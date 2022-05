Fortenova: Jelinek i Vujnovac, tko će prvi do 50 posto?

Najveći maloprodajni lanac, Konzum, možda će u dogledno vrijeme biti na prodaju, a možda i neće. Razdoblje u kojem je i sâm bio aktivan preuzimač, završeno je Agrokorovim krahom i sada je u postupku vlastite konsolidacije. Iako je 2020. ostvario više od deset milijardi kuna prihoda, gubitak mu je te godine iznosio iznad 250 milijuna kuna. Prihod po zaposlenome bio je ispod milijun kuna, što Konzum svrstava među neuspješnije maloprodajne lance u skupini deset najvećih. Za usporedbu, Lidl je 2020. imao 2,3 milijuna prihoda po svakome zaposlenom, a Kaufland blizu dva milijuna kuna.

Stopostotna je vlasnica Konzuma Fortenova, a najnoviji najveći pojedinačni Fortenovin vlasnik mađarski fond Indotek koji je pak nedavno od ruskog Sberbanka preuzeo je 43 posto udjela u toj kompaniji. Na kraju je, odnosno na početku, toga vlasničkog lanca Dániel Jellinek, vlasnik Indotek grupe, 46-godišnji poduzetnik mađarsko-američkih korijena. Da je samo do Jellineka, prema logici fondovskog razmišljanja Konzum bi se vjerojatno pripremao na prodaju nekom od dovoljno velikih europskih maloprodajnih igrača. No tu je i Pavao Vujnovac koji je kao fizička osoba, nevezano uz ostale svoje biznise, već stekao 29 posto vlasničkog udjela u Fortenovi. Možda on ima drukčije planove za Konzum?

Vujnovac je, naime, jedini vlasnik kompanije Energia naturalis, suvlasnice tvrtke Enne Agro, koja je pak jedina vlasnica Enna Fruita. Ta je tvrtka počela raditi 2020. i već je u prvoj godini poslovanja imala 381,5 milijuna kuna prihoda i odmah postala vodeća tvrtka za organizaciju proizvodnje, otkup, distribuciju i preradu voća i povrća na području Hrvatske i regije. Već prema logici veličine, Konzum joj je najveći kupac. Bi li se Vujnovac rado odrekao takva kupca ako bi ga preuzeo neki strani lanac koji bi sve probleme s primjenom Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom rješavao onako kako ih rješavaju maloprodajni lanci u stranom vlasništvu, odnosno napuštanjem domaćih dobavljača i povećanjem uvoza? Ne čini se baš izglednim.

Osim toga, Vujnovac je, opet kao fizička osoba, i najveći pojedinačni suvlasnik Pevexa, u kojem ima 36,6 posto udjela, što jasno pokazuje da mu je maloprodaja vrlo primamljiva. Ako 'zdravoseljački' dovedemo u korelaciju Vujnovčeve vlasničke udjele s Konzumovim i Pevexovim prihodima 2020., ispada da Vujnovcu 'pripada' oko 3,7 milijardi kuna prihoda tih dviju kompanija. Možemo zaključiti kako će sudbinu Konzuma, hoće li se ubuduće ponovno pojaviti kao konsolidator domaćeg tržišta ili će s konsolidiranim poslovanjem biti prodan, odrediti onaj Fortenovin​ suvlasnik koji će prvi prikupiti više od 50 posto udjela u njoj.