Flying Tiger dolazi u Hrvatsku: Evo kada otvara prve trgovine

Danski lanac poznat po povoljnim sitnicama širi se kroz albansku BALFIN Grupu, a u tri zemlje planira otvoriti čak 87 trgovina

Danski maloprodajni lanac Flying Tiger Copenhagen, poznat po pristupačnim dekoracijama, igračkama, uredskom priboru i neobičnim sitnicama za kućanstvo, ipak stiže na hrvatsko tržište. Prve trgovine u Hrvatskoj planira otvoriti početkom 2028. godine, potvrdila je albanska BALFIN Grupa, koja s danskim brendom proširuje strateško partnerstvo na Hrvatsku, Rumunjsku i Bugarsku.

Riječ je o zaokretu u odnosu na ranije najavljene planove regionalnog širenja, u kojima Hrvatska nije bila među predviđenim tržištima. Sada je, međutim, uključena u novi sporazum prema kojem partneri tijekom sljedećih pet godina planiraju otvoriti ukupno 87 trgovina u tri države. Širenje u Rumunjskoj i Bugarskoj trebalo bi početi već 2027., dok će Hrvatska na red doći godinu dana poslije.

Flying Tiger Copenhagen

20 trgovina na Balkanu

Flying Tiger Copenhagen već posluje u Albaniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, gdje bi do kraja ove godine trebao imati ukupno 20 trgovina. Početkom 2027. planiran je i ulazak na tržišta Bosne i Hercegovine te Crne Gore.

– Rezultati postignuti s Flying Tiger Copenhagenom pokazali su snagu našeg partnerstva i potencijal za daljnji rast. Širenje u Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku podiže našu suradnju na novu razinu i dovodi brend na tri važna tržišta Europske unije – izjavio je Samir Mane, predsjednik BALFIN Grupe.

U Flying Tiger Copenhagenu ističu da tri nova tržišta imaju značajan potencijal za daljnji rast brenda te da je proširenje suradnje s BALFIN Grupom prirodan nastavak dosadašnjeg partnerstva.

Zasad nije poznato koliko će od ukupno 87 trgovina biti otvoreno u Hrvatskoj, kao ni u kojim gradovima i na kojim lokacijama.

BALFIN Grupa, koju je Samir Mane osnovao 1993. godine u Beču, danas posluje u 13 zemalja, uključujući Hrvatsku, i zapošljava oko 5000 ljudi. Njezin investicijski portfelj obuhvaća maloprodaju, nekretnine, financijske usluge, logistiku, energetiku i druge djelatnosti.

Flying Tiger Copenhagen dio je danske kompanije Zebra A/S, a međunarodno širenje sve više temelji na franšiznim partnerstvima.