Filipović: Hrvatskoj ne prijeti nestašica plina ni naftnih derivata

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović izjavio je da će hrvatske institucije i ustanove dobivati plin po povlaštenoj cijeni od 41 eura te da Hrvatskoj ne prijeti nestašica ni plina niti naftnih derivata.

- Za sve bolnice, škole, vrtiće i sve institucije osiguran je hrvatski plin po cijeni od 41 eura, a jučer je Vlada donijela odluku koja ide u tom smjeru - rekao je u izjavi novinarima Filipović, podsjetivši i da je Vlada svojevremeno naložila Ini da podigne proizvodnju plina za deset posto.

Vlada je, naime, sredinom rujna odlučila da Ina mora povećati proizvodnju prirodnog plina za deset posto.

Tada je odlučila i da Ina sav plin proizveden u Hrvatskoj morati prodavati HEP-u, ali je jučer promijenila tu odluku s obzirom da Ina s nekim kupcima ima fiksne ugovore o prodaji plina.

Za sedam kupaca postoje fiksni ugovori koji se ne mogu jednostrano raskinuti, budući da bi raskid ugovora značio tužbu tih kupaca prema Ini, a onda bi Ina tužila državu, ponovio je Filipović svoje riječi s jučerašnje sjednice Vlade.

Čim ti ugovori budu gotovi Ina će biti u obvezi sav plin distribuirati prema HEP-u, rekao je ministar. Inače, na tih sedam kupaca odnosi se osam posto raspoloživih količina.

Filipović je ponovio kako je odlukom Vlade o povoljnim cijenama plina obuhvaćeno i 120 tisuća građana, kao i da će distributeri kojima nedostaje plin isti moći kupovati od HEP-a. To će, istaknuo je, dovesti do toga da se nikome u Hrvatskoj ne poveća cijena plina do 31. ožujka iduće godine.

- Sve raspoložive količine trenutno idu prema HEP-u, a HEP će ih distribuirati prema građanima- rekao je.

Vladina odluka će, inače, danas biti objavljena (u Narodnim novinama), a u odluku da kupuju plin po prihvatljivoj cijeni ulaze i fakulteti.

Ministar gospodarstva je izvijestio i kako je razgovarao s upravom Petrola, danas s upravom Ine, a sutra će primiti male distributere naftnih derivata.

S upravama Ine i Petrola razgovarao je o trenutnoj situaciji vezanoj uz cijene benzina i dizela. Predstavnici naftne industrije, kako je rekao, svjesni su da su cijene jako visoke, a razgovarali su i o perspektivama kako dalje.

Naglasio je, isto tako, da nikome iz naftne industrije nije drago što Hrvatska ograničava cijene naftnih derivata, no i da država to čini kako bi pomogla našim građanima i našem gospodarstvu.

- Činjenica je da je OPEC odlučio smanjiti proizvodnju sirove nafte što je, u posljednje vrijeme, rezultiralo visokim cijenama i benzina i dizela i neizvjesna je situacija ispred nas - rekao je Filipović, dodavši i da treba vidjeti do koje razine predstavnici naftne industrije nešto mogu izdržati.

Dodao je i kako je sigurnost opskrbe naftnim derivatima u Hrvatskoj neupitna.

Vezano uz cijenu plina za ugostitelje i sl. rekao je da se čeka europsko rješenje te da postoje razni prijedlozi. Nada se da će to ići u dobrom smjeru, a veseli ga i što je u zadnjih nekoliko dana cijena plina na svjetskim burzama pala.

Po njemu, glavni problem pri formiranju cijene plina su špekulanti.

Upitan što će biti s reotkupom dionica Ine, Filipović je novinarima poručio kako će ‘o svemu biti informirani pravovremeno‘.

Osvrćući se na upite novinara i na sastanke s predstavnicima MOL-a oko afere u Ini i promjene načina upravljanja, ponovio je kako je jasno da se taj model mora mijenjati.

- Da je išta ovo valjalo, nikada se ovako nešto ne bi dogodilo. Jasno je da se stvari moraju mijenjati, i to na bolje. Ina i MOL su pretrpjeli veliku reputacijsku štetu. Prema tome, s pozicije Vlade učinit ćemo sve da se ovakve stvari više nikada ne dogode i da se unaprijedi sustav korporativnog upravljanja - rekao je.

Na pitanje zašto riječka rafinerija upravo sada ide u remont, odgovorio je kako je važno da se taj remont odradi, jer ta rafinerija koristi vakumsko plinsko ulje koje se uglavnom nabavlja iz Rusije. Istaknuo je i da se to ulje može koristiti samo do kraja iduće godine.

- Ako ne dođe do remonta rafinerije, upast ćemo u probleme da rafinerija uopće radi jer se neće moći nabaviti to vakumsko plinsko ulje - rekao je.

Rafinerija će, inače, ponovno početi s radom u travnju iduće godine, a sigurnost opskrbe, tvrdi Filipović, nije upitna.

Vezano uz iskaz bivšeg člana Uprave Ine Davora Mayera na Antikorupcijskom vijeću, odnosno na njegove optužbe da je bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić utjecao da se potpiše memorandum kako bi se prestalo blokirati Hrvatsku na putu ulaska u Schengen i OECD, Filipović je rekao da kada ste član uprave onda u tom trenutku treba iskazati nezadovoljstvo, a ne deset godina nakon toga.

- Kad ste u nekoj poziciji, neovisno u upravi ili nadzornom odboru, uvijek možete glasati protiv, reći nešto nije dobro- rekao je Filipović, dodavši da ne treba nakon deset godina dolaziti s nekom naknadnom pameću.

Naveo je i da ne zna zašto su tada svi šutjeli, upitavši i je li to zbog plaće koju su imali ili nečega drugog.

- To Antikorupcijsko povjerenstvo je u potpunosti kontaminirano svjedočenjem Uskokovog optuženika - zaključio je ministar Filipović.

Naime, Antikorupcijsko vijeće je početkom listopada javno saslušalo bivšeg šefa Janafa i Uskokovog optuženika Dragan Kovačevića.