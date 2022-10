Global Wealth izvješće: Financijska nejednakost je postala zapanjujuća

Razina financijske nejednakosti diljem svijeta postala je naprosto zapanjujuća. Prema zadnjem Global Wealth izvješću, Credit Suisse banke 47,8 posto globalnog bogatstva u rukama je samo 1,2 posto svjetske populacije. Tih 62,5 milijuna pojedinaca kontrolira nevjerojatnih 221,7 trilijuna dolara.

Ispod njih, 627 milijuna ljudi posjeduje 176,5 trilijuna dolara, što predstavlja 38,1 posto globalnog bogatstva, unatoč tome što čine samo 11,8 posto odrasle populacije.

A ispod tih, ili recimo na dnu, je 2,8 milijardi ljudi koji predstavljaju 53,2 posto svjetske populacije, a oni zajedno dijele bogatstvo od 5 trilijuna dolara, što predstavlja 1,1 posto ukupnog globalnog bogatstva.

Udio bogatstva 1 posto najbogatijih na svijetu porastao je drugu godinu za redom i dosegnuo je 45,6 posto u 2021., u odnosu na 43,9 posto u 2019. Porast nejednakosti je ubrzao je tijekom pandemije a samo je u SAD-u ‘nastalo‘ novih 5,2 milijuna milijunaša tijekom 2021. godine, piše u izvješću.

Dodaje se kako je tijekom 2021. broj ultra bogatih pojedinca (ultra high net-worth ili UHNW) porastao za 46 tisuća te da je sada broj takvih persona 218 tisuća što su do sada rekordne brojke. Inače, među tu elitu ulazite ako imate imovinu veću od 50 milijuna dolara a u posljednje dvije godine broj ljudi u UHNW grupi povećao se za više od 50 posto, stoji u izvješću.

Ogromno povećanje bogatstva najbogatijih 0,004 posto, gle čuda, dolazi dok se milijarde ljudi s niskim i srednjim primanjima, kojima je ušteđevina isparila tijekom pandemije sada bore i s naglim porastom cijena hrane i energije.

- Porast nejednakosti vjerojatno je posljedica porasta vrijednosti financijske imovine tijekom pandemije Covid-19 – stoji u izvješću.

Anthony Shorrocks, profesor ekonomije i autor izvješća, rekao je da je prošle godine došlo do ‘eksplozije bogatstva‘, kakvo do sada nije zabilježeno. Naravno, to povećanje nije pravedno raspoređeno.

Gdje žive

Više od trećine milijunaša živi u SAD-u, koji je dom za 24,5 milijuna milijunaša ili 39 posto ukupnog broja milijunaša u svijetu.

- Ovo je najveći porast broja milijunaša zabilježen u bilo kojoj zemlji u bilo kojoj godini ovog stoljeća - stoji u izvješću.

Kina je na drugom mjestu s 10 posto svjetskih milijunaša, ispred Japana s 5,4 posto. Slijedi UK s 4,6 posto i Francuska s 4,5 posto.

Švicarska je ponovno proglašena najbogatijom zemljom u smislu prosječnog bogatstva po odrasloj osobi dok je na drugom mjestu ponovno SAD.