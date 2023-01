Filipović – bude li trebalo ograničit ćemo cijene 300 artikala

Oni koji su neopravdano dizali cijene mogli bi ostati bez subvencija za električnu energiju, kazao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović govoreći o rastu cijena nakon ulaska u eurozonu i što će Vlada poduzeti da se cijene vrate na staro, piše Večernji list.

- Što se tiče ovog vrhunskog postignuća Vlade, a to je ulazak u eurozonu i Schengen, mogli smo svjedočiti da je od 1. siječnja došlo do rasta cijena i u trgovini i što se tiče usluga. Vlada je odlučila reagirati. Svi koji su neopravdano podigli cijene moraju ih vratiti na cijenu koja je bila 31. prosinca. Nema opravdanog razloga za takav skok cijena. Imamo stopu inflacije od 13,5 posto. Toj inflaciji najviše doprinose cijene hrane i bezalkoholnih pića, a one su rasle tijekom cijele prošle godine - rekao je Filipović.

Dodao je da se ništa nije dogodilo za vikend od 31. prosinca do 1. siječnja da bi došlo do takvog skoka cijena. U trgovini je povećanje cijena od 3 do 19 posto, primjerice pekarskih proizvoda, čokolade, maslaca. U ugostiteljskim objektima inspekcija je zabilježila porast cijena od 1 do 10 posto, a kada govorimo o uslugama od 10 do 80 posto. Nikakav input nije porastao preko vikenda da bi netko tako mogao podići cijene, rekao je ministar.

Neki su, dodao je, počeli loviti u mutnom, nema opravdanog razloga za ovakav skok i svi poslovni subjekti trebaju vratiti cijene onako kako je to Vlada propisala.

- Nije moj hir, ni Plenkovićev, ograničavanje cijena, zadiranje u tržišnu ekonomiju. Međutim, u situaciji smo kada tržište ne funkcionira. Imali smo divljanje cijena energenata, svi su zazivali pomoć Vlade. Vlada je intervenirala da bi se spasili svi, da bi i ljudi i gospodarstvo mogli funkcionirati – reako je.

- Mi smo u ovaj proces išli u dobroj vjeri. Zašto se nije prije kažnjavalo? Ne može se unaprijed nekoga kažnjavati. Kazne su propisane Zakonom o euru i Zakonom o zaštiti potrošača. Kada govorimo o Zakonu o euru, mogu ići do sto tisuća kuna za pravnu osobu, oko 13.200 eura. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kada govorimo o pravnoj osobi, kazne idu i preko 26 tisuća eura. To su kazne koje se mogu izreći - dodao je ministar.

- Ako se do petka neke stvari ne dovedu u red, imamo nekoliko poteza koje možemo povući. Kao što smo ograničili cijenu u devetom mjesecu za devet osnovnih proizvoda, kojima smo htjeli pomoći našim najugroženijim građanima, možemo to proširiti na 100, 200 ili 300 proizvoda i vratiti cijenu na određeni datum, zaključio je Filipović.