FED povećao kamatne stope za četvrtinu boda unatoč krizi u bankarskom sustavu

Američka centralna banka, Federalne rezerve, najavila je povećanje kamatnih stopa za četvrtinu postotnog boda izražavajući pritom oprez povezan s nedavnim kolapsom tri američke banke banke, Silicon Valley, Signature i First Republic.

Deveto je to povećanje stopa od ožujka prošle godine, a Savezni je odbor za otvoreno tržište, koji određuje stopu, poručio da će potencijalna buduća povećanja ovisiti o podacima na tržištu.

‒ Odbor će pomno pratiti pristigle informacije i procijeniti implikacije na monetarnu politiku. Buduća povećanja biti će u skladu s kretanjima inflacije ‒ poručili su nakon sastanka.

Odbor je poručio i da je bankarski sustav SAD-a zdrav i otporan te da će nedavni razvoj događaja vjerojatno rezultirati strožim kreditnim uvjetima za kućanstva i poduzeća te utjecati na gospodarsku aktivnost, zapošljavanje i inflaciju. Naglasili su pak da ostaju vrlo oprezni računajući rizike inflacije.

Povećanje dovodi referentnu stopu saveznih fondova do ciljanog raspona između 4,75 posto i pet posto, a odbor ga je jednoglasno odobrio, unatoč upozorenjima o potencijalnim implikacijama na vladajuću krizu u bankarskom sektoru.

Ova je objava rezultirala blagim rastom dionica, što je za CNBC potvrdio i Quincy Krosby, glavni strateg tvrtke LPL Financial rekavši da se očekuje još jedno povećanje u svibnju nakon kojeg slijedi smanjenje početkom ljeta.

Iako je predsjednik FED-a, Jerome Powell ranije ovog mjeseca najavio da će središnja banka biti primorana krenuti agresivnijim putem kako bi ukrotila inflaciju, zatvaranje Silicon Valley i Signature banke te problemi u Credit Suisseu i First Republicu svakako su utjecali na današnju odluku. Potvrdio je to i Powell na konferenciji za medije nakon sastanka rekavši da je Odbor razmatrao pauzu u podizanju stopa zbog bankarske krize no da moraju ostati predani ponovnom uspostavljanju stabilnosti cijena.

‒ Važno je da održimo povjerenje javnosti, ne samo riječima nego i djelima ‒ poručio je Powell naglašavajući cilj središnje banke za spuštanjem inflacije na ciljanih dva posto.