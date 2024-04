Gjenero: Ne vjerujem da bi Plenković sastavljao Vladu u kojoj bi bio ovisan o desnim populistima

Izlazne ankete obično precizno najave konačne rezultate izbora, ali naravno, moguće su male devijacije, ali ne tolike da bi se postigao onaj broj mandata koji je očekivao HDZ, a to je oko 62 mandata, kaže nam Davor Gjenero, politolog i nezavisni politički konzultant komentirajući izlazne ankete parlamentarnih izbora.

A bez ta 62 mandata, kaže Gjenero, premijer Andrej Plenković je u prilično teškoj situaciji.

- Matematički postoji Vlada koju je moguće sastaviti iz ovakvog izbornog rezultata. To je Vlada HDZ- a, Domovinskog pokreta i još dva tri manjinska zastupnika. Za Vladu koja bi bila sastavljena po onakvoj arhitekturi kakve su bile vlade iz 2017 i 2020. nema šanse – započinje Gjenero pa dodaje kako ni matematički nije moguće sastaviti Vladu s liberalnim demokratima i manjinama.

Gjenero nastavlja te kaže kako ne vjeruje da bi Andrej Plenković sastavljao Vladu u kojoj bi bio ovisan o desnim populistima.

- Vjerojatnije je da netko drugi preuzme poziciju mandatara u ime HDZ-a. Također, ne čini mi se moguće formiranje manjinske Vlade koju bi predvodio SDP a alternativa je raspuštanje parlamenta, raspisivanje novih izbora i imenovanje Vlade po Milanovićevom izboru – kaže Gjenero.

Ako se to pak dogodi, ulazimo u ozbiljan problem.

- To znači da ne bismo imali jako dugo Sabor, ali ni deset sudaca Ustavno suda pa se postavlja pitanje kako bi u prosincu bilo moguće, kada sucima istekne mandat, provesti predsjedničke izbore te kako provesti ponovljene parlamentarne izbore. Ako se to dogodi, Hrvatskoj prijeti duboka konstitucionalna kriza od kakvih smo strepili tamo davne 1990. godine, kada je Tuđman umirao, a HDZ ga nije bio spreman proglasiti trajno spriječenim. Tada je na sreću sve završilo dobro, a hoće li sad, tek ćemo vidjeti – kaže Gjenero.

Ne vjerujem da će Plenković i sastavljati vladu s Domovinskim pokretom, zbog onoga što je iscurilo i zbog toga što i bio politički ovisan o njima a to nije pozicija u kojoj bi on mogao voditi politiku Europe, a mislim da ga to ne bi ni zanimalo, kaže Gjenero.

- Veća je vjerojatnost da ćemo dobiti desnu vladu jer političari ne vole ponavljanje izbora ali teško je reći što je od tih solucija bolje. U svakom slučaju, čini mi se da je razdoblje euro optimizma na isteku – zaključuje Gjenero.