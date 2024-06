Fed najavljuje samo jedno smanjenje kamatnih stopa prije kraja 2024.

Dužnosnici američke središnje banke (FED) rekli su da očekuju smanjenje kamatnih stopa samo jednom ove godine. Ova poruka dolazi u vrijeme dok američka središnja banka drži stope na najvišem nivou u 23 godine i podiže prognozu inflacije.

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks dosegnuo rekordnu razinu, kao i Nasdaq, jer je ulagače ohrabrilo popuštanje inflacije u SAD-u, no američka središnja banka srezala je procjene o smanjenju kamata u ovoj godini. Nakon dvodnevne sjednice, Fed je priopćio da kamatne stope ostaju nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,50 posto, što se i očekivalo. No, ulagače je razočaralo smanjenje procjena o kamatama u ovoj godini.

- Podaci o inflaciji bili su bolji od očekivanja i potaknuli optimizam na početku trgovanja. No, to je bio samo prvi čin, dok su u drugom činu poruke Feda o kamatama bile oštrije nego što se očekivalo, a procjene su smanjene s tri na samo jedan rez. Očekivao sam da će tržište oslabiti nakon ovih procjena Feda - kaže Michael James, direktor u tvrtki Wedbush Securities.

Prije tri mjeseca čelnici Feda procjenjivali su da bi u ovoj godini mogli smanjiti kamate u tri navrata, dok sada najavljuju samo jedan rez.

Opasan signal Fed-a stigao je unatoč objavi podataka o indeksu potrošačkih cijena za svibanj koji su bili niži od očekivanog, što je izazvalo nagli rast tržišta dionica i gurnulo naniže prinose na trezorske obveznice jer su se trgovci kladili na dva smanjenja kamatnih stopa ove godine.

Predsjednik Fed-a Jerome Powell opisao je podatke o potrošačkim cijenama kao ‘ohrabrujuće‘ te je dodao da 15 od 19 članova FED-a podupire jedno ili dva smanjenja kamatnih stopa ove godine.

Nakon burnog trgovanja nakon Powellove izjave, S&P 500 završio je dan s rastom od 0,9 posto, dok je tehnološki bogat Nasdaq Composite porastao za 1,5 posto. Prinos na dvogodišnje riznice, koji se kreće s očekivanim kamatnim stopama, pao je za 0,07 postotnih bodova na 4,76 posto.

Gargi Chaudhuri, voditelj iShares Investment Strategy Americas u BlackRocku, rekao je da signal o samo jednom smanjenju stope nije promijenio njezina očekivanja u vezi s strategijom Feda ove godine.

- Mislim da su ostavili otvoren put za smanjenje stopa u rujnu ako nastave s poboljšanjem inflacije - rekao je Chaudhuri.

Najnoviji signal dužnosnika Fed-a o kamatnim stopama također je došao uz nove prognoze središnje banke o rastu, koje pokazuju da će američko gospodarstvo rasti za 2,1 posto u 2024., što je ostalo nepromijenjeno u odnosu na prethodnu prognozu.

Određivači cijena sada očekuju inflaciju izdataka za osobnu potrošnju od 2,6 posto ove godine, u odnosu na procjenu od 2,4 posto iz ožujka, dok je cilj dva posto.

Odluka Fed-a da zadrži kamatne stope bila je uvelike očekivana na tržištu, ali dolazi nakon što su kolege u eurozoni i Kanadi smanjili troškove zaduživanja posljednjih tjedana.