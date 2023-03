Filipović: HEP-u će 900 milijuna eura biti dovoljno za neometano poslovanje, cijena plina se neće mijenjati od 1. travnja

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je u četvrtak da će 900 milijuna eura HEP-u biti dovoljno za neometano poslovanje, da se cijena plina neće mijenjati od 1. travnja, a osvrnuo se i na medijske napade na njega, ustvrdivši da postoje određene interesne skupine kojima ne odgovara što rade on i Ministarstvo.

Filipović se nakon sjednice Vlade osvrnuo na današnje Vladine odluke vezane uz pokretanje dokapitalizacije HEP-a te u sklopu toga i odobrenja dioničarskog zajma toj državnoj kompaniji od 400 milijuna eura, kazavši je da će se taj zajam dati na na način da se u prvoj tranši, po potpisivanju ugovora, uplati 265 milijuna eura, a u drugoj 135 milijuna eura do srpnja.

To se sve radi kako bi hrvatski građani imali višestruko nižu cijenu električne energije od drugih unutar EU te kako bi HEP nastavio neometano poslovati, izjavio je Filipović, istaknuvši i da je donesena odluka da se HEP-u prolongira otplata kredita koji je uzeo prošle godine. Radi se o 400 milijuna eura za punjenje podzemnog skladišta plina u Okoli i 600 milijuna eura kako bi mogao kontinuirano nabavljati sve energente koji su potrebni za neometano funkcioniranje domaćeg gospodarstva.

Upitan u kakvom je stanju HEP i koliki su njegovi gubici, ministar je poručio da to treba pitati Upravu kompanije. Njegovo ministarstvo još nije dobilo podatke o poslovanju HEP-a u prošloj godini, a obveza predaje financijskih izvještaja je nakon ožujka, tako da nisu ‘izašli‘ iz zakonskog roka.

Na pitanje hoće li novac kojim Vlada namjerava ići u dokapitalizaciju biti dovoljan da se pokriju barem dosadašnji troškovi, jer po nekim neslužbenim informacijama gubitak HEP-a premašuje milijardu eura, odgovorio je da se on ne bi oslanjao na neslužbene informacije. Istaknuo je i da je prijedlog za zajam od 400 milijuna eura i ukupna dokapitalizacija do 900 milijuna eura došao od strane HEP-a te je ponovio da će to biti dovoljno za neometano poslovanje HEP-a u budućem razdoblju.

Potvrdio je i da će se tih 400 milijuna eura zajma kasnije kroz dokapitalizaciju uključiti u povećanje temeljnog kapitala HEP-a, dakle neće ga HEP otplaćivati. Obzirom da se radi o izravnoj potpori, rekao je da se oko toga paralelno razgovara i sa EK, no da e očekuje nikakve probleme.

Cijena plina nakon 1. travnja neće se mijenjati, štitimo građane

Filipović je potvrdio da se cijena plina neće mijenjati od 1. travnja, dodavši da se građani ne trebaju bojati jer ništa neće poskupjeti.

Upitan ima li izazova za dobavljače plina, koji su očekivali višu cijenu plina, Filipović je kazao da uvijek ima onih koji u ovoj krizi žele dodatno zaraditi.

"Ima onih koji bi htjeli da je cijena plina puno veća jer im je onda i zarada puno veća, no mi štitimo hrvatske građane i gospodarstvo", tvrdi ministar.

Na pitanje kako je doživio pismo PPD-a upućeno regulatornoj agenciji Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA), Filipović je kazao kako nije vidio to pismo, no ustvrdio je da nitko od dobavljača plina neće propasti. "Neće nitko propasti, situacija će biti stabilna i naši građani će imati cijenu plina kao i dosad", poručio je.

Naime, prema pisanju N1, HERA, koja privodi kraju javno savjetovanje o prijedlogu izmjena i dopuna metodologije za izračun cijena plina kojim žele smanjiti cijenu plina primila je mišljenje Prvog plinarskog društva (PPD) u vlasništvu Pavla Vujnovca, u kojem izražavaju žestoko protivljenje tome.

PPD je, saznaje N1, naveo “kako su predložene izmjene i dopune metodologije u suprotnosti s propisanim ciljevima metodologije te da bi se primjenom odredbi iz prijedloga izmjena i dopuna metodologije onemogućilo optimalno funkcioniranje tržišta plina i da bi se stvorili izrazito nestabilni i nepredvidivi uvjeti poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge i njihovih opskrbljivača i/ili trgovaca plinom.” Iz PPD-a su također ustvrdili da izmjene smatraju “pravno neutemeljenima, nedozvoljenima i nezakonitima”, te smatraju da postoji razlog za “preispitivanje postupanja odgovorne osobe Agencije”.

Odgovarajući na pitanje novinara o navodnim prijetnjama PPD-a odgovornim osobama, Filipović je kazao da ih nije vidio, no ako je to tako, onda je to pitanje za neke druge institucije.

Na pitanje je li pod pritiskom, tko ga napada i zašto, rekao je da je u protekla tri tjedna bio udar u medijima prema njemu i njegovom ministarstvu i suradnicima.

"Govori se da blokiramo prodaju Petrokemije, da ćemo upropastiti HEP, da će sve propasti. Još jedino nisam vidio da sam ja, ako kasni, zakočio tramvaj u Zagrebu. Jasno je da postoje određene interesne skupine, kojima ne odgovara što radim osobno i to što se radi u ministarstvu", naveo je.

Zagovaram nastavak proizvodnje u Petrokemiji

U tom kontekstu osvrnuo je na Petrokemiju, rekavši da je okarakteriziran, zajedno sa svojim savjetnikom Juricom Lovrinčevićem, kao netko tko želi uništiti Petrokemiju.

Podsjetimo, u toj tvrtki ni nakon više mjeseci nije dovršen proces preuzimanja većinskog vlasništva s tvrtke Terra Mineralna gnojiva u vlasništvu PPD-a i Ine na turski holding Yildirim, zbog čega su nezadovoljni i radnici i investitori.

Istina je, kazao je Filipović, da cijelo vrijeme zagovaram nastavak proizvodnje u Petrokemiji i zadržavanje radnika.

"Da bi nastavili s proizvodnjom, da bi zadržali radnike, morate ulagati u modernizaciju, jer bez ulaganja u modernizaciju u konačnici nema ni proizvodnje", rekao je te dodao kako je to ono što traži, na čemu inzistira i također vodi računa da RH ne bude u lošijem pravnom položaju kad dođu novi investitori nego što je bila. "To pojednostavljeno znači da ne može RH tužiti netko za ono što mu padne na pamet. To je nešto što radimo cijelo vrijeme u ovom procesu, ide to u dobrom smjeru i vjerujem da ćemo vrlo brzo imati dogovor", kazao je.

Osvrnuo se i na prozivke da njegovo ministarstvo koči donošenje podzakonskih akata vezanih uz Zakon o obnovljivim izvorima energije, ustvrdivši da je u Ministarstvu 11 mjesesci, da je to naslijeđen problem i da će na tome sigurno raditi u nadolazećem razdoblju te da će inzistirati da se ubrzaju procedure, kao i da se vrlo brzo mogu očekivati rezultati u tom području.