Gazprom najavio dodatno smanjenje isporuke plina Njemačkoj

Ruski plinski div Gazprom izvijestio je u ponedjeljak da zaustavlja drugu plinsku turbinu na Sjevernom toku 1, plinovodu prema Njemačkoj koji se već koristi sa svega 40 posto kapaciteta, te da će protok plina zbog toga biti prepolovljen.

To je novi udarac za opskrbu najvećeg europskog gospodarstva plinom, do kojeg dolazi u trenutku velikih napetosti između Rusije i Zapada, koji razmjenjuju ekonomske udarce kao odgovor na ruske akcije u Ukrajini. Europska unija optužila je Rusiju da ucjenjuje energijom, dok Kremlj govori da do poremećaja u isporukama plina dolazi zbog održavanja i posljedica sankcija Zapada.

Gazprom je danas objavio da će od srijede protok plina smanjiti na 33 milijuna prostornih metara dnevno, svega polovinu onoga što danas pristiže u Njemačku tim plinovodom, a što je već ionako smanjeno na svega 40 posto od ukupnog kapaciteta.

Europski političari stalno upozoravaju da bi Rusija mogla ove zime prekinuti isporuke plina, što je potez koji bi Njemačku mogao gurnuti u recesiju te uzrokovati poskupljenje plina za potrošače, koji se i ovako već suočavaju s visokim cijenana energenata i hrane.

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je ranije ovoga mjeseca Zapad da nastavkom sankcija riskiraju izazvati katastrofalni skok cijena energenata za potrošače diljem svijeta.

Rusija je drugi najveći svjetski izvoznik nafte, nakon Saudijske Arabije, i najveći izvoznik prirodnog plina. Europa uvozi otprilike 40 posto svog plina i 30 posto nafte iz Rusije.

Ranije danas čelnik njemačkog regulatora Bundesnetzagentur Klaus Mueller tweetnuo je da je Njemačka ponovno na putu 'pristojnih' razina zapunjavanja plinskih skladišta, no malo je vjerojatno da će postići postavljeni cilj njihove zapunjenosti do 1. studenoga.

Na Twitteru je naveo da je na dan 23. srpnja ukupna razina zapunjenosti bila 65,91 posto te da je trenutno cilj da do 1. rujna zapunjenost skladišta dosegne 75 posto.

Njemačko ministarstvo gospodarstva prošloga tjedna povisilo je cilj zapunjenosti skladišta, nakon što je plinovod Sjeverni tok 1 nastavio s radom nakon 10 dana radova održavanja, iako sa svega 40 posto kapaciteta.

Novi ciljevi su 75 posto popunjenosti skladišta do 1. rujna, 85 posto do 1. listopada i 95 posto do 1. studenoga, objavilo je ministarstvo, istovremeno uvevši mjere štednje energije, uključujući zabranu grijanja bazena zimi u privatnim kućama.

Mueller je, pak, u ponedjeljak kazao kako ne vjeruje da je moguće postići ciljani raspon između 90 i 95 posto zapunjenosti skladišnih kapaciteta do 1. studenoga, objavio je Welt, citirajući sudionike sastanka o plinu čiji je domaćin bila pokrajina Baden-Wuerttemberg.

Na trenutnoj razini isporuke Sjevernog toka 1, razine skladišta bi u najboljem slučaju mogle dosegnuti zapunjenost od najviše 80 do 85 posto, prenosi Welt.