno vratiti referentnu stopu na između 3,5 i četiri posto.