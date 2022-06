Fisksiraju se cijene goriva na svim benzinskim pumpama osim na autocestama

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove mjere vezane uz cijene goriva a premijer je u obraćanju medijima nakon sjednice Vlade rekao je da se telefonska sjednica odnosila samo na jednu točku, a to je bila uredba o dopunama uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

- Odlučili smo opet intervenirati. Fiksiramo na sadašnje cijene za sve benzinske postaje, osim na autocestama. Bit će rast cijena na autocestama. 13.57 za eurodizel i 14.06 za eurosuper 95 - rekao je Plenković Dodao je kako će sutra jedino poskupjeti cijene eurosupera 95 i eurodizela na autocestama.

- Time smo očuvali standard velikog broja naših sugrađana. Ovakva mjera pridonosi zaštiti standarda naših građana i omogućuje intezivnu turističku sezonu - dodao je Plenković.

Na novinarsko pitanje o tome ima li još prostora za smanjnje cijene, premijer je rekao kako je 'naš prostor velik'.

- Kao što je ovo fiksiranje cijena. Imamo još prostora i u pogledu trošarina, da dođemo na minimum trošarina. Postižemo efekte - rekao je

- Naša je politika u potpunosti nediskriminirajuća, i vi i ja na autocesti bismo platili isto kao netko iz Mađarske, Njemačke… Ne možete u EU-u davati jedne cijene za nekoga iz vaše države, a druge za nekoga tko ima različite tablice. Mi smo uvijek bili na strani vladavine prava i nediskriminacije. Mislim da nije upitno da bi svi koji u Hrvatsku dolaze preko autoceste silazili s autoceste i išli u neko malo mjesto, napunili gorivo pa se vratili na autocestu - rekao je Plenković.

Ministar Marić dodirno se trošarina pa je dodao kako je 37 lipa je preostalo do minimalne trošarine na benzin i 19 lipa na dizel.

- To je ono što je ostalo do minimalne razine. Što se tiče same strukture, ovakva mjera sigurno ima svoje reperkusije, kako na velike, organiziranije, tako i na one manje. Ova je mjera definirana na dva tjedna, što će se dalje događati, vidjet ćemo - rekao je Marić i zaključio kako je pred nama izuzetno neizvjesno razdoblje