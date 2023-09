Fed pauzirao povećanje kamatnih stopa, Powell najavio nastavak stroge politike i u 2024.

Američki Fed ovoga je tjedna zadržao kamatne stope stabilnima te ih, kao što se i očekivalo, nije dodatno podizao iako su poručili da će doći do daljnjeg povećanja do kraja godine nagovješćujući da će monetarna politika do 2024. ostati znatno stroža nego što se prethodno očekivalo.

Očekuje se da će do kraja ove godine referentne kamatne stope američke središnje banke doseći vrhunac u rasponu od 5,50 do 5,75 postotnih bodova, odnosno četvrtinu postotnog boda iznad trenutnog raspona.

Iako su financijska tržišta uglavnom očekivala da će Fed stope ostaviti nepromijenjenim, ulagači računaju na značajna smanjenja stopa tijekom sljedeće godine, no sve naznake američke središnje banke pokazuju da će doći tek do blagog smanjenja u 2024., odnosno da će referentne kamatne stope ostati iznad 5,00 posto do kraja 2024. dok će se, prema procjenama, do 2025. smanjiti na 3,9 posto.

Prema novim projekcijama, očekuje se rast američkog gospodarstva od 2,1 posto u 2023. unatoč ranijim očekivanjima da će rast iznositi tek 0,4 posto. Također, kako prenosi Reuters, smatra se da će stopa nezaposlenosti ostati stabilna na oko 3,8 posto ove godine.

Trenutne kamatne stope na najvišoj su razini u posljednjih 22 godine, prenosi Financial Times, a Fed od ožujka prošle godine provodi jednu od najagresivnijih kampanja za gušenje inflacije koja se pokazala upornijom nego što se očekivalo.

Ove projekcije opteretile su tržište pa je S&P 500 pao odmah nakon objave. Međutim, kako prenosi CNBC, dionice su oscilirale dok je predsjednik Feda Jerome Powell govorio za medije.

– Nalazimo se u poziciji kada moramo pažljivo nastaviti s određivanjem opsega dodatnog jačanja politike – izjavio je Powell, no dodao je da bi središnja banka željela vidjeti veći napredak u borbi protiv inflacije.

– Želimo vidjeti stvarno uvjerljiv dokaz da smo dosegnuli odgovarajuću razinu, vidimo blagi napredak i to pozdravljamo, ali on mora biti veći kako bismo znali da smo dosegnuli vrhunac – zaključio je Powell.